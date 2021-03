Va haber quien llea la hestoria de Tania Plaza y quede na superficie. Una moza que decidió vivir en monte y que, años depués, conviértese na primer muyer guarda titular nun refuxu de montaña n'España. Títulu que lleva con floxura, dende va ocho años, nel refuxu del Meicín (L.lena).

Pero esta ye una hestoria pa lleer de cerca. Pa reconocer el méritu. Tol esfuerzu, tol trabayu y tantes torgues salvaes. Gracies a ella –“y a muches otres muyeres”, matiza Plaza– el montañismu camudó y facer cume yá nun ye solo pa los homes. Con ustedes, Tania Plaza: una “rompetechos” a más de 1.500 metros d'altitú.

Tou empezó va casi una década. Tania Plaza, de Llangréu, decidió pidir la excedencia nel chigre nel que trabayaba pa marchar al monte. Quería conocer tolos puertos d'Asturies. Pero quién-y manda al azar: por casualidá, terminó curiando d'una cabana nes Ubiñes. Ellí ameyoró'l so conocimientu del monte, conoció los rincones del parque natural y amarró llazos colos vecinos. Diz que fueron de gran ayuda siempres. Especialmente, cuando se punxo al frente del refuxu del Meicín. “Había muncho qu'ameyorar”, esplica. Esgatuñó les manes naquelles obres, dexó un pocu de l'alma.

L'abellugu quedó como nuevu y, lo que nunca enantes asocediera, Tania Plaza fíxo-y un bon sitiu nes redes sociales. Tamién ameyoraron los servicios: en temporada alta, hai comida casera casi a diario. Y una comida casera a 1.500 metros d'altitú rique de caminaes, portes con caballos cargaos y un aliendu d'ilusión. “Muncha xente estima l'esfuerzu que facemos por ameyorar. A otros nun-yos presta, pero nun puedes gusta-y a tol mundu...”, afirma sentada nun bancu del parque vieyu de La Felguera.

Más qu'un abellugu, el Meicín ye agora una casa. Y ende, diz ella, ta una de les buelgues que dexa la muyer en monte: “Creo que la facemos más humana, convertímosla en llar. Ye lo que yo intento nel refuxu”, esplica. “Yo soi la primera guarda titular, pero primero que yo llegara hubo muyeres que trabayaron muncho pel monte”. Como Lecia Otero, quien, pa Tania Plaza, “siempres va ser la primera guarda nes Ubiñes”.

Dicíen que detrás de tou gran home siempres hai una gran muyer. Nesta hestoria, hai que cuntalo al otru sen. Porque ella estima'l sofitu del so maríu, David Matos, “Gummo”, que realiza llabores de caltenimientu. Anque ella ye la titular, que quede claro: “Enantes tenía que facer ciertu esfuerzu pa esplicar a dellos turistes que yo yera la guarda, y non la mio pareya”, ri ella. Nos últimos años percibe una “feminización” del monte: “Cada vez hai más muyeres que xuben soles, muyeres trabayando en llabores de rescate... Creo que tamos próximos a la igualdá total no que se refier al montañismu”, afirma.

Ta deseyando qu'ameyore la situación sanitaria pa reabrir el refuxu. ¿Lo que más-y gusta del monte? “El silenciu. Cuando llega la nueche y solo escuches los lloqueros de les vaques. Eso préstame pola vida”. Sonri tres la fociquera. Va haber quien solo vea en Tania Plaza a una princesa. Llástima que nin siquier albidren a esta guerrera.

Trabayo duro pa respirar el monte: “Ye’l mio hogar”