¿Quién-y diba a dicir a Paloma Ortuño qu'en pasando los 70 atoparía una nueva pasión nel arte y qu'acabaría ilustrando'l llibru de relatos de la so hermana Ana María? Profesora de francés nel institutu de Secundaria de San Llázaro, onde se xubiló va yá años y onde llegó depués d'exercer la docencia en Madrid y en Sotrondio, a Paloma Ortuño nunca se-y dio bien el dibuxu. “Nun tuvi interés nin afición, nel bachilleratu yera un desastre y copiaba les llámines nel cristal de la ventana”, cuenta. Foi na edá madura cuando afayó'l so talentu pa treslladar al papel impresiones, idees y relatos.

Primero Ana María Ortuño escribió los sos cuentos; depués la so hermana Paloma buscó ente los sos dibuxos los que meyor casaben con ellos. Axuntáronlos y publicaron un llibru con ellos, que titularon ‘¿Qué harías tú?, y otros cuentos”. “Son dibuxos naïf, fechos con ciñu”, comenta, quitándose importancia, y añede que davezu nun se siente satisfecha cola resultancia, pero nun amurnia. “Tengo'l pruyiciu d'enfrentame a coses complicaes, y la mayor parte de les vegaes nun abandono”, afirma.

Lo del so afán pola pintura empezó va cuatro años, refier, por una simple cuestión d'interés. Averó al taller de Marta Fermín, Decero, n'Uviéu, onde imparte clases p'adultos, nes que suelen coincidir persones d'edaes asemeyaes a la de Paloma, y nel que más d'unu alcontró que tien delles habilidaes pa lo artístico.

Mientres les clases, cunta Paloma Ortuño, esquicen la so creatividá, ensin complexos nin entueyos, aprienden, présta-yos y de cutiu plasmen colos sos propios llogros.

Paloma Ortuño yá cumplió los 78 años, nació en Madrid y la vida y l'oficiu traxéronla hasta Uviéu. Gústa-y l'arte, pero hasta va unos años solo-y prestaba contemplalo. “Visité los meyores museos d'Europa. Siempres digo que si me pierdo que me busquen en París”, bromia. Va cuatro años empezó a tomar clases y alcontró que tamién podía participar de la esperiencia creativa. Siempres se sintió atraida "pola belleza, el pruyimientu de la guapura y tolo que nun sía vulgaridá”, afirma, y esplica que “los intereses nun surden de sópitu, lo que faes agora ye'l productu de lo que fixisti enantes”. “Puede facese psicoanálisis cola pintura”, asegura. Nesa afirmación sal la so vena de psicóloga, una carrera que sacó mientres trabayaba na enseñanza. Comparáu col esfuerzu que tuvo que facer entós, les clases de pintura abúlten-y "un relaxu”.

Ella encamienta a la xente, de cualquier edá, que mire'l mundu con interés: “Tate abiertu, ábrete, nun quedes mirando la televisión”. Nel estudiu, colos sos compañeros, charra sobre los sos proyectos artísticos y Marta Fermín enséñalos, empobínalos y da-yos llibertá pa que restolen. A ella paez-y que “dibuxar ye un superlluxu”.

La idea de “¿Qué harías tú?, y otros cuentos” discurriéronla tres la llectura de los cuentos de la so hermana, que ye “una llectora compulsiva” y “escribe perbién”. Ella acompañolos con 32 imaxes, n'acuarela, que tomó d'equí y de allá, munches de fotografíes, y que reprodució y personalizó”. Nuna ilustrativa charra con un familiar, Paloma Ortuño conoció l'autoedición y animóse a publicar el volume, con una pequeña tirada de 50 exemplares, que yá partió ente parientes y amigos.

Ente les ilustraciones de los cuentos arrexuntaos les sos preferíes son les qu'acompañen los relatos “Otoño” y “Pueblo abandonado”, y el que tituló “La puerta violeta”, qu'escoyó pal cuentu “Experiencia I”. Ente los relatos de la so hermana Ana María a ella trescálai especialmente “Cayucos”, “¿Qué harías tú si fueras invisible?”, que da títulu al llibru, y “¿Qué hacen las cosas cuando tú no estás?”.