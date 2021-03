Na Facultá de Química manden les muyeres. Per primer vegada en 39 años –o 108 años si se tien en cuenta que la sección de Química creóse en 1913– hai una decana, Susana Fernández González, y trés directores de departamentu: Rosana Badía Laiño, Susana Luque Rodríguez y Pascale Crochet. Estes cuatro profesores non solo faen hestoria nel so centru, sinón tamién na Universidá d'Uviéu. Nenguna otra Facultá tien güei en tolos sos puestos de máxima responsabilidá a muyeres. Fernández, Badía, Luque y Crochet ven el so saltu a la xestión como un "retu personal”. Y defínense como persones “viviegues”, que quieren poner el so “granín d'arena” por facer una Facultá meyor.

Esta coincidencia histórica ye recién. Fai tan solo unes selmanes que Pascale Crochet asumió la dirección del departamentu de Química Orgánica ya Inorgánica, en marchando Humberto Rodríguez Solla al Rectoráu d'Ignacio Villaverde. De momentu, la profesora francesa ta como sustituta, pero yá tien decidío que va presentar la so candidatura cuando se convoquen les elecciones. Pela so parte, Susana Fernández anovó'l pasáu mes de payares el so mandatu como decana –ello ye, lleva cuatro años y mediu–. Lo mesmo que Susana Luque al frente del departamentu d'Inxeniería Química y Tecnoloxía del Mediu Ambiente, y que Rosana Badía como directora del departamentu de Química Física y Analítica. Les cuatro recalquen, con motivu del 8M, que llegaron a estos puestos por "méritos propios” y “non pol fechu de ser muyeres”.

“Nun creo que nos discriminaren, sinón qu'enantes había poques muyeres na Facultá”, cavilga Susana Luque. En realidá, puntualiza la decana, la titulación de Química siempres atraxo a munches muyeres; el problema ye que “la mayoría acababen na enseñanza”, porque asina yera más fácil conciliar la vida llaboral y familiar. Bien poques siguíen, poro, la carrera académica, daqué qu'afortunadamente foi camudando col pasu de los tiempos. “Nel mio departamentu, el de Química Física y Analítica, yá hai más caderalgues (siete) que catedráticos (unu)”, celebra Rosana Badía, en contraposición a lo qu'asocede en Química Orgánica ya Inorgánica, onde siguen apoderando los homes.

Pero los númberos d'alumnes son esperanzadores. “Les muyeres representen el 55% de les matrícules nel grau de Química y el 63% nel d'Inxeniería Química”, detalla Susana Fernández. Precisamente esta catedrática foi la primer muyer en dar un pasu al frente na so facultá. Presentóse va más de cuatro años a les elecciones al decanatu y ganó. Ella va romper l'enclín masculín de fotografíes de decanos que cubren ún de los llaterales de l'aula 01 Rector Julio Rodríguez.

–¿Y ónde te pondrán? –pregúnta-y Rosana Badía.

–Imaxino que na otra paré –contesta Susana Fernández.

Na paré de les muyeres si esti cambéu d'enclín sigue.

“Llevaba ocho años como secretaria académica y ser decana abultábame un retu personal. Tenía ganes de camudar delles coses y, sobremanera, de facilitar la xera diaria a profesores, estudiantes y personal d'alministración y servicios”, cuenta. Fernández sostién que a ella nun la tiró pa tras el fechu de ser la primera nel camín y cree que “dacuando somos nós mesmes les que nos alloñamos d'estos puestos”. Susana Luque decidió pasase a la xestión porque “daquién lo tien que facer”. ¿Y por qué nun podía ser una muyer per primer vegada nel so departamentu? “Quixi apurrir el mio granín d'arena”, comenta. “Y contribuyir al relevu xeneracional”, apunta Rosana Badía, tamién pionera en so área.

Les cuatro, sicasí, aprofien que'l llabor del decanatu y de les direcciones de departamentu ye “bien desconocida”. Y en munches ocasiones, “incómoda”. “La burocracia cómenos”, llamenta Susana Fernández. “La parte alministrativa lleva tiempu enforma y, anque tengas munches idees na cabeza, acabes quedando no básico porque ye imposible facer más”, señala nesti sentíu Rosana Badía. Ente elles, aseguren, entiéndense a la perfección. “Cuando surde un problema, resolvemos rápido. Creo qu'apurrimos a la xestión un puntu distintu al de los homes”, diz la decana. “Quiciabes tamién influya que somos otra xeneración”, amiesta Luque. Pal so llabor, afirmen, fai falta “paciencia, templanza, capacidá d'escucha y munches ganes de trabayar”.

Y en cualquier conversación de muyeres y directives tien que salir la tema de la conciliación. Susana Luque ye madre de dos fíos de 20 y 17 años, y Rosana Badía tien dos de 12 y 8. Dambes, al igual que Susana Fernández y Pascale Crochet, echen en falta más polítiques de sofitu a la muyer. Ponen como exemplu'l zarru va ocho años de la guardería universitaria. “Eso ye fundamental pa conciliar”, reivindiquen. Xustamente, recuperar esi serviciu ta nel programa electoral del nuevu rector.