Una gran sala de xuegu, un espaciu pa esplorar caminos que fueron quedando tras, pa conectar coles motivaciones personales y esperimentar cola creatividá d'ún mesmu. La fotógrafa María Arce y el diseñador industrial Rubén López aunieron les sos esperiencies previes, ella nuna ludoteca ambulante pa neños y él nun centru de creatividá p'adultos, y diéron-yos nueva forma nun proyectu qu'amiesta naturaleza, sostenibilidá y arte. Llume, qu'asina ye como se llama esa gran ludoteca pensada p'adultos qu'escurrieron, ensin un allugamientu concretu pero amestada a dellos paraxes naturales d'Asturies, va echar a andar el próximu mes de mayu.

Los sos promotores proponen actividaes creatives, p'adultos de toles edaes, tantu pa particulares como pa colectivos o empreses, interesaes n'estrechar llazos y aguiyar la capacidá colaborativa de los sos emplegaos.

“Al traviés de les instalaciones efímeres y dinámiques de xuegu, los participantes van entrar en contactu col so potencial creativu”, esplica María Arce, falando de lo que trai ente manes col so sociu. Entrambos instaláronse en Cabranes va unos años, al calor d'un movimientu neorrural que s'asitiaba nel conceyu. Cada unu coles sos families. Ella cunta qu'el so puntu d'inflexón foi la maternidá; él dexó atrás una boyante empresa familiar en Barcelona. Nesi camín propiu fueron atropando esperiencies qu'agora cristalicen nun nuevu proyectu.

Llume nun va tener un allugamientu fixu. La so actividá va trescurrir "n'espacios naturales que faciliten la desconexón col estrés y los problemes cotidianos”, anuncien. Tamién n'interiores singulares o naquellos llugares onde sían riquíos, cuando se trate de grupos que busquen una esperiencia a midida. “Estudiamos les característiques del espaciu, buscamos l'harmonía visual, cómo movese n'él”, indiquen.

“En Cabranes hai masa crítico pa desenvolver esti tipu de proyectos, hai muncha xente que volvió al campu, y eso xenera un ambiente bien nutritivo, collaboramos unos con otros. Esto ye un círculu virtuosu, una fervencia d'idees y d'actividá”, refier Arce.

En Llume, María Arce y Rubén López arramaron muncha de la so filosofía personal, el so interés pol arte y la creatividá, del so amor pola naturaleza y la sostenibilidá. Nos xuegos y esperiencies de cada producción temporal que monten, na midida de lo posible, solo van recurrir a materiales de reciclaxe.

El puntu de partida va ser una “instalación efímera”, asemeyada a les que s'atopen en munches sales y museos d'arte contemporaneu. Los participantes nesi espaciu de xuegu tán convidaos a interactuar con ella, llibremente y ensin mires. “Trátase d'abrir puertes, pero naide tien por qué entrar, nun hai presión, trátase de facer un poco'l tontu, dexase llevar y esfrutar esi momentu”, detalla Arce.

Los dos socios de Llume, que se conocieron de casualidá, yá tuvieren dalguna esperiencia con “arteterapia”, por separáu. “Él tenía esa idea en mente y yo tamién, falámoslo y dexámoslo en barbechu”, comenta María Arce. Hasta esti añu. Col parón de la pandemia tuvieron tiempu de dir entamándolo y faciendo les primeres prebes. En Llume va haber música, artes gráfiques, danza... Convidaron a profesionales de toos esos ámbitos y con ellos, espliquen, "esquizaron hasta ónde puede llegar cada propuesta”.

Amás, pa empecipiar la so actividá d'una forma segura en cuanto sía posible, tán planiando y afaciendo les dinámiques de grupu pa que se desenvuelvan con toles garantíes sanitaries.