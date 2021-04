Asturies va soltar hasta mediaos d'abril un exércitu de diminutos insectos –en concretu, 44.227– pa salvar los montes de castañales. Ye la mayor lliberación de “Torymus sinenses”, l'únicu parásitu capaz d'acabar cola plaga de l'avispilla del castañu, desque'l Principáu empecipió en 2017 una llucha biolóxica nos montes de la rexón. Amás, esti añu y per primer vegada, alredol de 9.000 d'estos casi 45.000 pequeños soldaos fueron criaos nel Centru d'Alerta y Control de Plagues y Especies Invasores de La Mata, en Grau. La Dirección Xeneral d'Infraestructures Rurales y Montes cuenta soltar “Torymus”, tal que anunció esti día n'Ayande'l so titular, Fernando Priendes, en 210 puntos de 49 conceyos, lo que supón 47 nueves zones y 25 conceyos más que l'exerciciu pasáu. La avispilla entró n'Asturies en 2014 –los primeros casos diéronse nos conceyos de Les Regueres y Candamu– y yá coloniza tol so territoriu.

Dende 2017, el Principáu lleva lliberaos, y cuntando los previstos pa esti añu, más de 90.000 depredadores de la avispilla. El mayor ataque, sicasí, va producise agora, con más de 44.000. Salvo los producíos n'Asturies, la mayoría d'ellos suelen venir d'Italia. La cría local consiste, según esplica'l responsable del Centru de Control de Plagues de Grau, Eloy Álvarez Ron, en “parasitar con ‘Torymus’ llotes d'amueses de castañal o parceles intensives nel esterior o terrenes estensivos onde sabemos que'l parásitu yá ta presente”. Tres d'ello, “recoyemos material biolóxico y los modulamos con distintos parámetros ambientales, fundamentalmente temperatura, pa que salgan cuando nós queramos”. “Nun val soltalos en cualquier momentu, sinón cuando'l castañu ta n'estáu de brotación”, amiesta Álvarez.

Lucha biológica para eliminar una plaga Distribución del castaño Puntos de suelta de “Torymus” hasta 2020 Rama con las agallas que produce la avispilla • La avispilla del castaño es un peligroso parásito invasor de origen chino que llegó a Asturias en 2014. Y en solo 3 años se extendió por prácticamente toda la región. Avispilla del castaño “Dryocosmus kuriphilus” • La plaga afecta tanto a la floración como a la capacidad fotosintética del castaño. Las agallas son el síntoma más característico y fácil de observar. • El Principado inició en 2017 el programa de lucha biológica contra la avispilla del castaño. Soltó 6.650 ejemplares de su único depredador, el “Torymus sinensis”, también de origen chino. En 2018 se continuó con una suelta de 22.045 “Torymus”, en 2019 no hubo y en 2020 se liberaron 16.330 insectos. • Consisten en hinchamientos en las ramillas más jóvenes del árbol y en cuyo interior están los huevos de la avispilla. El daño en Asturias es grande, pues posee la mayor masa forestal de España en esta especie: unas 80.000 hectáreas. “Torymus sinensis” Vial de suelta de “Torymus” en 2020 en Allande Este año y hasta mediados de abril, el Gobierno regional soltará el mayor número hasta la fecha de “Torymus”: 44.227. En torno a 9.000, y por primera vez, han sido criados en Asturias. Para atacar a la avispilla, el “Torymus” pone sus huevos en la misma cavidad donde crecen las larvas del insecto malo. Cuando los pequeños depredadores crecen, se comen a las avispillas. Detalle de unidad de producción de “Torymus” en Grado. Lucha biológica para eliminar una plaga Distribución del castaño Puntos de suelta de “Torymus” hasta 2020 Avispilla del castaño “Dryocosmus kuriphilus” Vial de suelta de “Torymus” en 2020 en Allande • La avispilla del castaño es un peligroso parásito invasor de origen chino que llegó a Asturias en 2014. Y en solo 3 años se extendió por prácticamente toda la región. • La plaga afecta tanto a la floración como a la capacidad fotosintética del castaño. Las agallas son el síntoma más característico y fácil de observar. • Consisten en hinchamientos en las ramillas más jóvenes del árbol y en cuyo interior están los huevos de la avispilla. El daño en Asturias es grande, pues posee la mayor masa forestal de España en esta especie: unas 80.000 hectáreas. Rama con las agallas que produce la avispilla “Torymus sinensis” • El Principado inició en 2017 el programa de lucha biológica contra la avispilla del castaño. Soltó 6.650 ejemplares de su único depredador, el “Torymus sinensis”, también de origen chino. En 2018 se continuó con una suelta de 22.045 “Torymus”, en 2019 no hubo y en 2020 se liberaron 16.330 insectos. Este año y hasta mediados de abril, el Gobierno regional soltará el mayor número hasta la fecha de “Torymus”: 44.227. En torno a 9.000, y por primera vez, han sido criados en Asturias. Detalle de unidad de producción de “Torymus” en Grado. Para atacar a la avispilla, el “Torymus” pone sus huevos en la misma cavidad donde crecen las larvas del insecto malo. Cuando los pequeños depredadores crecen, se comen a las avispillas. Lucha biológica para eliminar una plaga Distribución del castaño Puntos de suelta de “Torymus” hasta 2020 Rama con las agallas que produce la avispilla • La avispilla del castaño es un peligroso parásito invasor de origen chino que llegó a Asturias en 2014. Y en solo 3 años se extendió por prácticamente toda la región. Avispilla del castaño “Dryocosmus kuriphilus” • La plaga afecta tanto a la floración como a la capacidad fotosintética del castaño. Las agallas son el síntoma más característico y fácil de observar. • El Principado inició en 2017 el programa de lucha biológica contra la avispilla del castaño. Soltó 6.650 ejemplares de su único depredador, el “Torymus sinensis”, también de origen chino. En 2018 se continuó con una suelta de 22.045 “Torymus”, en 2019 no hubo y en 2020 se liberaron 16.330 insectos. • Consisten en hinchamientos en las ramillas más jóvenes del árbol y en cuyo interior están los huevos de la avispilla. El daño en Asturias es grande, pues posee la mayor masa forestal de España en esta especie: unas 80.000 hectáreas. “Torymus sinensis” Vial de suelta de “Torymus” en 2020 en Allande Para atacar a la avispilla, el “Torymus” pone sus huevos en la misma cavidad donde crecen las larvas del insecto malo. Cuando los pequeños depredadores crecen, se comen a las avispillas. Este año y hasta mediados de abril, el Gobierno regional soltará el mayor número hasta la fecha de “Torymus”: 44.227. En torno a 9.000, y por primera vez, han sido criados en Asturias. Detalle de unidad de producción de “Torymus” en Grado.

Los “Torymus” –miden ente 1,5 y 2 milímetros– llibérense n'estáu d'adultu por medio d'unos viales que s'asitien nes cañes de los árboles. Dientro d'ellos, los machos y les femes tán proporcionaos y tienen sustentu alimenticiu: agua con azucre o miel, de normal. “Per cada puntu de suelta, suélen sacase unos 200 ‘Torymus’. Ellos solos yá busquen al oxetivu”, asegura l'especialista. Y el so oxetivu ye matar avispilles del castañu. Esta plaga ye una de les más perxudiciales, yá que afecta tantu a la crecedera como al desenvolvimientu del frutu d'una masa forestal que n'Asturies ye d'unes 80.000 hectárees, casi la estensión del conceyu de Cangas del Narcea. Por culpa de la avispilla, “les castañales crecen menos, capten menos CO2 y tamién sufren perdes de flor, lo que repercute negativamente na producción del frutu (la castaña) y na apicultura, al haber menos flores pa les abeyes”, detalla Eloy Álvarez Ron.

¿Cómo mata'l “Torymus” a la avispilla? Pos faen lo mesmo que'l cucu, que practica'l parasitismu de puesta. Ello ye, les femes ponen los sos güevos nos niales d'otres especies d'aves, aprovechando l'ausencia de los sos dueños. El “Torymus” fae daqué asemeyao: pon los güevos nel mesmu cuévanu onde crecen los bárabos de la avispilla del castañu, y a midida que crecen, cómenles. Esta guerra, sicasí, va ser llarga ya inda van tener que pasar dellos años pa notar los sos efectos. La razón pola que l'insectu malu s'espardió en tiempu récord per Asturies y per otres comunidaes ye porque son toes femes –nun hai machos– y reprodúcense por endoxénesis. Poro, la velocidá a la que producen avispilles fíes ye “terrible”, en palabres d'Eloy Álvarez. Arriendes d'ello, “güei nun se llibra de la plaga nenguna masa forestal”, amiesta.

El director xeneral Fernando Prendes avanzó esti día n'Ayande que, amás de reforzar y ampliar les actuaciones nes ales de la comunidá y en zones con altes densidaes de castañal ensin cubrir en programes anteriores, nesta campaña impulsaráse la participación de los habitantes de les árees rurales. Pa ello, distribuyéronse impresos nes oficines comarcales col porgüeyu de que los vecinos informen de les zones de castaños onde consideren necesariu realizar una suelta, coles mires d'enriar les sos demandes.