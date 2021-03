Xubir a la torre de la Catedral d'Uviéu ye lo más asemeyao a comer la magdalena de Proust en términos de biografía colectiva. A poco qu´´un sía d'equí, por nacencia, vecindá o interés, andar y desandar los sos 183 pasos tien un poder evocador total que fai aprucir dende'l llugar fundacional de San Vicente al corazón metropolitanu del nuevu HUCA; les Pelayes pero tamién los cementerios industriales del Gas y La Vega; Clarín –claro– xunto a los trabayadores de Duro. El 36 y el XVI. Tou esi relatu de ciudá ye lo que'l Conceyu d'Uviéu propón introducir agora nun plan pa convertir les visites guiaes a la torre nel principal interés turísticu de la ciudá. El Consistoriu ta dispuestu a rematar la inversión que quedó pendiente na postrera gran restauración de va venti años, encuriosar y asegurar el percorríu y diseñar un paquete turísticu pa que'l cabildru lu esplote cuando la pandemia lo permita.

Al conceyal de Turismu, Alfredo García Quintana, gustaría-y qu'eso pudiera asoceder yá esti branu. Al calor del Xacobéu, qu'esta vegada va espurríse dos años, ye más fácil entamar coses. Na plaza, nun día enborrináu y feu, el deán Benito Gallego aventura que la fin de selmana va llover pero non cuándo podríen empezar estes visites diaries, qu'hasta agora la Catedral ufiertaba en grupos bien pequenos, solo p'abonaos al templu y en feches bien concretes. Pel momento, Conceyu y cabildru preparen un conveniu. Lo siguiente va ser que los técnicos municipales revisen el proyectu d'adecuación del maestru d'obres de la Catedral, Jorge Hevia, y decidan si quieren y pueden dir a más.

Nel estáu actual, a la xubida fálten-y pasamanes, cristales, una intervención especial nel campanariu, aseguráu con un armazón de madera, recursos espositivos dellos, audioguíes, banda sonora. Sí, pero l'ascensión yá contien lo más importante. Hai quinientos años nos sillares veníos de Santa Marina de Piedramuelle, y namás ponese cola xubida Uviéu empieza a asomarse a un llau y a otru, cai del Águila o Santa Ana, la plaza va garrando perspectiva y la torre empieza a amosase como l'auténticu embeligu del mundu carbayón. El primer tramu conduz al cuerpu de contrapeses. Equí les últimes restauraciones sacaron a la lluz la pintura orixinal que dibuxa sillares y catalogáronse y punxéronse en talameres los distintos moldes de gárgoles y pieces ellaboraos por Luis Menéndez Pidal na reconstrucción depués de la Guerra Civil. Ta'l reló barrocu de Ramón Durán y los contrapesos que s'enseñen de forma testimonial –yá nun cumplen función nenguna– y ye nesta primer parada onde l'Ayuntamientu ve posibilidaes pa entamar d'otra forma los moldes de Pidal y abrir buecu, inclusive, pa otru tipu de paneles espositivos.

Una pequena puerta da accesu, nesti nivel, a lo que debió de ser agospiamientu del campaneru y salida a la terraza que baxa delantre del rosetón de la nave derecha de la Catedral. La plaza inda ta cerca pero unu empieza casi a remembrar l'arranque de "La Rexenta" y la lente del Maxistral.

Los primeros párrafos de la novela de Clarín refiérense, sicasí, al siguiente tramu, el del campanariu. Ellí ye onde Fermín de Pas esplega'l so fusil p'achisbar l'Uviéu redondu. Si ún amiya güei dende ellí, puede entretenese nel analayar de los peatones pela plaza d'Alfonso II, cruciándola en diagonal, esvalixándose peles terraces, torciendo escontra Gascona, pero hai de recordar qu'esa xeografía urbana escampada que se-y presenta pocu tien que ver cola perpequeña plazuela y los teyaos y caleyones atarraquitaos per onde'l Maxistral dirixía la so mirada, quiciabes hasta la intimidá familiar de los llares d'aquella Vetusta finisecular.

El campanariu tien munchu relatu pal proyectu de les visites turístiques. El de caúna de les campanes, el de la más antigua d'España, la “Wamba”, fundida en 1219. El de los sos soníos, los “graffiti” qu'atestigüen la vida, y non solo lliteraria, naquellos altores, firmes del 1800 pero tamién de los ochenta.

Llevó casi un sieglu construyir la torre. A dellos maestros d'obra despidiéronlos, otros morrieron, una nube acabó cola aguya y Gil de Hontañón remató la estructura con una planta renacentista, que fae octogonal la torre cuadrangular. Ye nesi últimu nivel, onde inda una escalera conduz a un corredor esterior más eleváu, onde la torre sublima la so guapura so l'aguya y abre los sos cuatro grandes ventanales. Al Oeste, la plaza, la visión de "La Rexenta"; al Norte, les Pelayes, l'orixe de la ciudá; al Oriente, la Fábrica de Gas, la d'Armes, l'Uviéu baxu industrial, y al Sur el conxuntu catedraliciu. Un panópticu de ciudá, el güeyu de la Catedral entá vixilante, l'Uviéu invisible que contien toles ciudaes posibles. Un suañu.