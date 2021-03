El sector cuchelleru de Taramundi aguanta'l tirón nesta llarga crisis del covid-19, anque fai-y falta yá'l regresu del turista pa recuperar la vienta directa, que ye la que más beneficios reporta a los profesionales. L'ausencia de visitantes pasa especial factura a los pequenos talleres artesanos, una y bones los grandes productores compensenlo cola vienta online, que creció nesti añu de pandemia.

Asina lo constata “La Cuchillería”, la mayor productora del conceyu. “La vienta al traviés de la web creció bien d'ello y eso que l'añu pasáu tuvimos dos meses ensin la páxina funcionando. Pasamos de vender online un 7,4% nel añu 2019, a un 18% en 2020”, esplica l'alministrativa de la empresa, Nieves Bermúdez. Pela contra, la vienta directa nel taller baxó del 52,1% en 2019 al 47% l'añu pasáu. Ye lo lóxico porque la fábrica tuvo cerrada al públicu la mayor parte del añu, ello ye que de marzu a xunetu, acoyéronse a un espediente de regulación temporal d'empléu (ERTE), lo que-yos permitió cerrar l'añu en bones condiciones. Anque la empresa podía siguir abierta, optaron por cerrar pa nun apecuñar demasiáu stock. Sicasí, en mayu, había “tal cantidá de llamaes y correos” que punxeron la web en marcha y empezó a vendese perbién”. Sobremanera, precisa Bermúdez, al traviés de tiendes agrícoles y establecimientos comerciales que se caltuvieron abiertos mientres la pandemia.

“Nel branu desmadró tanto la cosa que lo vendimos tou y si hubiera más, más venderíemos. Llegamos a ochobre dando salida a pidíos de xunetu y a finales de xineru tábamos respondiendo a pidíos de payares. Hubo momentos de quedar a cero en determinaos productos, daqué que nunca nos pasó”, añede Bermúdez, que ta satisfecha por cómo tán salvando esta crisis.

Otra de les empreses de mayor tamañu ye la del “navalleiro” taramundés Juan Carlos Quintana, que dirixe amás el Museo de la Cuchillería de Taramundi. “La vienta directa ye bien importante y, pel momento, nós nun tamos abiertos al públicu, asina que vamos resolviendo cola vienta online, encargos y la compra de marchantes de tola vida”, precisa. Reconoz que'l branu y la seronda fueron bonos, pero considera importante recuperar el turismu cuanto primero meyor pa poder vender ensin intermediarios. Ye una necesidá especialmente acuciosa pa los talleres pequenos, que viven del visitante y los sos encargos. “Pel branu los turistes lleven navayes y fáennos encargos que ye lo que nos da trabayu tol añu, asina que, ensin turismu y cola puerta a Galicia zarrada, ye difícil”, esplica l'artesanu Aurelio Díaz.

Artesanía de tercer xeneración

El taramundés Aurelio Díaz, de 25 años, incorporóse va unos cuatro años a un oficiu que mamó de so padre y de so güelu y defende con brenga'l llabor del artesanu de tola vida, que controla la totalidá del procesu de fabricación d'una navaya o un cuchellu: “facemos el productu de principiu a fin, forxamos la fueya y ellaboramos el mangu y la virola; queden pocos en Taramundi que lo faigan”. El so güelu, Antonio Díaz, güei xubiláu, montó fai 46 años en A Veiga de Llan el taller qu'agora defenden Aurelio y so padre y pol que pasen cada añu cientos de turistes, a los qu'enseñen con mimu una tradición secular.

“Mio güelu enseñóme a facer les navayes y mio padre a trabayar, los trucos pa facelo bien”, cuenta Díaz, que, dende 2019, compaxina'l so trabayu col so llabor como voceru del PP nel consistoriu taramundés. Formóse como técnicu en sistemes electrotécnicos, pa poder trabayar nel campu de les enerxíes anovables, pero siempres-y tiró l'oficiu de “navalleiro”. Por eso, al rematar los estudios, viólo claro ya incorporóse al taller “Antonio Díaz”.

Aportuna en que la marca de la casa ye la pureza del oficiu y amuésase críticu colos profesionales qu'opten por mercar los materiales fechos y montalos pa la vienta. “Na media hora que yo tardo en facer una navaya, ellos faen decenes. Los artesanos de verdá facemos poca cantidá porque lleva más tiempu y, por eso, siempres tamos pillaos”, precisa. Eso sí, dexa claro que nun ta en contra de los grandes productores del conceyu, pos d'ellos depende que'l productu sía conocíu y llegue a munches manes: “Yo lo que quiero ye que la xente sepa estremar una navaya industrial d'una artesana, pero les fábriques son importantes porque nos dan a conocer”.

Esi espardimientu permite que cada añu Taramundi reciba cientos de turistes atrayíos por un territoriu onde nació'l turismu rural y nel que se caltien vivu un oficiu tradicional como la cuchellería. “Si sigue habiendo turismu, esto tien futuru”, diz convencíu Aurelio Díaz, qu'espera que llueu ameyore la situación sanitaria y qu'asina puedan volver triar el so taller los visitantes. “Perder dos años siguíos la Selmana Santa ye muncho, pero hai qu'aceptar la cosa como vien”, almite. Nel so casu, non solo echa en falta'l turismu nacional en xeneral sinón a los vecinos gallegos en particular. “La xente de Galicia ye la que nos llevantaba los iviernos, puede dicise qu'en temporada baxa'l setenta por cientu de los visitantes son gallegos”, apunta.

El taller d'Antonio Díaz, onde los productos salen roblaos por una “A” arrodiada per un círculu de pequenos puntos, ye famosu non solo poles sos navayes y cuchellos, sinón pola ellaboración d'unes tisories d'aceru al carbonu o aceru inoxidable pa cortar el pulpu que tienen patentaes. “Tenemos la patente dende va trenta años y el noventa por cientu van pa Galicia”, apunta'l mozu. Cunta que les tisories “son bien llaborioses” y, por eso, suelen encarar la so ellaboración nos meses d'iviernu, cuando hai más tiempu, al amenorgar les visites guiaes. “Hai que tar una hora col martiellu, que pesa 3,5 quilos”, señala.

Aurelio Díaz ye de los postreros n'incorporase al oficiu en Taramundi, anque cree qu'hai sitiu pa más. Eso sí, considera que tendría de facilitase la enseñanza del trabayu, como se facía antañu: “Mio güelu enseñó a facer navayes a parte de Taramundi”. Apunta qu'aprender a faceles a mano lleva'l so tiempu, pero cree que'l futuru tien de pasar por caltener la pureza del productu artesanu, que fai que nun haiga dos exemplares iguales.