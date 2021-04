Esti añu celébrense los 30 años de la disolución de la Unión Soviética: el 25 d'avientu de 1991, Mijail Gorbachov, muñidor de la perestroika, robló'l fin de la Unión de Repúbliques Socialistes Soviétiques forzáu polos presidentes de munches d'eses mesmes repúbliques. L'asturiana Sara Gutiérrez viaxó per elles enantes d'aquel episodiu que camudo'l mundu y agora remembralo en “El último verano de la URSS” (Reino de Cordelia), una crónica personal con magnífiques ilustraciones de Pedro Arjona d'una esperiencia qu'empezara dos años primero. La cita de Lewis Carroll qu'abre'l testu nun ye casual: “Cuando lo pensó más tarde, decidió que, verdaderamente, tendría que-y tener llamao muncho más l'atención, mas naquel momentu tou-y abultó de lo más natural”.

Trenta años depués...

–Taba faciendo la especialidá d'Oftalmoloxía en Járkov (Ucrania) dende diba añu y mediu, y supi qu'esi branu tendría un par de meses de vacaciones, asina que decidí dedicar una selmana a viaxar un poco pela Unión Soviética enantes de venir a casa, a Uviéu. Y, como por ser estranxera becada nun me dexaben agospiame en nengún hotel, discurrí moveme en trenes nocherniegos que cubrieren trayectos ente capitales de República. Con eses premises y un mapa, planié un periplu que, sobre la marcha, tuvi que modificar un poco pero que no esencial pudi cubrir: travesar la URSS del Bálticu al mar Negru.

Alcordances que dexen buelga

–A lo llargo del viaxe hubo munchos momentos especiales, provocaos na so mayoría polos alcuentros casuales nos trenes. Eses nueches sobre raíles dieron pa munches conversaciones y munchos brindes, con vodka, claro. Pero los díes con aquella colega uzbeca del hospital qu'acepté a remolera como compañera de viaxe tamién me regalaron momentos inolvidables. El más tirante, yá la primer nueche, cuando m'asocedió sacar una braga de papel y eso desencadenó la roxura del militar col que compartíemos compartimientu, afortunadamente más deseosu de sermoniar a la so compatriota que de delatame a mi.

¿Y el más emotivu?

–Al otru día, cuando en Tallin la mio amiga vio per primer vegada'l mar. El más risonderu, nel autobús turísticu de Riga, cuando se fixo pasar por sevillana. El más dramáticu, de Lvov a Kiev, con una pareya que diba visitar a la so familia, desestructurada y enferma tres la catástrofe de la central nuclear de Chernóbil. El más políticu, en Kiev, cuando nos vimos envolubraes nuna manifestación pola independencia d'Ucrania. El más folclóricu, de Kiev a Odesa, nun vagón corríu, naguando toos pola folixa.

Allegría ente ruines

–El viaxe tuvo astráu d'anécdotes y situaciones estraordinaries. L'imperiu soviéticu taba esbarrumbando mientres nós lu percorríemos alegremente. Cola perspectiva que dan los años, creo qu'empecé a ser consciente de la transcendencia de too lo vivío cuando n'agostu, yá n'Uviéu, oyí que secuestraren a Gorbachov. Anque nun imaxinaba nin con muncho que la consecuencia sería, pocos meses más tarde, la disolución de la Unión de Repúbliques Socialistes Soviétiques.

Personaxes inolvidables

–El personaxe indiscutible ye Yulduz. Esa colega del hospital, siempres de falda y tacones, que me punxo los pelos de punta cuando me dixo que quería dir conmigo. Yulduz nunca fixera un viaxe turísticu sola y alpenes viera más mundu qu'el de la so casa y el so trabayu. Esa muyer a la que, según me confesó, el nuesu viaxe dio-y ales pa repensase y suañar a lo grande. Esa amiga que me fixo entender que, les más de les veces, los prexuicios, llueñe de protexenos, fáennos perder coses bones. Formaron una curiosa pareya cola que viaxamos de Leningrado a Tallin: el militar fervosu defensor del réxime soviéticu dolíu cola perestoika de Gorbachov y la profesora qu'allampaba por esfrutar de les comodidaes que, presumía, teníamos n'Occidente y ella tenía prohibíes.

–La guía turística de Riga que me cuntó toles sos penuries y pruyimientos, posiblemente esperando que yo-y echara dalgún gabitu, mientres a mi lo único que m'interesaba yera que m'encamentara un restorán de los pocos qu'había.

–El mozu que se buscaba la vida trapicheando na estación de Vilna y consiguiónos dos billetes pa Lvov pesie a que nós resabiábamos d'él como si fuera un delincuente.

–La revisora de Lvov a Kiev, que con tol descaru nos enxaretó sabanes papaes pol agua y retiróse a folgar.

–Aquelles monxes gorrumbes que mientres sieglos atendieren ensin solución de continuidá, inclusive mientres el réxime soviéticu, el Monesteriu Florivsky, en Kiev.

–Los espontáneos que nueche tres nueche s'axuntaben a les nueses celebraciones nel tren compartiendo lo que llevaren, pepinillos o cebolletes, y brindaben como si les palabres, los vasos n'alto y los tragos de vodka pudieren realmente ameyorar el mundu.

Un apunte biográficu

Sara Gutiérrez nació n'Uviéu en 1962. Ye médica, traductora del rusu, escritora y periodista. Premiu Estraordinariu de Medicina de la Universidá d'Uviéu, especializada n'Oftalmoloxía en Járkov, Ucrania (1989-1992) y Moscú, Rusia (1992-1995), estudios homologaos n'España en 1996. En 2006 cofundó l'axencia Ingenio de Comunicación, Contenidos y Divertinajes. Ye autora d'obres como “Retinosis pigmentaria. Clasificación y tratamiento”, y coautora, con Eva Orúe, de “Rusia en la encrucijada”, “Historias de miopes”, “Locas por el fútbol”, “Mujeres contra la guerra” y “Padres e hijos”, y, con Manuel Gutiérrez Torre, de “Cocina para embarazadas”.

Una cita conveniente

“De xuru, pa eses feches, dellos analistes políticos (pocos, los más sinceros y avisaos) yá se daríen cuenta de que'l Nuevu Tratáu de la Unión nun yera otra cosa que'l pasu previu a la dixebra absoluta de la Unión de Repúbliques Socialistes Soviétiques (URSS); sicasí, los fíos de la Revolución siguíen ensin imaxinar la que se-yos venía enriba, y nin los procesos electorales seudodemocráticos anunciaos nos noticieros nin les pintaes qu'empezaben a ilustrar los paredones de la ciudá-yos dicíen nada”.