Combatir l'acosu escolar dende la etapa na que se xesta: la Educación Primaria. Esi ye l'oxetivu de la tesis doctoral de Zara Suárez García, uvieina de 34 años y maestra n'Educación Infantil, que busca dende 2017 a neños refugaos ya ignoraos nes aules asturianes de 25 colexos. Identificando a esti tipu d'alumnos, asegura, puede llegase a prevenir el bullying en Secundaria. Según estudios nacionales –bien escasos nesta etapa–, ente'l 10 y el 13% de los escolares de Primaria sufre refugu. “Esto nun significa que yá los tean afrellando, sinón que pueden convertise en víctimes n'edaes posteriores”, esplica. Dicho con otres palabres, l'acosu empieza a aniciar cuando un alumnu nun ye aceptáu o ye ignoráu polos sos compañeros de clase.

Ún de los puntos fuertes del estudiu de Zara Suárez ye que ye llonxitudinal. Una característica malo de consiguir, según sorrayen los sos directores de tesis, David Álvarez García y Celestino Rodríguez Pérez, integrantes del grupu d'investigación ADIR (Aprendizaxe Escolar, Dificultaes y Rendimientu Académicu). “La gran complexidá ye la morrinaya de l'amuesa”, diz Rodríguez, que ye decanu de la Facultá de Formación del Profesoráu y Educación. “Sí, siempres se parte de la base de que va haber una perda d'amuesa”, amiesta Álvarez. ¿Y por qué? Porque s'analiza un mesmu grupu d'alumnos a lo llargo del tiempu. Nesti casu de trés años: 4º, 5º y 6º de Primaria. La primer midida fízose con 1.000 alumnos; la segunda baxó a 800 de resultes de la crisis sanitaria; y la tercera, que se ta realizando esti cursu, va utilizar una amuesa asemeyada a la del añu pasáu.

L'estudiu llonxitudinal, remarca la so autora, foi posible gracies a les ayudes llograes. Zara Suárez tien una beca “Severo Ochoa”, el grupu nel qu'investiga recibió una ayuda rexonal, y el proyectu nel que s'enmarca la so tesis captó financiamientu del Ministeriu de Ciencia ya Innovación. “Ensin estes subvenciones, la mio investigación camudara sustancialmente”, almite la uvieina. “Solo'l preséu de midida qu'utilizamos yá nos cuesta 100 euros per aula”, pon como exemplu'l psicólogu David Álvarez, que dirixe la llínea de convivencia escolar dientro del grupu ADIR, un gran “llaboratoriu” compuestu por más de venti espertos.

El financiamientu foi clave tamién pa ellaborar los informes que los centros reciben tres l'analís de los casos d'alumnos refugaos. “Lo bono d'esti estudiu ye que, amás de desenvolver un modelu teóricu, apurrimos daqué a los colexos”, señala Celestino Rodríguez. El so colega David Álvarez indica nesti sen que la respuesta de los centros foi “bien bona”, porque “tán interesaos n'ameyorar la convivencia nes aules”. L'informe que se-yos apurre a les direcciones contien un "analís” sociométicu de cada alumnu. Ello ye, “si son acosaos, ignoraos, preferíos, medios o revesosos”.

Pa llograr estos resultaos, los investigadores someten a los escolares a un senciellu cuestionariu, nel que se-yos pregunta qué collacios prefieren más o menos como amigos. Depués los espertos rellacionen esos datos con otres variables, como l'autoestima, la empatía, l'agresividá o la impulsividá. “Hai otros datos sensibles a los que nun podemos aportar. Nós trabayamos sobre casos anónimos. Ello ye que los neños nun nos dan los nomes de los sos amigos, sinón el so númberu de llista”, esclaria David Álvarez. La información del informe resulta útil pa que los centros sepan cómo ta l'aula, cómo se rellacionen los sos estudiantes y, llegáu'l casu, saber cómo intervenir p'atayar un problema.

El trabayu de Zara Suárez nun estudia l'acosu escolar a nivel d'individuu, sinón de grupu, lo que-y da entá más valor. “Davezu se piensa que si un neñu ye agresivu ye un problema de so cuando a vegaes respuende a dinámiques grupales”, comenten los investigadores. Precisamente, l'agresividá ye una de les conductes más frecuentes que tán detrás de los neños refugaos. Nesti puntu, la investigadora predoctoral llama l'atención sobre los escolares ignoraos. “Hai que tener procuru con ellos, porque tamién pueden ser víctimes d'acosu nun futuru”, alvierte. “Son alumnos d'altu riesgu, pero como nun fadien, nun se pon demasiao'l focu sobre ellos. Pa estos casos tendríen de ponese en marcha mecanismos d'integración”, completa Celestino Rodríguez.

El motivu pol que l'estudiu de Zara Suárez se centra en Primaria ye porque hai “poques investigaciones” nesta etapa, magar seya “na que se xesta” el bullying escolar. “En Secundaria'l problema yá ta más qu'ensertáu. Poro, la intervención en Primaria ye clave”, detalla. N'Infantil, amiesta David Álvarez, nun puede falase d'acosu, entá habiendo ataques. “La víctima suel variar y nun hai maldá na acción porque nun hai consciencia. En Primaria, sicasí, los neños yá son quienes a evaluar qué ta mal y entá asina faenlo”, manifiesta.

En concreto la investigadora uvieina escoyó analizar la evolución de grupos d'alumnos dende 4º hasta 6º de Primaria porque nesti últimu añu la so tesis tamién busca la prevalencia del ciberacosu. “Preguntámos-yos si tienen redes sociales, cómo les utilicen, si tienen teléfonu móvil, a qué xuegos xueguen... Esta información pidiéronnosla los mesmos centros, porque lo identificaben como un problema grave, inclusive yá en 4º cursu”, apunta Álvarez.

Pa conocer les resultancies finales va haber qu'esperar unos meses. Zara Suárez prevé presentar la tesis n'avientu, pero l'analís de los datos globales, comparando la evaluación de los trés cursos, va tardar más. La uvieina nagua por siguir, siquier otru añu más, nel grupu ADIR como investigadora posdoctoral.