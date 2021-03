Si too llega dir como tenía previsto, febreru diba ser el mes nel que se diba facer el relevu. Pilar Álvarez pasaría a tar xubilada pa dexá-y el testigu a los sos fíos al frente del restorán El Restallu de Xixón. El pasáu mes d'ochobre cumplió los 65 años. Precisaba trabayar cuatro meses más pa cotizar abondo y nun recibir penalización nenguna. Pero la pandemia del añu pasáu camudolo tou. A Pilar Álvarez llegó-y un momentu duru, con una interminable llista de perdes que foi medrando cada mes ente zarros y periodos nos que-y tocaba abrir con munches llimitaciones.

“Agora tengo que trabayar un pocu más inda. Perdí los aforros que tenía pa retirame y nun quiero dexa-yos el negociu a los mios fíos nesti momentu duru y comprometíu. Quiero esperar a que llevante un pocu la situación pa xubilame bien, con daqué de colchón, porque perdí tolo aforrao pa tapar les perdes. Nun quiero amás quedame solo con una paga depués d'una vida trabayando”, señala Álvarez.

Natural de Cangas del Narcea, pero afincada dende va más de cuatro décades en Xixón, Pilar Álvarez fíxose popular nos últimos díes con un vídeu denunciando la situación de la hostelería. “Cola persiana baxada, los gastos fixos son 7.571 euros mensuales”, destaca Álvarez, qu'empieza a numberar los problemes a los que s'enfrenta: “Hai que pagar la hipoteca, l'asesoría, el 15% de la seguridá social que pagamos los empresarios, una pequena parte d'autónomos, a los trabayadores de baxa los empresarios siguimos teniéndo-yos que pagar el 30%, y siguimos teniendo'l seguru añal que nun se puede anular, la lluz, agua, la basura o'l seguru colectivu de los trabayadores por accidentes”.

Nel so casu, nel añu que lleva de pandemia calcula que les perdes xubieron a 55.000 euros. “La xente nun ye consciente de too lo que supón trabayar pa ún mesmu. Solo recibimos d'ayuda los 4.000 euros del Principáu. El problema yá nun ye solo los gastos, sinón tamién lo que dexes de ganar”, rellata antes de reconocer que cuandu menos encara con cierta tranquilidá la situación. “Pillónos la situación nun momentu bastante afayaízu, si nos llega garrar va 20 años nun sé qué sería entós de nós”, destaca.

Pilar Álvarez llega entós al so momentu más reivindicativu, el d'amosar el so sofitu a los sos compañeros del sector que viven afogaos y superaos. “Nel mio casu les perdes puedo asumíles, nun toi na ruina, pero conozo xente qu'arrendó'l so pisu, y vive nel almacén del so local, solo pa poder comer. Lo primero ye la salú, pero toos tendríamos de ser parte d'esa salú, que nun sía solamente a cuenta d'unos pocos; que los hosteleros teamos asina y n'otros sectores non... Los hosteleros tamos pasando munches dificultaes”, cunta primero de tirá-y un dardu a l'alministración: “Animo a los hosteleros que lo pasen bien mal pa que se-yos reconoza l'esfuerzu. Nun sé cuánto tiempu van poder sobrellevalo, tán desesperaos, asína que'l gobiernu nun s'enllene la boca diciendo que da ayuda a la hostelería porque nun esiste tala ayuda, esa ye la realidá”.

Cuando Xixón taba trancáu perimetralmente, el so local de la cai Prendes Pando, amás ensin terraza, quédó namás pa comíes a casa. Y con Pilar Álvarez “dexando atrás los sos suaños”. “Tenía munchos planes, yera'l momentu de viaxar, pero agora toca siguir equí remando”, conclúi.