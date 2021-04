Un asturianu, nel grupu d'espertos recién creáu pola Comisión Europea sobre big data. Bruxeles escoyó, xunto con otros 19 profesionales, al inxenieru de Telecomunicaciones David González Martínez p'ayudar a la UE a qu'atine en tomar de decisiones, esplotando meyor los datos y, especialmente, los de les empreses privaes. “Recibí una carta va dos selmanes. Nun esperaba que m'escoyeren, foi una gran sorpresa, porque sabía que diben remanar munches solicitúes. Creo que va ser una esperiencia bien interesante. Tengo munches ganes d'empezar”, asegura. La primer xunta va realizase'l próximu 15 d'abril y van ser seis hores (mañana y tarde) de trabayu. González Martínez ye con tan solo 36 años xefe de big data, analítica avanzada ya intelixencia artificial nel Grupu Vodafone.

L'inxenieru asturianu va compartir la so esperiencia con 19 espertos más procedentes d'Alemania, Bulgaria, Bélxica, Países Baxos, Italia, Dinamarca, Estonia, Rumanía, Polonia, Portugal, Grecia y Suecia. Per parte d'España fueron escoyíos tamién Luis Cardo Jalón (sociu d'Open Ideas) y Emmanuel Letouzé (investigador na Universidá Pompeu Fabra y fundador d'Alianza Data-Pop). “Ente toos non solo tenemos una bona visión del nuesu país, sinón tamién global. Conocemos munches fontes de datos y eso ye daqué que pa la Comisión Europea ye bien importante. Supón tar na vanguardia”, diz David González. Sobremanera, a Europa interésa-y esplotar los datos de les empreses; una información, apunta'l directivu de Vodafone, que punxo en valor la pandemia.

“Dende la crisis del coronavirus diéronse cuenta de que les compañíes tienen datos de gran valor, como fueron los de movilidá pa conocer l'espardimientu del virus. Nós, en Vodafone, midimos, por exemplu, esi espardimientu con un proyectu en collaboración con una Universidá inglesa”, comenta González, qu'afonda entá más. “La CE quier ameyorar na toma de decisiones en base a fechos y, pa eso, fain-y falta datos. Y non solo datos disponibles n'organismos públicos como hasta agora, sinón información tamién de les empreses privaes. Creen qu'eso nun ye que tenga solo tener un impactu positivu na economía, sinón na sociedá en xeneral”, amiesta.

González enteróse al traviés de la so compañía de que Bruxeles andaba buscando espertos pa llegar a esa meta y nun lo duldó. Presentó la so solicitú, consciente de que'l númberu d'escoyíos sería escaso (venti) y, sicasí, el de solicitúes, bien grande. “Abultome que pol tipu d'esperiencia qu'atropaba podía encaxar. Ellos quieren que te presentes a títulu personal, non en nome de nenguna empresa. Y toos los que dimos el pasu ye porque tenemos interés n'ayudar a la Comisión Europea y porque, lóxicamente, formar parte d'esti grupu d'espertos date ciertu prestíu”, señala. David González va estrenase'l 15 d'abril, cola primer xunta, a la que va asistir virtualmente la directora xeneral d'Eurostat, Mariana Kotzeva. “Yá mandaron l'axenda; ta tou superpreparao. Habrá una presentación de Mariana, depués vamos intervenir los componentes del grupu d'espertos Y, a partir d'ende, van falanos de los oxetivos a tratar, van dicinos cómo ellaboren ellos les estadístiques, qué fontes de datos tienen interés n'utilizar...”, esplica.

González Martínez ye un arguyosu llicenciáu de la Universidá d'Uviéu. Pertenez a la tercer promoción de “telecos” y afirma que la Escuela Politécnica d'Inxeniería de Xixón dio-y la base necesaria pa trabayar nos datos”. Y llegar tan alto. “Bonalmente, del mio pasu pola Universidá caltengo les mios meyores alcordances. Tuvi profesores escelentes y, anque foi una carrera dura, diome munchu conocimeintu”, diz. El responsable de big data de Vodafone Business nació en Zaragoza, sicasí, mudó a Uviéu de bien pequenu, polo qu'el so corazón, sorraya, “ye asturianu”. Ye fíu de los catedráticos d'Álgebra Santos González y Consuelo Martínez. Con dos padres matemáticos, David González heredó'l gustu polos númberos.

Y foi asina como dio'l saltu a esti sector, qu'entós, cuenta, “nun yera nada conocíu” y agora, sicasí, vese como lo más guay”. “Siempres me gustaron les matemátiques y la estadística, y tuvi la gran suerte de qu'un matemáticu, José Luis Flórez, apostó por mi y entré en Neometrix, que depués foi adquirida por Accenture. Con Accenture fui a Norteamérica y a Canadá, y eso foi pa mi una esperiencia profesional maraviyosa”, indica. D'ende pasó a fundar la compañía dixital Touchvie y va cuatro años recibió la ufierta “irrechazable” de ser el responsable de big data nel Grupu Vodafone. “El puestu a nivel global yera en Londres, pero dexáronme quedar en Madrid, anque viaxando muncho nos primeros años. Soi un auténticu afortunáu”, repostia.

David González ye un firme defensor de la implantación del grau de Ciencia ya Inxeniería de Datos na Escuela Politécnica de Xixón, que podría entrar en funcionamientu'l próximu cursu con 61 places si recibe'l vistu bonu del Principáu y del Conseyu de Ministros. “Yo creo que, a la d'enllantar una nueva titulación, hai trés ángulos que mirar: el nivel académicu, el talentu y el venceyu de los estudios col mundu llaboral. Siquier los dos primeros tenémoslos: na Universidá d'Uviéu hai un profesores escelentes y yo vivilo en primer persona, y, per otru llau, Asturies forma talentu y bona prueba d'ello ye que munchos ocupamos puestos de relevancia. Y queda la tercera pata... El mundu camudó enforma y la Universidá tien que dar un pasu nesi sen”, remata.