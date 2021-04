Pa una muyer, una agresión sexual supón “un impactu devastador que-y xenera un gran trauma”. Asina lo resume Manuela Suárez, coordinadora de violencia de xéneru nel Institutu Asturianu de la Muyer del Principáu. Énte esa situación el Gobiernu rexonal punxo en marcha un centru de crisis pa víctimes d'agresiones sexuales pioneru n'España y qu'agora van retrucar el restu d'autonomíes. Ye un recursu inmediatu, p'atender a les víctimes nesos primeros momentos nos que decide cuntar lo asocedío y pidir ayuda. L'ataque puede producise esi mesmu día, pero tamién pue que la muyer lu sufriere con anterioridá, inclusive va años, y agora decidiera cuntalo. L'oxetivu, en palabres de Victoria Carbajal, abogada del centru, ye “la supervivencia, que la muyer vuelva lo enantes posible a la so vida normal previa a l'agresión”.

El recursu, inauguráu'l pasáu 25 de payares n'Uviéu, ye únicu n'España. El Conseyu de Ministros aprobó esta selmana los fondos pa que toes les provincies dispongan d'un serviciu como l'asturianu. Manuela Suárez esplicó ayeri a los sos homólogos de tou'l país la esperiencia asturiana nestos primeros meses de funcionamientu. Una llarga xunta na qu'Asturies plantegó una nueva necesidá, un pisu pa que les muyeres qu'alleguen a esti centru puedan descansar.

El centru ta n'Uviéu, nun allugamientu que piden que nun se desvele. Ye un espaciu diseñáu pa que la víctima s'afaye nuna redolada seguro y prestoso porque lo primero que se fai ellí ye “escuchar y creer a les víctimes”. Suárez aportuna no de “creer” porque “coles víctimes d'agresiones sexuales hai un grave problema de credibilidá”. Tres eso llega un asesoramientu y acompañamientu psicolóxicu y xurídicu que se va enllargar el tiempu que faiga falta.

Seis psicólogues y seis abogaes encárgense de que si una víctima quier aportar a elles pueda facelo en cualquier momentu, 24 hores al día y 365 díes al añu. Carbajal apunta daqué bien importante pa les muyeres. “Equí nun fai falta poner denuncia, nin siquier traer cuenta de ponela”, sorraya. Son espertes y saben que “hai muyeres que pa recuperase precisen denunciar, demostrase a elles mesmes que son capaces de dar esi pasu, pero hai otres que non”. Por eso, diz l'abogada, “trabayamos colos tiempos de les víctimes”. Carbajal reconoz que “como abogada creo que lo meyor ye denunciar porque cuando daquién comete un delitu tien que pagar por ello”. Eso sí, nunca trata de convencer a una víctima de que lo faiga. Si la muyer llega a la decisión d'interponer una denuncia esplíquen-y que “el procesu va ser llargu y perdifícil”. Van tener que cuntar la so hestoria delles vegaes, en Comisaría, nel Xulgáu, na vista oral. Van tener que responder a les entrugues de los abogaos del so agresor. “Ye bien duro, y asina lo esplicamos y emprestámos-y sofitu psicolóxicu pa que tea fuerte pa poder facelo”. A partir d'esa decisión hai que preparar tou. La ellaboración de la denuncia “ye básica”, diz la lletrada, qu'esplica que “ye l'orixe de tou'l procedimientu y cuantos más datos y meyor descripción apurramos va ser meyor porque depués ye bien complicao añedir coses nel xulgáu”.

Carbajal sabe que “nun ye fácil denunciar una agresión y que toles miraes van posase en cómo lo fixisti tu, si te defendisti o consentisti”. Por eso, si una muyer nun quier facelo ella respetalo, porque “la meta ye que la víctima tea bien y recupere la so vida. La supervivencia de les muyeres, d'eso se trata”, aportuna. Carbajal acompáñales en tolo que precisen dende'l puntu de vista xudicial. Nun se trata solo de poner o non la denuncia. La casuística ye diversa, dende irregularidaes con extranxería, propiedá del pisu nel que se produció l'agresión o cualquier tipu de recursu xurídicu necesariu.

Pa ello ye fundamental la relación con diversos estamentos. D'eso encargase la coordinadora del centru de crisis, Ana María González, que tamién ye abogada. Ende ta la Policía, tantu Nacional como Local y la Guardia Civil, pero tamién organizaciones como Proyecto Hombre, tolos centros asesores de la muyer d'Asturies, o empreses como Trasinsa, la concesionaria de les ambulancies de la rexón.

Pa aportar al recursu hai múltiples posibilidaes de contactu. El centru de crisis tien un teléfonu, el 677985985, nel qu'atienden tantu llamaes como Whatsapp. Tamién puede llegase a él llamando al 112 o al 016, el teléfonu d'atención a víctimes de violencia de xéneru, o al traviés d'asociaciones de sofitu a les víctimes.

González esplica qu'esi trabayu llevó'l so tiempu. “Llevamos dende payares presentando'l proyectu a tolos conceyos asturianos, a centros sanitarios, centros de salú mental, y a toles instituciones y organizaciones que creemos que pueden derivanos a muyeres que fueron afrellaes”.

El centru de crisis lleva abiertu dende payares y yá atendieron a 53 muyeres víctimes d'agresiones sexuales y a 24 familiares y amigos. Manuela Suárez reconoz que tán un pocu “devasaes”, non porque nun puedan facer frente al trabayu, sinón porque magar que yeren conscientes de la demanda d'esti tipu de serviciu –y por eso abrió'l centru– “fueron munchísimes muyeres les que se punxeron en contactu con nós”.

Esti día mesmu la psicóloga del turnu de día nun taba presente nel centru. Tuvo que se desplazar a otru llugar d'Asturies p'atender a una muyer. Esa ye la so xera, acompañar en cualquier llugar del Principáu y a cualquier hora a una víctima que la precise.