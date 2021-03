Imaxine que les competiciones de ximnasia artística o les de saltos en natación se valorasen con distintos criterios técnicos en cada país y que los deportistes llindaren la so participación a un abanicu cada vez más amenorgáu de movimientos, non siempres los de mayor dificultá. Salvando les distancies, esi ye'l peligru al que s'enfrenten los concursos de canción asturiana, una realidá que llevó a Luis Estrada y a Arsenio Fernández-Nespral –componentes del "Cuarteto Torner” ya investigadores y divulgadores de la tradición musical de la rexón– a ellaborar un métodu d'evaluación que nagua por convertise nuna “fueya de ruta” pa unificar y sistematizar los criterios de valoración de los concursos.

El trabayu inclúi, colos sos correspondientes audios, un llistáu de 264 canciones-patrón interpretaes por grandes figures de la tonada. Ensin arrenunciar al calter personal que pueda imprimir cada competidor, la idea ye qu'eses pieces sían premiaes cola máxima puntuación nos concursos, dada la so mayor dificultá, frente a otros cantares “vulgarizaos” de menor complexidá. D'esta forma ampliaríase tamién el repertoriu de los certames, qu'anguaño suel ser bien probe, colo que davezu repítense les composiciones que s'escuchen. Los autores recalquen que la guía “nun pretende ser un dogma, sinón una mera referencia na confección de les bases de cada certame”.

“Ye un trabayu inéditu que fiximos por amor a la canción asturiana”, resume Fernández-Nespral a la de falar del "Método general de evaluación para certámenes de canción asturiana”, una iniciativa impulsada gracies a l'Asociación de la Canción y el Folclore del Valle del Nalón y que tomó forma nun llibru dixital en formatu USB del que se fixeron hasta agora 300 copies. El promotores esperen llograr el sofitu del Principáu pa collaborar nel financiamientu del proyectu y nel espardimientu del trabayu.

“Arsenio y yo fuimos xuráu en concursos y daste cuenta de que se repiten enforma los cantares que se canten. Y dalgunos que nun tienen tantu valor como otros, al nuesu xuiciu. Creo qu'esti métodu puede unificar los criterios de valoración y, coles mesmes, ampliar l'abanicu a la d'escoyer el repertoriu”, argumenta Luis Estrada. “Cada concursu” –señala Arsenio Fernández-Nespral– “va un poco al so aire, ensin unos parámetros comunes. Y eso va en perxuiciu de la canción asturianu”.

El métodu ta prologáu por Melchor Fernández Díaz, exdirector de LA NUEVA ESPAÑA. La primer parte céntrase en trazar los oxetivos que se persiguen: unificación de criterios valorativos, definir el llistáu de canciones-patrón; aumentar el númberu de pieces de máxima calidá a interpretar nos certames; asoleyar al públicu polo xeneral munchos cantares de la “más auténtica canción asturiana del repertoriu tradicional, güei nel olvidu”, y evitar la reiteración de les pieces escoyíes nos concursos.

Tamién se fai una propuesta de calificación. Tien de ser alta, hasta un diez a lo más, pa les composiciones que figuren como canciones-patrón. Estremaes en trés grupos (cantares de centru, ayeranes y vaqueires) ente elles figuren pieces como “La Pipiona”, “Soi de Pravia”, “Arboleda bien plantada”, “Aquellos gües” o “La portillera”, cantaes por intérpretes como “El Presi”, Diamantina Rodríguez, “La Busdonga”, Juanín de Mieres o Xuacu de Sama, ente otros.

Daríase un ocho a lo más a los cantares de dificultá media-alta recoyíos nel métodu o similares (“Facer un horru”, “Oscureciome nel monte” o “Toca la gaita, gaiteru”; un siete de nota máxima a les pieces de calidá media según la guía (como “Adiós conceyu Quirós” o “Baxaba Barrial de Casu”); y hasta un cinco como mayor valoración a los cantares de dificultá baxa (como “Dos villes tien Llangréu” o “Soi mineru llangreanu”).

Nos cantares-patrón dase un intérprete o más de referencia, pero cada concursante “tien qu'apurrir el so calter, como fixeron los grandes. Tamién ente ellos repiten munchos cantares, pero cada unu déxa-y el so estilu”, analiza Arsenio Fernández-Nespral, qu'añede: “El problema d'anguaño ye que nun se tán cantando esos cantares-patrón sinón canciones vulgarizaes que tán desacreditando la canción asturiana. Por eso güei nun gusta. El cantar asturianu, bien cantáu, gusta a tol mundu; eso seguro”. A xuiciu de Fernández-Nespral “si los mesmos cantantes ven que'l xuráu va emponese per esi métodu, sabríen a qué atenese, qué cantar puntúa más o menos. Nel métodu incluyimos 264 canciones-patrón de les qu'anguaño nun se canta nin la cuarta parte. Si se lleguen a cantar toes, el repertoriu ampliaríase con una gran cantidá de pieces de gran calidá y poco escuchaes”.

Nos parámetros de calificación del métodu tamién s'alude a la afinación (un cero si la desafinación ye siguida y un puntu menos per cada parte si ye parcial); a la calidá de la voz (factor de desempate en casu d'igualdá); a la repetición d'estilu o melodía (cero puntos); y a la puesta n'escena (valorando la espresividá pa evitar el hieratismu sobre l'escenariu). El trabayu complétase con una propuesta de bases xenerales y una plantiya d'evaluación.

Los promotores del métodu tán pendientes d'una xunta col Principáu pa pidir la so collaboración, tanto a nivel de financiamientu como d'espardimientu del trabayu, sufragáu hasta agora pola Asociación de la Canción y el Folclore del Valle del Nalón. “Preténdese” –esplicó'l presidente de la entidá, José Luis Alonso Rozada– “distribuyir en biblioteques, centros asturianos, conservatorios, y centros culturales y universitarios, ente otros. Esperamos cuntar col sofitu de la Conseyería de Cultura, porque sería un emburrión pal trabayu”, concluyó.