Los argayos pasen factura a les arques del Principáu. L'arreglu de los más de trescientos desprendimientos rexistraos nes carreteres de la rede autonómica dende l'añu 2015 obligaron a executar otres tantes obres qu'acarretaron un desembolsu de 25,67 millones d'euros. El datu apurriólu la conseyería de Desenvolvimientu Rural y Cohesión Territorial nuna respuesta al voceru axuntu de Ciudadanos na Xunta Xeneral, Sergio García.

El diputáu del grupu parlamentariu naranxa interesóse pol importe de la inversión executada pol Principáu na igua d'argayos y l'aseguramientu de fasteres dende l'añu 2015 hasta l'actualidá. El total d'obres executaes nesi períodu fueron 311 y l'añu que riquió un mayor númberu d'intervenciones foi 2019, con 83 actuaciones que supunxeron un desembolsu global de 7,8 millones d'euros pa les arques autonómiques.

Influencia de les lluvies

El segundu exerciciu con mayores costos pa esi tipu d'obres foi'l de 2018, cuando hubo que destinar daqué más de 4 millones d'euros d'inversión pa dar respuesta a mediu centenar d'argayos. Dase la circunstancia de qu'esos dos años fueron los que rexistraron mayores índices de lluvia n'Asturies de la serie 2005-2020, con más de 1.300 llitros per metro cuadráu, según les estadístiques de Sadei. No que va d'esti exerciciu, el Principáu yá tuvo que conseñar 3,6 millones d'euros p'actuar nuna trentena de desprendimientos. Del repás al llistáu de los postreros seis años sal que 2020, l'añu del confinamientu pol coronavirus, tamién foi'l que rexistró un menor númberu d'argayos, solo 14 en tol exerciciu, y que la so igua costó 2,1 millones d'euros.

Murios y malles

Les obres d'arreglu d'un desprendimientu suelen consistir nel aseguramientu de les fasteres o les turries esistentes, el diseñu de murios de contención o malles dinámiques que puedan evitar o prevenir futures cayíes de gran cantidá de cascayos o tierra inestable pol efectu de les agües, memo nel arreglu de los fundimientos na mesma calzada.

L'aglomeráu, la llimpieza o construcción de cunetes y la meyora o directamente la sustitución de la señalización vertical y el repintáu de la señalización horizontal formen parte davezu de les actuaciones necesaries nes carreteres afectaes por argayos.