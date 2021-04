A João Marinho, un mozu aventureru y deportista portugués, la muerte garrólu en Picos d'Europa na seronda de 2014. Yera principios de payares. Una umbada infernal convirtió la so prevista ruta del Aniellu de Picos nuna engatada imposible de salvar. Tan imposible como la busca que mientres 15 díes esplegó un equipu internacional d'especialistes, empezando polos Grupos de Rescate Especial d'Intervención en Monte (Greim) de Cangues d'Onís y Sabero, con Bomberos d'Asturies y el sofitu d'espertos de la Guardia Nacional portuguesa -yera la primer vegada que participaben nun rescate asina fora del so país- y voluntarios d'Asturies.

Foi, dicen, una de les mayores busques internacionales de los últimos años y un enorme retu poles condiciones climatolóxiques espantoses nes que tuvo que facese. Tamién foi ineficaz porque'l cadabre de Joao Marinho nun s'alcontró hasta pasaos nueve meses, en plenu mes d'agostu, y fueron unos montañeros los que lu atoparon de forma casual.

Seis años depués la familia de Marinho y dalgunos de los rescatadores de la Guardia Civil que se tresvivieron por atopalu revivieron la dura esperiencia nel documental de TVE “Tras la huella de Joao”. Cuenta Pedro Marinho que mientres munchos díes “creyó nel milagru” de poder atopar vivu al so hermanu, enfotáu na so fortaleza. Pero la Guardia Civil fue faciendo-y poner los pies en suelu. “Arriesgaron abondo, nunca arrenunciaron y siempres intentaron atopar a Joao”, recuerda agradecíu l'hermanu sobre l'actuación de los rescatadores, y eso que na so memoria ta nídiu el primer alcuentru colos especialistes del Greim: “La primer xunta foi un gran shock, brutal. Dende'l principiu dixéronme que les posibilidaes d'atopalu yeren próximes a cero”.

Dicen los espertos de la Guardia Civil qu'esa crudeza vien del convencimientu de que “a la familia nun hai que menti-y y sabíamos que les posibilidaes yeren remotes. Daquién que sal a facer una carrera pel monte nun lleva alimentos abondo como pa poder permanecer trés díes albentestate en plena boriada, anque sía guarecíu nun abrigu, y caltener la temperatura corporal”. Con too y con ello, buscóse con enfotu “en cueves, goliellos y sitios onde se pudiera vivaquear”, hasta que se mandó cesar la busca oficial intensa y siguió la otra, la que sistemáticamente entamó la familia y los amigos. “A partir de marzu o abril tuvimos diendo a la zona davezu tantu yo como otros amigos. Rexistrábamos el monte y volvíamos a Portugal. Joao fadría lo mesmo por nós y hasta onde pudiéramos llegar, llegaríamos”, remembra l'hermanu. Tenía claro que “hasta que lu atopáramos, pa mi Joao siempres taría con vida”.

Foi'l 1 d'agostu, cuando la Guardia Civil de la zona controlaba una carrera de montaña, cuando recibieron l'avisu de qu'unos senderistas que s'esviaren un pocu de la so ruta atoparen un cuerpu cola documentación del sumíu. “Yo taba en Caín cuando recibí'l mensaxe de qu'atoparen a Joao. Racionalmente yera lo qu'esperábamos pero siempres quedaba la esperanza de qu'asocediera un milagru”, cuenta Pedro Marinho. Facía una selmana namás “yo mesmu pasé per onde lu atoparon. Tuvi a 100 o 150 metros del sitiu, miré y siguí. Agora pienso que menos mal que nun fui yo'l que lu atopó”.

La reconstrucción de la so muerte permitió a los rescatadores afitar que'l mozu “taba faciendo'l percorríu previstu y entrín y non empezó a nevar con intensidá, nun pudo volver y nun consiguió salir de Picos”. La información que dio'l so GPS reflexó qu'a midida que se metió la nueche la so cadencia de caminar yera menor porque se-y diba atropando'l cansanciu, diba escosándose y la nieve facía-y complicao movese nesi tarrén”.

A la Guardia Civil quedó-y la sensación “frustrante” de que tantes hores de vuelu -nunca un mesmu equipu volara tantu nuna mesma busca-, y tantu esfuerzu de tanta xente nun sirvió p'atopar a Joao con vida. “Da coraxe sobrevolar tantes vegaes la zona y nun lu alcontrar”, espliquen los especialistes nel documental. Dientro de la desgracia queda'l consuelu de que la so familia tenga un cuerpu que llorar”. Y sí que ye consuelu pa ellos: “Joao marchó bien llueu, pero foi'l so destín. Vivió la vida que tenía que vivir y marchó. Siquier, marchó faciendo lo que-y gustaba”, razona'l so hermanu Pedro.