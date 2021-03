Con hoteles, campings y cases rurales zarraes, el turismu itinerante va ser la única oportunidá de poder viaxar en Selmana Santa. Los propietarios d'autocaravanes podrán movese per Asturies siempre que cumplan coles restricciones impuestes pol Principáu pa evitar l'espardimientu del coronavirus. Ello ye, nun se va poder entrar nin salir de conceyos que tean nun zarru perimetral y va haber que cumplir col toque de queda. Nun se puede circular nin permanecer fora de l'autocaravana e pasando les 22.00 hores.

La Delegación del Gobiernu n'Asturies confirmó a LA NUEVA ESPAÑA que se puede viaxar per Asturies n'autocaravana y que tamién se podrá facer en Selmana Santa. “Caltiense la mesma regulación qu'había hasta'l momentu”, aseguraron fontes de la Delegación. Nesa regulación nun se fai referencia a la prohibición de viaxar y pernoctar en vehículos vivienda. Nel decretu del Principáu coles midíes pa Selmana Santa tampoco nun se fai referencia a esti tipu de turismu.

José Luis Villares, presidente del Club Autocaravanista del Principáu d'Asturies, taba a la espera d'esa normativa oficial. “Hasta'l momentu tamos saliendo y confiemos en que les coses nun camuden, pero tenemos que velo per escrito”, esplica. Eso sí, Villares pide a los usuarios d'esti tipu de vehículos “qu'utilicen los aparcamientos de descansu y pernocta”, les conocíes árees d'autocaravanes qu'esisten en prácticamente tolos conceyos asturianos. Villares fai otru llamamientu: “Que se cumpla la normativa que rixe esti tipu de turismu”. Ello ye, non pernoctar en zones prohibíes, nun sacar meses nin sielles cuando nun tea permitío, y, dendellueu, respetar el mediu ambiente. Sentíu común.

Asina que los propietarios d'autocaravanes y vehículos vivienda homologaos, como les furgonetes camperizaes, yá tienen la mirada puesta nes próximes vacaciones de Selmana Santa. Van ser de los pocos que van poder viaxar y pernoctar fora de casa, al marxe d'aquellos que tienen una segunda vivienda.

Unu d'estos viaxeros itinerantes ye'l xixonés Jonathan Ramos, que dende fai cuatro años tien una Wolksvagen T4 California. Ello ye, una coqueta autocaravana fornida con dos cames, calefacción, nevera y cocina. Ye'l so vehículu de diario. Úsalu mesmo pa facer escapaes de fin de selmana como p'allegar al so puestu de trabayu. Esti día, podía ún atopalu xintando nel aparcamientu d'El Rinconín, en Xixón, al par de dellos amigos. El mozu asegura que dalgún viaxe pel interior de la rexón sí que va facer. “Vamos pasar dalgún día fuera y vamos dormir, pero siempres con cuidu”, indica. Pa Ramos, lo meyor de tener una autocaravana ye la llibertá qu'un vehículu d'eses característiques ofrez. Y en tiempos de coronavirus, más inda. “Lo qu'ún busca al mercar esta clase de coches ye viaxar pola to cuenta. Tar sele”, sostién. Cosa que, últimamente, nun foi senciella. “Esto pegó un boom terrible. Dacuando cuesta tar solu”, diz. Pa cuando llevante l'estáu d'alarma, Ramos y los sos amigos van entamar dalgún viaxe. Francia paez ser el destín que más s'afaya a los sos gustos. “Les restricciones dependen enforma de la clase d'autocaravana. Hai amigos que nun tienen un vehículu homologáu y nun lu pueden usar pa dormir”, ataya.