“A Salem llegó llorando y llorando marchó”. La Reina Sofía tenía 13 años cuando la mandaron a estudiar al Schule Schloss Salem, nel sur d'Alemania, a la oriella del llagu Constanza. La escuela fundóla en 1920 el pedagogu Kurt Hahn (1886-1974), col sofitu del príncipe Maximiliano de Baden, y dende el principiu aceptó neñes y neños. Sol réxime nazi, Hahn (que yera xudíu) emigró a Escocia, onde fundó la British Salem School of Gordonstoun y les posteriores Outward Bound y United World Colleges (UWC), a la que pertenez el Atlantic College de Gales, nel que va estudiar la Princesa Leonor.

Güela y nieta van tener un nexu más en común, una y bona que l'internáu galés, como Salem, básase na estimulación de l'autoestima de los alumnos desenvolviendo'l so sentíu de la responsabilidá. Tamién Lakefield College (Canadá), onde estudió'l Rei Felipe, comparte esos principios.

El castiellu internáu de Salem convirtióse llueu nel preferíu de la realeza europea. “La llibertá nun ye enemiga de la disciplina”. So esa premisa, Hahn creó un revolucionariu métodu educativu que consistía en fomentar l'aprendizaxe esperimental”. Sometía a los mozos a retos mentales y físicos pa fortalecer el so espíritu y liderazgu.

A diferencia d'otros educadores de la so dómina, como la italiana Maria Montessori o l'austriacu Rudolf Steiner, el profesor alemán nunca s'atribuyó la invención del sistema. Solía dicir que les sos idees taben inspiraes en “La república” de Platón: “Un mozu de 13 años ye una persona llena d'interés, cortesía, idees bones y elevaes. Pero depués llega a una edá estraña na que pierde la so frescura y encantu. Los adolescentes tienen una decencia y un sentíu de la moral innatos, pero corrómpelos la sociedá”, dicía.

Hahn educóse n'Alemaniaa y n'Oxford. El so tempranu interés pola educación como fuerza pal bien cristalizó cola destrucción que contempló na guerra. Nuna conferencia de l'Academia Militar de la OTAN en 1958, inspiróse na cooperación que vio ente los antiguos adversarios de la II Guerra Mundial. Pensó que si se pudiera educar a mozos de distintes partes del mundu xuntos podríen evitase conflictos. D'esta creencia nel poder de la educación pa camudar el mundu nació'l movimientu Colexos del Mundu Xuníu (UWC, poles sos sigles n'inglés), cola misión de facer de la educación una fuerza pa xunir a persones, naciones y cultures pola paz. En 1962, inauguró en Gales el Atlantic College, el primera UWC. La reina Noor de Xordania, íntima amiga de doña Sofía, ye l'actual presidenta del movimientu UWC y la so fía Raiyah estudió en Gales, como Leonor, una princesa que va encuriosar el so cuartu, va facese la cama y va ser granxera, igual que fixo la so güela Sofía nel internáu que-y camudó la vida.