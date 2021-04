Unu yera un prósperu comerciante natural d'Uviéu, propietariu d'una conocidísima ferretería asitiada na cai de la Rúa, y que los sos descendientes treslladaríen a otru local na esquina ente les cais Rosal y Fontán. L'otru yera un prometedor fiscal d'orixe madrilanu que llegó a la ciudá pa incorporase a l'Audiencia provincial. A partir d'una pasión común pola fotografía, el comerciante Edmundo Lacazette y el xurista Manuel Gimeno desenvolvieron una improbable amistá y una alianza creativa que s'enllargó mientres tola década final del sieglu XIX, hasta qu'a Gimeno lu reclamó'l Ministeriu de Gracia y Xusticia y retornó a Madrid. Agora, una esposición del Muséu del Pueblu d’Asturies recupera esta" hermandá fotográfica" como la define'l comisariu de l'amuesa Francisco Crabiffosse– forxada n'Uviéu y que dexó estampes inmortales d'aquella Asturies finisecular que sollertaba p'abrazar el progresu, y ente elles delles imaxes inédites de la capital.

El descubrimientu d'esta hermandá tuvo daqué d'azar. Crabiffosse y Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies, trabayaben nuna amuesa en redol de la figura de Lacazette, con una obra fotográfica que yera bien conocida, cuando empezaron a alcontrar imaxes del archivu del uvieín en copies que se distribuyíen en Madrid atribuyíes a Gimeno. “Yeren positivos en gelatino o a l'albúmina, de negativos que teníamos nel muséu atribuyíos a Lacazette. Arriendes de l'apaición d'eses fotografíes, di con un descendiente y pudi reconstruyir la trayectoria de Gimeno, que gracies al so cargu funcionarial percorrió toa Asturies y al qu'emponderaron tolos universitarios del momentu, ente ellos ‘Clarín’, pola so obra ‘La criminalidad en Asturias’, que ye'l primer estudiu de socioloxía criminal que se fai n'España, y qu'analiza la criminalidad ente 1883 y 1893, sacando conclusiones sobre la rexón y los cambeos sociales, económicos, relixosos, morales, lo qu'implica l'alcoholismu...”, rellata Crabiffosse.

“Polo que sabemos d'él, de les cróniques de la dómina, Manuel Gimeno yera un gran profesional, bien rigorosu y bon orador, al qu'escritores como'l cronista de tribunales del 'Carbayón’, que por cierto escribía perbién, teníen-y por una mente rellumante. Pero amás foi un tipu curiosu y un perbon fotógrafu”, añede'l comisariu de l'amuesa.

Nel muséu caltiénense unes 300 plaques de los dos fotógrafos, procedentes del archivu de Lacazette. L'amuesa compónenla 102. “Poles obres que caltenemos, vese que Lacazette, como retratista, yera bien bonu. El so tratu d'un neñu amarutáu y col pelo en punta ye una obra pa l'antoloxía de la semeya n'España nel sieglu XIX. Ye un retratista escepcional contextualizáu nel so momentu, cuando se produz un pasu alantre respectu al pictorialismu de la dómina. Él y Gimeno yeren muncho más modernos, taben un pasu per delantre”, señala Crabiffosse.

Pa facer estes semeyes, Edmundo Lacazette utilizaba'l patiu interior de la ferretería. “Los fotógrafos ambulantes poníen un fondu, un telón, pa les sos semeyes. Edmundo Lacazette fai lo mesmo nel patiu de la ferretería, y la verdá ye que ye realmente impresionante comprobar les posibilidaes que-y sacaba, yá que polo xeneral esos espacios suelen ser amenorgaos y non bien lluminosos. Pero él sabe ver perbién les posibilidaes d'un espaciu pol que pasa tola so familia y los sos amigos pa ser retrataos. Sacantes dalguna retratu que-y fai a la so fía n'esteriores, faelos toos nel patiu d'aquella ferretería de la cai de la Rúa”.

Otra faceta de la obra de Lacazette yeren les sos fotografíes d'encargu pa los calendarios d'instituciones como'l Bancu Asturianu d'Industria y Comerciu o'l Bancu Herrero. “Tien delles imaxes d'encargu d'Uviéu de muncha fuerza, como una procesión del Corpus na cai Cimadevilla que tien una fuerza terrible. Y tamién una fotografía de la ilesia de San Isidoro que ta coloriada, y amás perbién, na casa Fournier, en Vitoria. Ye un coloriáu calidable”, esplica.

Manuel Gimeno, pela so parte, destacaba n'otru xéneru: el paisaxe. Quiciabes por esa movilidá que-y otorgaba el so trabayu, dexó imaxes bien potentes de diverses paraxes de la rexón. “El paisaxe por excelencia pa dambos ye la desaguada del Nalón, que ye un paisaxe emblemáticu tantu pa los pintores como pa los fotógrafos del sieglu XIX. Tamos nun períodu nel qu'hai momentos non solo de coincidencia de pintura y fotografía, sinón que la fotografía adelantra inclusive la visión del paisaxe pictóricu”, cavilga Crabiffosse.

La obra d'estos dos amigos fotógrafos entemecióse y esvalixóse a lo llargo del sieglu XX. “Probablemente, pola so hermandá, Gimeno dexó a Edmundo Lacazette les plaques de los sos paisaxes cuando se treslladó a Madrid, en 1900 o 1901, pa incorporase al Ministeriu”, sostien Crabiffosse. Esto esplicaría l'apaición de les copies n'otros archivos. Pero a esa circunstancia añede la mesma dispersión del fondu Lacazette: “Los herederos emprestaron los negativos a Armán, que los amplió nun intelixente llabor de recuperación, llegando a facer esposiciones”, rellata Crabiffosse. Esto favoreció que la obra de los dos fotógrafos y la hestoria de la so hermandá quedaren anubríes hasta esta amuesa que recupera los sos frutos en tola so rellumanza.