Los pexes d'agües caldies ganen terrén nel Cantábricu, y enforma: les comunidaes caldies ocupen cada añu más de 250 nuevos kilómetros nel mar que baña Asturies, mientres que les comunidaes fríes reculen 155. Como telón de fondu, el calentamientu global. Asina quedó reflexáo nun estudiu del Institutu Español d'Oceanografía que lidera Antonio Punzón, bien venceyáu a les campañes d'investigación del cañón d'Avilés –onde los pexes d'agües caldies tán ganando terrén–, y publicáu apocayá na revista “Ecological Indicators”. L'informe utiliza un índiz basáu na temperatura preferente de les especies que rellaciona los cambeos na distribución de les comunidaes de pexes de fondu cola temperatura de la columna d'agua. Investigar los efectos del cambéu climáticu nos ecosistemes marinos ye esencial p'analizar la vulnerabilidá de les pesqueríes y desenvolver estratexes d'adaptación.

Nel añu 2016 esti equipu asoleyó que les comunidaes de pexes del mar Cantábricu taben sufriendo un procesu de meridionalización, ello ye, que la bayura de la mayoría de les especies caldies natives del Cantábricu y agües de Galicia taba medrando. “Estos cambeos detectaos nes nueses agües traen cambeos fondos nes comunidaes de pexes de fondu y encuádrense dientro de les consecuencies derivaes del cambéu climáticu na distribución de les especies”, esplica Antonio Punzón, investigador del Centru Oceanográficu Santander del IEO y primer autor de los dos estudios. Punzón ye tamién ún de los meyores conocedores del Sistema de cañones d'Avilés. “Trátase de procesos como la borealización, que consiste en que comunidaes boreales esparden la so distribución p'hacia l'Árticu, o la tropicalización, que supón un aumentu de la bayura d'especies tropicales o subtropicales non natives”, asegura'l científicu.

Los resultaos de los datos analizaos n'agües del Cantábricu y Galicia amuesen cómo respuende l'ecosistema a la distribución de la temperatura ambiental, tantu espacial como temporalmente. L'índiz d'estudiu dexó clasificar les comunidaes de pexes de fondu en trés tipos: caldies, templaes y fríes y facer un analís de cómo se distribúi caún de los tipos nel espaciu y nel tiempu. Asina, nel Cantábricu puede reparase en que les comunidaes con una temperatura más alta –comunidaes caldies– son principalmente llitorales, mentantu que les comunidaes más fríes tán a mayor fondura. Esto nun asocede n'agües de Galicia, onde pol efectu del afloramientu nun hai estratificación na temperatura y nun se toparon estes diferencies en fondura. Esta presencia del afloramientu d'agües fríes n'agües gallegues determina, amás, que nestes árees les comunidaes sían más fríes que nel interior del Golfu de Vizcaya.

Coles mesmes, púdose calcular la velocidá a la que les comunidaes tán camudando a lo llargo del tiempu, detectando que les comunidaes caldies tán espardiendo la so área de distribución a una velocidá de 268,4 kilómetros cuadraos per añu, mientres que les comunidaes fríes recularon a una velocidá de 155,4 kilómetru per añu. Esti trabayu forma parte de la investigación realizada por investigadores del IEO dientro del proxectu “Variabilidad climática y pesquerías en el siglo XXI: Efectos del cambio global sobre poblaciones y comunidades necto-bentónicas (CLIFISH)” financiáu pol Plan Nacional I+D+I (Ministeriu de Ciencia ya Innovación) y coordináu pel Centru Oceanográficu de Baleares del IEO.

El calentamientu global ta modificando la distribución d'especies a un ritmu ensin precedentes nos ambientes marinos. Los resultaos del nuevu trabayu van sirvir pa esquizar y antemanar los efectos del cambéu climáticu en comunidaes demersales baxo distintos escenarios. Estes alteraciones na distribución y bayura de les especies y nes comunidaes tienen importantes consecuencies non solo a nivel ecolóxicu, sinón que tienen efectos na esplotación, sostenibilidá y xestión de los principales recursos esplotaos.

Los próximos pasos del equipu d'investigación van empobinar a determinar los cambeos de les comunidaes en función de los distintos escenarios climáticos futuros, conocer cómo estos cambeos tán traduciéndose na esplotación pesquera, caracterizar cuáles son les principales vulnerabilidaes, ya identificar la esistencia d'oportunidaes. “Tou ello va dexar el diseñu d'una estratexa d'adaptación y mitigación de los efectos del cambéu climáticu sobre les actividaes pesqueres”, conclúi Punzón.

Una aplicación p'alcontrar les árees de cría de merluza

Científicos del Institutu Español d'Oceanografía (IEO), el IIM-CSIC y l'Universidá de Valencia presentaron un modelu que dexa definir les zones de cría de la merluza europea (Merluccius merluccius) nel norte de la Península Ibérica. Pa ello, los investigadores recoyeron, mientres más de 10 años, datos de captures de reclutes de merluza (individuos que miden menos de 21 centímetros) ya investigaron les relaciones esistentes ente la so presencia y variables ambientales como la fondura, la temperatura de l'agua o la salinidá, pa poder entender y predicir la so distribución espacial y temporal. El trabayu demuestra qu'esiste un área de cría principal allugada a lo llargo de la plataforma continental del golfu Ártabro, frente A Coruña, que se caltien nel tiempu. Tamién s'alcontraron otres árees con grandes densidaes de reclutes de merluza pero que varíen cada añu en función de les condiciones ambientales. El cañón d'Avilés ye, nesti sen, un escenariu aparente pa la investigación por ser una zona de gran importancia reproductora pa especies como'l pixín o la merluza.