Nunca imaxinara que la inspección d'una caxa con fotografíes en 2020 en Somió, Xixón, España, diba llevala a un viaxe nel tiempu hasta atopar cola cara del fotógrafu Thomas C. Roche, que la taba mirando dende l'autorretratu fechu en Fort Sedgwick, Petersburg, Virxinia, Estaos Xuníos, añu 1865, alpenes seis díes enantes de la rindición confederada y, ello ye, del final de la guerra civil estadounidense. Gretel Piquer, doctora n'hestoria del Arte, responsable del archivu y documentación del Muséu Evaristo Valle, foi la que llogró identificar y atribuyir a Roche l'autoría de 28 fotografíes de paisaxes naturales y urbanos d'Estaos Xuníos del sieglu XIX. Toos ellos componen la esposición que s'inauguró'l sábadu 27 de marzu nel muséu xixonés. Esti material que formaba parte, ensin documentar, de los fondos del muséu, trátase d'un afayu d'escepcional calidá: Roche (1827-1895), irlandés de nacencia, nun foi namás ún de los fotógrafos que retrató la guerra de secesión, tamién foi pioneru nel desenvolvimientu de numberoses técniques y equipos fotográficos. La so obra ta nos museos y les colecciones más importantes d'Estaos Xuníos y Canadá.

¿Cómo llegaron eses semeyes en papel a l'albúmina dende Estaos Xuníos a esa caxa del archivu de la familia del pintor Evaristo Valle? Piquer nun lo sabe dafechu. La so investigación apunta a que podríen ser un souvenir que vieno a España con Juan del Valle, tíu paternu del pintor xixonés. Na década de 1870 cesó nes sos responsabilidaes nel Bancu Español de L'Habana y tornó a casa. Pero fíxolo vía Nueva York. Ellí pudo adquirir eses albúmines positivaes a partir de negativos sobre placa de vidriu al colodión húmedu, una complexa técnica de la "dómina heroica” de la fotografía. Al pie d'elles, na mesma caxa, había más de 100 vistes estereoscópiques que tamién pueden atribuyise a Roche. Estes vistes creaben la ilusión d'una imaxe en trés dimensiones. Thomas C. Roche trabayaba pa Y. & H. T. Anthony & Co., que na segunda metá del sieglu XIX yera la mayor empresa editorial y distribuidora de fotografía n'Estaos Xuníos.

Les pieces integrantes de la esposición que yá se pueden ver nel Muséu Evaristo Valle son tomes úniques de la vía ferrea de la Unión Pacific al traviés de Utah, del valle de Yosemite, de Canadá, de New Hampshire y de Manhattan. Les tarxetes estereoscópiques amuesen la ciudá y l'estáu de Nueva York y de Washington. Toes elles teníen una finalidá: “Averar los grandes paisaxes d'Estaos Xuníos a la xente, amosar la reconstrucción del país tres la guerra de secesión, visualizar el grandor de la espansión al Oeste al traviés del ferrocarril y, nel casu de Nueva York, amosar cómo n'alpenes cien años se pasara de la nada a esi nivel de progresu”, esplica Piquer. Roche percorría'l país con dos cámares, una pa tomes simples y otra pa les estereoscópiques. Primero, mientres la guerra, formara parte del "Cuerpu fotográficu” formáu por Mathew Brady pa cubrir la guerra: venti unidaes móviles que se diben moviendo en carromatu pelos distintos escenarios bélicos. La técnica fotográfica, naquellos momentos, entá riquía llargos tiempos d'esposición, asina que la so especialidá fueron los sangrientos paisaxes depués de la batalla: los muertos podíen posar ensin ceguñar el tiempu que fixera falta.

Cuando en 1870 fundió la demanda de vistes estereoscópiques, Roche dedicóse a investigar. Desenvolvió un bon númberu de patentes sobre emulsiones más rápides o papeles ultrasensibles pa positivar. Inclusive compitió, anque perdió, na carrera por desenvolver un negativu flexible, el rollu de película que fadría famosu y millonariu a George Eastman, el fundador de Kodak.