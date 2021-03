Xibla'l vientu al roce coles pales. Cuanto más vientu, más xiblen los molinos eólicos. “Tu siénteslos agora. ¿Qué fai más ruiu, eso qu'oyes o los coches que tán na cai Uría d'Uviéu?”. La entruga, más que seguru de la respuesta, faela José Sierra, vecín del parque eólicu d'As Grallas, en Vilanova d'Ozcos, ún de los que tien les torres más altes d'Asturies, que van perder esa condición cuando sía realidá'l nuevu parque que se proxecta p'A Veiga y Taramundi, con molinos d'hasta 200 metros d'altor.

“Vamos ver. Esto nun atronica pa nada. Vivo al llau y nun me quita'l suañu nueche nenguna”, afirma Sierra, vecín de Brañanova. "¿El ganáu? Esto ta enllén de ganáu pel branu, ¿y ónde duerme? Cerca del molín, porque ye llano. Nun aturulla pa nada. ¿El llobu? Nunca hubo más llobos qu'agora perequí enriba. A los xabalinos tampoco los fadia. Tolo que dicen de los molinos... Ehí tien. Qué diferencia a la vista hai ente que tea'l molín funcionando o que tea'l monte llimpiu. Hai que vivir nel mediu rural y nel campu porque la xente que naz y vive na gran ciudá nun sabe lo que ye'l campu”, comenta. Vivió siempres en Brañanova, enantes y depués de que los aeroxeneradores empezaren a espuntar sobre la sierra de la Bobia, mirador privilexáu del occidente asturianu, dende'l que lo mesmo se ven los Ancares gallegos, nevaos na distancia, que la ría del Eo.

José Sierra López, de 72 años, nun dulda en faer apoloxía de los sos vecinos xigantes. “Yo dígote la realidá. Echaben culpes de que nun diba venir el turismu. Vilanova d'Ozcos ta equí al pie y tien el mesmu turismu o más. Esti branu foi impresionante”, afirma esti vecín, que foi munchos años guarda de campu, “especialidá de caza” en Vilanova d'Ozcos, y aprovecha pa reivindicar meyores pa la zona, eólicos al marxe.

"El campu ta abandonáu; falen de la España vacia pero ye que nos la vaciaron", afirma José Sierra

“El campu ta abandonáu. Falen de la España vacia pero ye que nos la vaciaron, con tanta norma, permisu y papeléu per internet, que por cierto nun hai manera de facer, porque nun tenemos cobertoria. El Gobiernu ta dexándonos un pocu de llau. L'hospital de Xarrio ta un pocu de capa cayida, cuando ye bien necesariu. Los 17 conceyos teníen que promover más estes coses que dar charres sobre los molinos”, sostién Sierra López.

Vuelve'l desenvolvimientu eólicu de la contorna a la conversación como'l vientu que nun dexa de rabilar les trés pales de les decenes de torres instalaes xerra enriba. “Caún tien de saber lo que quier poner nel so conceyu. Si unu nun quier ponelos ye'l so problema, pero nun quitar al vecín de que los ponga. Eso son lluches pasaes. Esto ye un mediu de dineru pa la xente que vive equí. Hai diez persones de Vilanova d'Ozcos que trabayen nos eólicos y dalgunu más d'otros sitios y eso tamién ye importante. Comprobóse que los molinos nun facíen dañu al llobu, nin al ganáu, nin al paisanu. Puedes tar debaxo d'ellos, que nun te fadien pa nada. Y eso que dicen de que corta les comunicaciones de móvil tampoco ye cierto; el problema ye que nun hai repetidores que te dean cobertoria pero nun son los molinos los que la quiten”, remana José Sierra. Palabra d'un vecín “de tola vida”, convencíu de que la xente del campu “marcha porque nun lu dexen vivir a unu, hai que pidir permisos pa tou, pa cortar lleña, pa llimpiar maleza, pa tener abeyes, pa los tractores, carné pa fitosanitarios... Y como acaben col campu, nun hai ciudá”.

"Yá quixera que me baxaren el recibu de la lluz, pero nun hai forma, nun hai manera posible”, afirma, con ironía, Manuel González

L'antañu guarda de campu reclama, eso sí, equilibriu nel desenvolvimientu eólicu del Occidente. “Tienen que facer proyectos vidables, a dereches y estremalos lo más posible de los pueblos, como ye lóxico. Pero nun afecta al turismu”, comenta Sierra.

Manuel González Pastur nació en Penacoba fai 66 años, trabayó en Madrid cinco años y la so ilusión siempres foi volver a la casa na que nació “y qu'acabé mercando, equí hai munchu sacrificiu”. Lletricista hasta la so xubilación, reconozse “mui defensor de les enerxíes anovables. Toi hasta les ñarices de la mierda que tragamos y alendamos. Ellí en Madrid sí qu'hai ruiu y eses nubes marielles de contaminación. Equí vívese a un cientu per cientu y si fuera asina toa Europa, muncho meyor diríemos”, asegura González Pastur.

“Nun tengo quexa nenguna, los molinos eólicos nun m'estorben. ¿Qué quier que-y diga? Yá quixera que me baxaren el recibu de la lluz, pero nun hai forma, nun hai manera posible”, afirma, con ironía, n'almitiendo que daqué de dineru-y páguen polos eólicos asitiaos nos montes comunales, que se ven dende la finca de la so casa.

Julio Lastra, más de 80 años a los costazos, tien la so casa más llueñe de los eólicos, en A Garganta, y amuésase roceanu. “Dende la mio casa solo se sienten cuando entra vientu enforma, pero la xente que vive cerca de xuru los oyerán más”, afirma esti vecín, que recuerda “va más de quince años, casi venti años”, cuando los primeros aeroxeneradores empezaron a barrer el cielu de los Oscos.