Víctor Manuel torna a los sos oríxenes, a los cantares de los años sesenta y setenta. A partir de xunu va protagonizar una serie de conciertos axeitaos a la normativa anti-covid nos que lu acompañará el so fíu David San José al pianu y Ovidio López a la guitarra. Amás, el cantante de Mieres va reeditar en formatu dixital los siete discos que grabó na década de los setenta, que Universal Music Spain yá punxo disponibles en toles plataformes de música en streaming.

“Volver para cantarlo”, asina se llama la nueva xira musical de Victor Manuel que sacó el so primera single en 1966 y que, 30 álbumes depués, yá compunxo más de 500 cantares. Agora vuelven salir al mercáu los siguientes LP`s: “Víctor Manuel” (1970), “Dame la mano” (1971), “Cómicos” (1975), “10” (1978), “Todos tenemos un precio” (1974), “Verde” (1973) y “En directo” (1976).

Salir del repertoriu asturianu

Al llegar la década de los años setenta Víctor Manuel quería “salir del repertoriu marcadamente asturianu”, diz el cantante mierense. Dexara atrásdos años de cantares que se convirtieron n'imprescindibles nel imaxinariu popular de la rexón. A finales de 1968 edítase en single “La romería” y “El méndigo”. Depués llegó “El abuelo Vítor” y “Paxarinos”. Primero que terminara 1969 grabó “En el portalín de piedra” y “Ya se escuchan las panderetas”. Naquella dómina tamién grabó “La planta 14”, pero “nun llegó a editase por desalcuerdos cola censura”, esplica l'autor. Aquel piñu cantares, güei llexendarios n'Asturies, fueron “ésitos abrasivos que me diben a condicionar el futuru”, afirma'l cantante. Facía falta un cambéu.

Nuevu sellu

Víctor pasó del sellu Belter a Philips, güei Universal Music. Asocedió “como tantes vegaes me moví nel oficiu, por afinidaes personales”, esplica. “A Universal llegué por Víctor Villegas, xefe de promoción, un rapaz estupendu. Escribí cantares que me siguíen averando a la mio tierra (‘Carmina’, ‘María Coraje’) y otros colos qu'encetar otros llinguaxes musicales, emocionales, como ‘Quiero abrazarte tanto’ o ‘Tengo cansada el alma’. Dalgún d'ellos amburóme otra vegada cola so repercusión n'España y Llatinoamérica y nunca los pudi baxar del repertoriu”, indica Víctor, quien reconoz que “l'ésitu puede producir insatisfaición, eso sí, muncho más cuando nun lu tienes”.

En 1971 yá fixera dos xires llargues per Llatinoamérica “y yá sabía más coses”. Compunxo “Dame la mano”, una tema qu'intentaba ser comercial, indica. Y añede: “Pero a mi gustábenme más ‘Por eso estoy aquí’, ‘En un pequeño cuarto de un hotel’, ‘Los domingos’ o ‘Un hombre solo”. Sicasí, el de Mieres indica que “l'ésitu de toos estos cantares foi relativu porque l'arrastre de ‘Quiero abrazarte tanto’ entá pesaba”.

Aparez Ana Belén

Entós pasó daqué. “En 1971 atopé con Ana Belén, pocu depués rodamos la película ‘Morbo’ con Gonzalo Suárez y yá nun nos separamos. Tamién rodamos en 1972 un musical atípicu ‘Al diablo con amor’. Escribí la banda sonora y los cantares con Gonzalo Suárez. Ye un trabayu atípicu, con cantares curiosos como ‘La canción del oro’ o ‘La quilla de tu navío’”, esplica'l cantautor nacíu en 1947 en Mieres.

Un añu dramáticu y una ayalga

Al otru añu, 1972, “foi un añu dramáticu pal mio trabayu. Escribí munchos cantares qu'unvié a censura, inclusive dalgún que nunca tuvi d'unviar porque yá sabía la respuesta, como ‘No quiero ser militar’”, remembra. Con too y con ello mandelu “y aplicáronme daqué asemeyao al ‘silenciu alministrativu’ que nun sé si esistía como tal. El casu ye que la censura negóse a considerar los cantares p'aquel discu y metíme nel estudiu con un grande: Juan Carlos Calderón, pa grabar una ayalguina de les que más arguyosu me siento: “Verde”, esplica Víctor. Son cantares tradicionales asturianos arrexuntaos pol maestru Eduardo Martínez Torner de viva voz per toa Asturies, nos años 20 del sieglu pasáu. “Ende ta ‘Soledá’, ‘Ea mió neñín’, que ye una añada insólita, ‘Ayer vite en la fonte’, ‘Dime paxarín parleru’ o ‘Pastor que tas en el monte””, detalla'l cantante.

Crónica de trés años imposibles

“En 1975 edité cantares de distintes etapes en ‘Todos tenemos un precio’”, esplica Víctor sobre'l LP d'aquel añu. “Depués de travesíes catastrófiques, filé un trabayu que yera la crónica de trés años imposibles”, afirma. Había cantares diversos. Ente ellos “Cantar para Pilar”, la primera que dedicó a Ana Belén. Tamién taba nesi discu “Todos tenemos un precio” escrita col director teatral Miguel Narros “y la única qu'escribimos pa la comedia musical ‘Woyzeck’, que la censura prohibió”. Nesi LP apaecía tamién “La alemana” que yera “una canción directa y esquinada” o “Nosotros”, una tema “que fala de nós, esto ye de toos”, esplica Víctor.

Tres la dictadura

“El final d'una dómina, la dictadura, llegó. Pero muertu'l perru nun marchó con él la rabia”, esplica Víctor Manuel. “Nun 1976 alloriante, escribí cantares rabiosos como ‘Al compañero Orlando Martínez’, “Cómicos”, que daba títulu al discu y qu'escribiera pa la fuelga de los actores a empiezos del 76”. Tamién taben ellí temes iróniques como ‘Como torturar un gato’ o ‘Soy el que vende más barato’ o poemes ayenos como ‘El niño que ya no soy’ de Gabriel Celaya o ‘Manifiesto de diciembre”, indica'l cantante.

La canción del Paisanu y d'Aida Lafuente

En 1976 Víctor grabó nuevu discu que se llamaba “10”. Ende taba'l cantar que-y dedicó al líder comunista Horacio Fernández Inguanzo, “El paisano”. Tamién taba la tema “Aida Lafuente”, dedicáu a la moza revolucionaria n'Ochobre de 1934. El discu contenía “Aire libre” de Blas de Otero; “Soy de España” un "pasudoble chuscu” de la comedia musical “Ravos”, escrita por Víctor Manuel y representada en México DF mientres dos selmanes. “Tiempos convulsos”, añede'l cantante.

Tamién inclúi'l trabayu cantares como “Danza del cuélebre”, “Xiringüelu” (“Ser asturianu nun ye”); “Yeren dos güajes”, “Xuanín” o “Socialismo en libertad”. Según Víctor esi discu ye “un resume de parte de la transición política n'España”.

Primer directu, primer grabación de “Asturias”

En 1977 grabó'l so primer directu. “La censura a la qu'había que someter los cantares que dibes grabar yá abriera la mano y nel Teatru Monumental de Madrid grabé unes cuantes nes condiciones más precaries que puede grabase. Con un magnetofón de dos pistes, ensin poder rectificar nada de lo que diba quedar grabáo”, esplica Víctor Manuel. Nesi discu “tán dellos cantares qu'hasta entós nun pudieren grabase, como ‘Asturias’, ‘Carta de un minero a Manuel Llaneza’ o ‘¿Qué será que todos piden?’, que falaba de l'amnistía pa tolos presos políticos, canción que cantara nel Pabellón Anaitasuna de Pamplona en 1975, ensin tar autorizada y pola que pasé una nueche en comisaría, siguida d'una multa notable que nunca nun pagué”, remembra'l cantante.

Asina va ser la nueva xira

Nos conciertos que va celebrar a partir de xunu Víctor va esplicar y va recordar cada cantar dende la nacencia del artista en Mieres del Camín en 1947 “pasando per evocaciones de so madre, de los cantares d'El Presi, el güelu Vítor, les sos primeres composiciones, el so alcuentru con Ana Belén o la so Canción para Pilar, anécdotes curioses, lleendes populares asturianes”, indica na promoción d'estos nuevos conciertos. “No musical, nesta xira, nun van faltar los sos primeros cantares de finales de los 60 (‘El cobarde’, ‘La romería’, ‘Paxarinos’ o ‘El abuelo Vítor’) a otros ésitos de la so carrera (‘Cómo voy a olvidarme’ o El hijo del ferroviario’), o los emblemáticos de la música popular española (‘Solo pienso en ti’, ‘Soy un corazón tendido al sol’, ‘Luna’, ‘España camisa blanca…’, ‘Nada sabe tan dulce como tu boca’, ‘Quiero abrazarte tanto’, ‘Asturias’, ‘Planta 14’, ‘Ay amor’…). Les últimes composiciones como ‘Allá arriba al Norte’ o ‘Digo España’ tamién van tener el so buecu al pie de otros que, como diz Víctor Manuel, “nun tuvieron igual fortuna”.