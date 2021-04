La fusión de Liberbank y Unicaja Bancu, apautada n'avientu polos sos conseyos d'alministración y sofitada esti día poles sos xuntes xenerales d'accionistes, va materializase a fines d'esti trimestre o empiezos del siguiente, una vegada que llogre les autorizaciones de la Comisión Nacional de los Mercaos y la Competencia (CNMC), del Bancu d'España y del Bancu Central Européu (BCE), de la Comisión Nacional del Mercáu de Valores (CNMV), la Dirección Xeneral de Seguros y Fondos de Pensiones y de la ministra d'Asuntos Económicos y Tresformamientu Dixital, Nadia Calviño.

Nun ye previsible que'l proyectu d'integración del sestu y décimos bancos del país pa crear la quinta mayor organización del sector amene grandes reparos, una y bona qu'acaba d'autorizase ensin escesives condiciones la fusión del segundu y cuartu grupos (Caixabank y Bankia), de la que surde'l mayor operador nel mercáu nacional, y el terceru si axuntamos los negocios de la banca española nel ámbitu internu y nel estranxeru.

Nel casu de Liberbank y Unicaja allega, amás, –a diferencia del casu de Caixabank y Bankia–, la particularidá d'una escasa redundancia y solapamientu de redes y sucursales, con una especialización territorial básicamente estremada ente dambos grupos, polo que, salvo nos casos del norte de Cáceres, Ciudá Real y daqué en Toledo, nun va haber medríes apreciables de la posición de dominiu. Unicaja, por casu, namás tien trés oficines n'Asturies, y Liberbank, bien fuerte n'Asturies, Extremadura, Cantabria y Castiella-La Mancha, tien una presencia mui contenida en territorios con gran posición d'Unicaja, como Andalucía y Castiella y Llión, onde'l grupu andaluz absorbió al bancu CEISS, herederu de les caxes d'España y Duero. Na comunidá de Madrid, na que tán los dos grupos, la suma de dambos ta bien llueñe del tamañu d'otros operadores, polo que tampoco s'aprecia un cambéu sustancial nos equilibrios y nes posiciones de dominiu.

Nun ye previsible que les autoridaes económiques y sobremanera les bancaries (Bancu d'España y BCE) faigan oxeciones na midida que tán siendo grandes impulsores de la concentración sectorial, con llamamientos recurrentes a les entidaes pa que contribuyan a un mayor afitamientu sectorial pa fortalecer los sos negocios frente a los desafíos d'una redolada macroeconómica entá inciertu, tipos d'interés negativos –y el consiguiente estrechamientu de marxes–, esixencia de grandes inversiones en tresformamientu dixital, cambeos culturales nos comportamientos de la vecería na so relación coles sos entidaes de referencia, esixencies regulatorias a l'alza, creciente competencia per parte de los nuevos axentes nativos dixitales (los llamaos neobancos) y de les compañíes tecnolóxiques que se tán internando nel negociu financieru (les denominaes “fintech”), y el riesgu de que se dispare la morosidá cuando se retiren les midíes de protección pública a empreses y families tres la pandemia.

Nel casu de les autoridaes de la Competencia, tampoco tendría d'haber escesivos precuros énte una fusión que, entá cuando supón una voltiada nel “ranking” bancariu español, nun alteria la posición de lideralgu de los cuatro mayores bancos na parte alta de la tabla y solo supón una fuerte solmenada nel tramu de los grupos medianos: el futuru Unicaja Bancu (suma d'esti bancu malagueñu y del asturianu Liberbank) va degolar por volume d'activos a Bankinter, Kutxabank y Abanca.

La constitución d'un quintu grupu con presencia nel 80% del territoriu (namás ta ausente de Canaries y Baleares) y con un perfuerte enraigonamientu en seis comunidaes (Asturies, Andalucía, Castiella y Llión, Castiella-La Mancha, Cantabria y Extremadura) non yá nun va acutar la competencia pola so preservación tien de velar la CNMC sinón que va constituyir pela cueta un factor que lu enguice na xeneralidá de los mercaos rexonales ensin que la constriña nos seis territorios d'orixe del grupu porque ellí onde ye dominante o bien relevante nun se van producir medríes de la so posición hexemónica na midida qu'Unicaja y Liberbank alpenes competíen hasta agora nes mesmes places.

Ye probable con too y con ello que la CNMC imponga condiciones asemeyaes a les que determinó pal casu de l'absorción de Bankia por CaixaBank pa evitar eventuales situaciones de poder de mercáu. Nesta operación, d'enforma mayor caláu y ambición (el nuevu CaixaBank multiplica por más de seis el tamañu del futuru Unicaja Bancu), les autoridaes de la Competencia, que llegaron a analizar la concentración bancaria que se produciría y los sos posibles efectos distritu a distritu y códigu postal por códigu postal, impunxo al bancu d'orixe catalán y con see en Valencia la prohibición, n'integrando al madrilanu Bankia, de cerrar sucursales –sacantes casos escepcionales y previa autorización de la CNMC– en conceyos onde nun esista otru competidor col fin d'evitar la llamada esclusión financiera de localidaes y colectivos de población, según la obligación de nun alteriar les condiciones contractuales qu'apautaren los veceros de Bankia. Dambes esixencies tendrán de cumplise por un plazu de trés años. Mientres el mesmu periodu de tiempu, CaixaBank va tener qu'ufiertar los sos productos en territorios con escasa concurrencia de competidores en condiciones análogues a aquellos llugares nos que se tien qu'engarrar pola vecería pola elevada presencia d'otros operadores.

Estes esixencies, comunicaes a CaixaBank y Bankia pola CNMC por aciu d'un dictame'l pasáu 23 de marzu, fueron valoraes favorablemente por dambes entidaes. CaixaBank dixo que tales compromisos “nun alteriaben los oxetivos escorríos pola fusión”.

Les condiciones que previsiblemente pudieren imponese agora a Unicaja Bancu y Liberbank tampoco paez, en principiu, que vaigan torcer la voluntá de los dos bancos d'axuntase.