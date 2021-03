Mozzarella, pepperoni, quesu, tomate y ayuda emocional. Esos son los ingredientes de delles de les pizzas que se vienden n'Uviéu dende mediaos del añu pasáu. Cuandu menos, les que van dientro de les caxes que distribúi una empresa de publicidá. La tapa ta enllena d'anuncios de too tipu, dende fociqueres FFP2 hasta sidreríes y productos de herboristería, pero ún d'esos reclamos salse de lo normal: “Ayuda emocional GRATIS”. Un númberu de teléfonu móvil convida a llamar al que ta a piques de comer la cuatro estaciones, napolitana o carbonara. L'artífiz del anunciu ye Alejandra Menéndez, una uvieína de 44 años que rexenta una tienda de ropa y complementos en Pumarín. Nun ye psicóloga, pero formóse en “bioneuroemoción”, un métodu que busca'l bienestar emocional camudando la xestión de los aspeutos más importantes de la vida d'una persona enseñándola a rellacionar cuerpu, mente y emociones.

“Un mozu propúnxome pel branu anunciar la mio tienda en caxes de pizza y penselo muncho porque tuvi'l negociu más zarráu qu'abiertu y la economía nun ta pa tirar voladores, pero depués pensé na posibilidá d'ayudar a la xente de manera altruista y inxerté esi anunciu”, esplica Alejandra, a la que familia y amigos conocen como Sandra. Conozse que, el sacerdote que la bautizó negóse a aceptar el nome de Sandra optando por Alejandra y asina s'asitió tamién nel Rexistru Civil. La esplicación a aquella negativa quiciabes sía que Sandra ye en realidá la forma diminutiva (l'hipocorísticu) d'Alejandra, que de la mesma provien del griegu “Alejandrç”.

Los sos conseyos y terapies nun son nuevos. Yá los daba enantes d'anunciase nes caxes de pizza. Principalmente a familia y veceres. “Veo veceres que tán perdiendo pelo por estrés, por ayudar a los sos allegaos y tener demasiaes responsabilidaes ya incertidumes. La mio xera sofítase n'escuchar y reconducir. Esta dómina ye agotadora y resulta difícil entender y asumir lo qu'asocede, por exempu, el zarru perimetral. Fai falta relaxase y alendar”, comenta xusto enantes d'atender na so tienda a una vecera habitual.

María Huerta recurre a ella dende va meses, casi cuando empezó la pandemia, y asegura sentise muncho meyor: “Últimamente apruciéronme un montón d'emociones qu'hasta agora nin sabía que tenía y ignorábales. Sandra ayúdame enforma porque m'aconseya de manera práctica y espiritual. Agora busco un momentu del día pa pensar en mi, cuésteme lo que me cueste”.

La tienda de ropa y complementos ye'l principal medio de vida de Sandra, de so madre y de la so fía de 20 años. “Yo tamién m'analizo a mi mesma. Toi separada, y, como tol mundu, tengo los mios altibaxos”, comenta. Los anuncios nes caxes de pizza como terapeuta emocional ensin ánimu d'arriquecimientu nun acaben de surtir l'efectu deseyáu, pero la comerciante tien el teléfonu abiertu casi les 24 hores del día por si acasu. Con too y con ello, los sos veceros más fieles píden-y conseyu día sí y día tamién. “Toi-yos bien agradecida a los veceros porque tamién me merquen abondo esta temporada, yo creo que p'ayudar. Elles cueyen medies, pantis, dalgún bolsu... y los homes faen regalos a los sos seres queríos. Los que me piden conseyu suelen tener mieu. Mieu a perder el trabayu, a nun tener con qué subsistir económicamente... La xente nun se da cuenta de lo bono que tien y tiende a ver la botella medio vacida. Tenemos de sacar les emociones negatives, entendeles, reconoceles, azotales y siguir viviendo”.