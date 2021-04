La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu presentó esti día'l videoclip de la tema "Rambalín", entamáu pola Dirección Xeneral de Política Llingüística como parte de la dotación del premiu Camaretá al Meyor Cantar, llográu pola composición de Rodrigo Cuevas na so última edición.

El videoclip del artista uvieín realizóse, al traviés de la Sociedá Pública de Xestión y Promoción Turística y Cultural del Principáu, pola productora asturiana El Cohete y empobináu pola realizadora Marta Lallana.

El cantar, y mesmo la pieza audiovisual, xira en redol a la vida y muerte de Rambal, un personaxe emblemáticu nel imaxinariu de Xixón y un referente de la hestoria del barriu de Cimavilla. El tratamientu del videoclip ta cercanu al documental, con personaxes reales que viven nel barriu y escenes cercanes a la so realidá que remembra l'alcordanza común que tresmite la tema.

Marta Lallana, señala que la so intención foi crear una pieza “que llueñe d'esplicar lo que yá cunta la lletra, apurre una dimensión ente la realidá y la poética, apelando a l'alcordanza de Rambal y a la so tan inspiradora llibertá”. “Quería xugar cola idea de que'l cantar fuera como una especie d'himnu qu'habita nos vecinos de Cimavilla, retratando la so ausencia al traviés de los llugares que percorría”, añede.

El cantar Rambalín resultó ganador de la XII edición del premiu Camaretá al Meyor Cantar na gala final que tuvo llugar nel Teatru Fantasio de Navia'l pasáu 15 de payares.

Rambalín ye una habanera dedicada a la figura d'Alberto Alonso Blanco, Rambal, un personaxe bien popular nel Xixón de les décades 60 y 70 del pasáu sieglu. La so abiertamente reconocida homosexualidá, nunos años bien complicaos pa facela pública, y el so asesinatu en 1976, un sucesu inda ensin resolver, dan a la vida de Rambal la singularidá que Rodrigo Cuevas reflexa na so tema. El cantar compónenlu dos testos de Fredesvinda La Tarabica, la lletra ye de Rodrigo Cuevas y la música, del artista uvieín y Raül Refree. Cuevas (Uviéu, 1985) tien una trayectoria de reconocíu prestíxu na música y nes artes escéniques asturianes y nacionales.

El videoclip cierra con una especial dedicatoria de Rodrigo Cuevas, que resume la intención esencial de la so composición: “A toles persones que, cuando tás avezáu a vivir ente´l despreciu y la vergoña, mírente con tresparencia, t´acompañen con respetu y te faen decatate de que la vida puede ser maraviyosa. A los playos y les playes qu'asina lo ficieron. Gracies”.