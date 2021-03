Como del so tíu güelu, del arquitectu Genaro Alas Rodríguez puede casi dicíse que lu nacieron en Madrid, anque la so tierra d'adopción nun foi l'Asturies de so padre, Genaro García-Alas y Ureña, sinón el Cáceres de los sos primeros trabayos (Institutu Nacional de Colonización), onde se retiró tres la xubilación y onde morrió nel mes de febreru. Cola so muerte, marcha la otra metá superviviente d'ún de los estudios d'arquitectura más reconocíos dientro del movimientu modernu n'España, el que formó xunto al uvieín Pedro Casariego, muertu en 2002, y col que robló más de 300 proyectos, ente los que figuren l'edificiu pa oficines de Assicurazioni Generali (1964), la fábrica Monky (1960) y la Torre Windsor (1975), qu'amburó en plena reforma, en febreru de 2005.

Si Pedro Casariego contenía tolos xenes asturianos posibles, los de so padre, el tamién arquitectu y pintor Francisco Casariego, y los del so tíu, igualmente arquitectu y artista, Joaquín Vaquero Palacios, Genaro Alas yera la segunda xeneración de descendientes d'aquel Genaro Alas y Ureña.

El so güelu foi l'hermanu mayor de Clarín y tamién el que llevó a la familia al Madrid nel qu'él nacería, en 1926. Militar yá xubiláu, el güelu vio de sópitu aumentar la so familia y buscó trabayu na capital, onde exerció como periodista ya inxenieru. Los venceyos con Asturies nunca se perdieron, y Genaro Alas, con una sólida formación científica y lliteraria y gran manexu del inglés, francés, alemán ya italianu, foi tamién pioneru de los veraneos en Salinas, al llevantar ente 1882 y 1884 una de les primeres cases de veranéu na localidá castrillonense, qu'amás de la so muyer, Mercedes Cores Menéndez-Valdés, y los sos fíos, esfrutaron tamién los sos hermanos o los intelectuales del Grupu d'Uviéu.

El nietu, anque nacíu en Madrid y establecíu primeramente en Cáceres, tornó a la capital cola so alianza empresarial con un compañeru de carrera, l'uvieín Pedro Casariego. Nel estudiu Alas Casariego tuvieron xuntos hasta'l fallecimientu del so sociu. Siguió unos años xunto a Juan Casariego y Gádor de Carvajal y xubilóse dafechu en 2007.

L'estudiu d'Alas Casariego dexó obres “bien rigoroses”, “una arquitectura mui austera que nun se concedía nengún allorie”, como recordaba esti día l'arquitectu Rogelio Ruiz. Como preba, apurre unes reflexones de Pedro Casariego que son amañoses pa tolo que fixo con Genaro Alas y que recoyó Juan Casariego como “decálogu de so padre”.

Dicía Pedro Casariego del so trabayu con Genaro Alas que “todo proyecto, grande o pequeño, realizado o imaginado, nos ha generado la misma ilusión; ha partido del interior del programa buscando una expresión exterior satisfactoria. Hemos pretendido la belleza de cada una de las fases, desde los croquis hasta el final. No hemos añadido nada superfluo, pues hemos mantenido la creencia de que todo adorno es delito. Hemos procurado la mínima economía, entendida como el mínimo necesario para conseguir plenamente un fin determinado. Caro o barato. No nos hemos dejado arrastrar por las modas que hemos visto pasar por delante de nosotros repetidamente con un cierto ritmo iterativo. Hemos dado importancia al módulo, rompiéndolo cuando consideramos imprescindible. Hemos pretendido entender la totalidad del proyecto buscando la necesidad de cada una de sus partes. Hemos intentado responder al contexto de cada edificio pero sin concesión alguna al mimetismo. Hemos dado prioridad a la colocación en obra de los materiales, dando importancia precisa a una supuesta belleza intrínseca. Con estos criterios, practicados con mayor o menor acierto, hemos proyectado edificios de los cuales muchos han llegado a plasmarse en la actualidad”.

Nun llevaron munchos a la práctica n'Uviéu, anque participaron na reforma del Campoamor nos años ochenta. Na ciudá, Genaro Alas caltuvo una bona relación cola so prima segunda María Cristina García-Alas, hasta'l so fallecimientu. “No fondero”, cavilgaba ayeri Leopoldo Tolivar Alas, “siguía sintiéndose asturianu nel sentíu de que conocía perfectamente los sos raigaños anque-y quedaren un pocu llueñe”.