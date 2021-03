Na sierra del Aramu lleva escavándose en busca de minerales cuandu menos 4.500 años. La resplandiosa buelga que dexó l'actividá minera quedó parcialmente oculta entre peñes y arbolíu. Tamién ente peligroses borrafes consecuencia de la poco cuidadosa esplotación industrial decimonónica que s'enllargó hasta mediaos del sieglu XX. El Conceyu de Riosa va gastar 1,2 millones de fondos mineros na descontaminación de los terrenes de la planta metalúrxica de Rioseco. L'actuación va dexar desbloquiar l'aprovechamientu turísticu d'esti enclave que, na so parte alta, escuende un interminable treme de túneles con una crónica que se remonta a la busca prehistórica de cobre. “Nun hai palabres que la describa. Ye un llugar espectacular qu'impresiona y respinga”, esplica Eusebio Alonso, “Sebi”, mineru xubiláu que se convirtió nel improvisáu guía del llugar.

“Lo que pretendemos ye poder desenvolver un proyectu de turismu activu que venceye esti maraviyosu espaciu mineru col Angliru”, apunta l'alcaldesa de Riosa, Ana Díaz. Y ye que ye vidable xunir dambos allugamientos por aciu d'una sienda pel monte que crucie la sierra del Aramu. El gobiernu local quier dar al allugamientu un usu lúdicu, tal que s'espunxo yá énte'l Principáu, pero pa ello facía falta descontaminar el suelu del pobláu de Rioseco, integráu por cinco edificios, de los que cuatro yá fueron restauraos. Amás, el núcleu industrial, clausuráu en 1960 en siendo esplotáu por una compañía inglesa, caltién restos del llavaderu, del centru de tresformamientu y de les cuadres, cola estructura de la chimenea casi intacta. “El potencial turísticu ye enorme”, recalca la rexidora.

Les xeres de descontaminación tienen d'arrincar enantes de finales d'añu. Los trabayos van consistir na retirada y xestión esterna del suelu “altamente contamináu”. Calcúlase que va haber que retirar más de mil tonelaes de tierra, encapsulando y sellando l'espaciu. El proyectu plantega igualmente desenvolver actuaciones auxiliares d'importancia, como la estabilización de les escombreres esistentes, l'adecuación de piezómetros de muestréu pal siguimientu futuru del estáu de la redolada y la recuperación ambiental del allugamientu, nel que "se va asegurar en patrimoniu industrial esistente y s'iguará l'espaciu semando una pradería, plantíu d'árboles, conducción d'agües superficiales, y recuperación de caminos interiores y d'accesu”.

El milenariu enclave del conxuntu Rioseco-Texeo salta nel tiempu y n'altor conformando capes de ricu heriedu mineru y natural. El sosuelu tuvo esplotándose, en fases, dende fai 4.500 años, cesando definitivamente l'actividá en 1960. Los esquicios de más recién, los del pobláu de Rioseco, fueron rehabilitaos en parte, cola construcción d'un argutu mirador que desafía a la gravedá. Remontando les cuestes del Aramu con una caminada de non menos d'hora y media, el visitante atópa, al abrigu calizu de la sierra, coles mines de Texeo. “Nel so momentu atopáronse hasta cadarmes prehistóriques, pero casi tou lo llevaron”, llamenta Sebi Alonso.

Con too y con ello, y pese al espoliu, esta milenaria rede de túneles, dalgunos d'ellos con diámetru abondu pa coyer n'ellos un autobús de dos pisos, tien un incalculable potencial turísticu. “Una de les idees qu'embaraxamos ye habilitar nel pobláu una especie de centru de recepción. A partir d'ehí puede ufiertase una visita a la mina prehistórica ya inclusive facer rutes hasta l'Angliru”, indica l'alcaldesa, Y ye que la cercanía del popular puertu ciclista conforma un paquete recreativu d'induldable interés. “La minería yá nun va volver y tenemos d'asumir que'l turismu ye ún de los sectores que tenemos que saber rentabilizar”, sorraya Ana Díaz.

“Esti enclave ye un gran desconocíu. Inclusive hai vecinos del conceyu que nunca lu visitaron”, asegura la rexidora de Riosa. El desconocimientu, nesti casu, resulta malo d'esplicar. Texeo redescubrióse en 1888. L'inxenieru belga Alejandro Van Straalen afayó por casualidá les milenaries mines de cobre y, xunto a otros cuatro socios, creó la empresa Mines del Aramu pa esplotales. En 1893 entamaron les obres del pobláu de Rioseco, al pie de les mines de monte, y cuatro años depués constituyóse la compañía The Aramo Cooper Mines Ltd., de capital inglés, que dio el solmenón definitivu al proyectu y dexó la so buelga nel pobláu, construyíu al más puru estilu británicu.

Nel so momentu, el Conceyu mercó'l terrén. En 2015 invirtiéronse 150.000 euros na construcción d'una pasarela d'unos 25 metros que remata sobre una estructura volada, dando forma a un mirador. Amás, los fondos tamién sirvieron pa iguar una de les bocamines, faciéndola visitable pa los turistes, daqué que va ser vidable tres la descontaminación. Primeramente rehabilitárense cuatro de los inmuebles. Agora van gastase 1,2 millones na descontaminación.

“Lo lóxico fuera, nel so momentu, obligar a los anteriores dueños a descontaminar el suelu y agora podríemos emplegar el dineru pa enxaretar un proyectu d'usu. Pero nun hai que mirar atrás y toca aprovechar esta oportunidá pa saniar el terrén y desapolinar el camín a iniciatives lúdiques y culturales”, recalca la rexidora.

Los vecinos tán convencíos de que si'l Conceyu consigue dar a conocer l'enclave, los visitantes van apetiguñase nel Aramu. Sebi Alonso ye'l que meyor conoz les tripes de Texeo. Visitales alredor d'una docena de vegaes al añu. Metióse infatigable na so rede de túneles hasta dar forma a un mapa mental infalible: “Les galeríes son interminables. Facer tol percorríu puede llevar daqué más de dos hores y media”, reseña. Apoderar esti llaberintu riquió de la pasión d'un mineru xubiláu esteláu pola actividá. “Claro que puede ún perdese. Yo cuento cola ventaya de los mios años d'oficiu y de saber empobiname abondo bien”.

L'interior de la mina Texeo ta llenu de piedres d'azurita. L'accesu al llamativu mineral formáu pol cobre ta pel momento acutáu a los que conocen la zona y adientren nel Aramu en so busca. Mientres décades l'accesu a la esplotación tuvo que facese al traviés d'un contamináu pasu con altos niveles de, por exemplu, metales nocivos como arsénicu, níquel, cobaltu, cinc, plomu o cobre. Llueu'l pasu va quedar francu pal aprovechamientu turísticu.