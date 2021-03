L'antiguu hospiciu d'Uviéu, edificáu nel tercer cuartu del sieglu XVIII por Isidoro Gil de Jaz, complementaba les sos funciones como residencia pa neños güérfanos y expósitos cola de centru de reclusión pa “probes méndigos”, persones de cualquier edá que teníen que cumplir nel recintu una pena por pedigüeñar. Esa ye una de les revelaciones de la tesis doctoral “Pobreza y asistencia en Asturias durante el siglo XVIII: el modelo de la ciudad de Oviedo”, defendida va unos díes na Universidá de Llión pol historiador llangreanu Alberto Morán Corte. Un trabayu qu'asoleya una visión anovada sobre la ciudá na Edá Moderna y sobre'l so sistema asistencial.

“Uviéu yera una ciudá pequena, pero non atrasada. Yá a principios del sieglu XVII empieza a vese una masa bien potente d'artesanos, d'oficios lliberales, de trabayos rellacionaos cola alministración, d'un importante sector terciariu... Igual que pasa na mayor parte de les ciudaes de Castiella, Aragón y Europa, solo qu'a un nivel más pequenu. Pero les sos traces son claramente urbanes, y yera una ciudá que taba dotada d'una cierta vida urbana”, sostien l'historiador.

“D'un llau, llevaben ellí a güérfanos n'edá infantil y a neños expósitos, que fueren abandonaos, y depués a los que Gil de Jaz denominaba ‘probes méndigos’: hai neños, pero sobremanera persones mayoritariamente adultes, n'edá de trabayar”

Sobre esti marcu, Morán estudia la política asistencial de la ciudá. “Anque había una cierta vida urbana, la probeza yera estructural. Pero eso pasa igual n'Asturies y en Madrid o en Llevante”, sostien. N'Asturies, sía que non, Morán atopa una singularidá: “La mayor parte de los hospitales yeren de fundación particular, cuando n'otres zones del noroeste peninsular suelen ser de fundación eclesiástica”.

Amás de los hospitales, na ciudá abondaben les que se llamaben “llimosnes institucionales”, qu'otorgaben el Cabildru catedraliciu y el Conceyu, y que Morán rastrexó nos llibros d'actes. “Recuéyense casos como'l de la vilba d'un antiguu emplegáu del Conceyu, al que s'otorga una llimosna porque nun puede pagar l'arriendu, o de les güérfanes d'un antiguu trabayador de la Catedral. Suelen ser persones que piden dineru porque tán nun momentu de probeza coyuntural”, cavilga Morán.

Probes méndigos

Estes práctiques asistenciales compleméntense col llabor de los hospicios. Al afaláu por Gil de Jaz na ciudá, nel edificiu que güei acueye l'Hotel de la Reconquista, dedica Morán bona parte del so estudiu, anque lo encara dende una óptica novedosa: “Quería evitar l'estudiu institucional de la fundación, fixi apenes un resume, y tampoco entré a analizar los momentos de crisis económica o a identificar quiénes fueron los sos directores. Lo que m'interesaba yera facer un estudiu social del hospiciu, non institucional”.

“Muncha d'esa xente taba entrando a la fuerza al hospiciu, diben cumplir una pena: Llegó a funcionar como una cárcel na que teníen que cumplir equis años. Inclusive había xente que s'escapaba, o que lo intentaba”

A partir de les mesmes ordenances del hospiciu, Alberto Morán afondó na so función social y nel tipu de persones qu'acoyía la institución. “Per un llau, llevaben ellí a güérfanos n'edá infantil y a neños expósitos, que fueren abandonaos. Estes dos clases d'usuarios yá taben estudiaes, pero hai una tercera, y esto ye lo más interesante, que yera a los que Gil de Jaz denominaba ‘probes méndigos’. Y estos yá nun son neños: hai, pero tamién mozos, adultos, vieyos, homes, muyeres... De too, pero persones mayoritariamente adultes, n'edá de trabayar”, esplica Morán.

Lo más relevante ye que, según s'esbilla la documentación rescatada pol historiador, esos “probes méndigos” nun aportaben siempres al hospiciu de forma voluntaria: “Muncha d'esa xente taba entrando a la fuerza al hospiciu, diben cumplir una pena. Nun se trataba solo de que, si tabes pidiendo, pudieres entrar a pidir ayuda. Llegó a funcionar como una cárcel na que teníen que cumplir equis años. Inclusive había xente que s'escapaba, o que lo intentaba”, rellata Morán, que dibuxa nel so estudiu la imaxe d'una institución asemeyada a les que retrataba Charles Dickens n'obres como “Oliver Twist”. “Daqué d'eso hai”, concede Morán, “ye un modelu como'l d'una ‘workhouse’ inglesa, el mesmu modelu d'institución ilustrada que pretendía'l control de la población. Había cárceles, per un llau, y depués taba l'hospiciu, que yera una institución a mediu camín ente l'asistencia y el control, ente la caridá y el castigu”, sentencia.

Una vegada defendida la so tesis con ésitu, so la dirección de María José Pérez Álvarez y Alfredo Martín García, Alberto Morán, formáu na Universidá d'Uviéu y que s'incorporó a la de Llión per aciu un contratu d'investigación, yá piensa na so publicación, bien como un estudiu monográficu, bien dixebrando la parte de la tesis centrada nel antiguu hospiciu d'Uviéu.