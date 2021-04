Ramón Lorenzo Gómez, químicu gallegu de 27 años, tien ente manes un proyectu tan ambiciosu como necesariu: detectar el cáncer de páncreas con solo una gota de sangre. La so investigación va cumplir en septiembre cuatro años y, con too y con ello, inda queda muncho trabayu por realizar. “Ye un estudiu bien complexu y fechu dende la base, porque nel campu de los tumores de páncreas ta tou por facer. Ramón fixo lo más enguedeyao, y, en terminando la tesis, van ser otros los que sigan el so llabor”, resalten les sos directores, les científiques María Jesús Lobo y Noemí de los Santos, del grupu d'Electroanálisis de la Universidá d'Uviéu, que tamién pertenez al Institutu d'Investigación Sanitaria del Principáu d'Asturies (ISPA).

L'aportación de Lorenzo al cáncer de páncreas–“en realidá, ye un granín d'arena”, diz– ye “el desenvolvimientu de receptores moleculares pa integralos en sensores químicos que dexen detectar biomarcadores de tumores”. El mozu investigador esfuerzase por traducir qué hai detrás d'esti complexu títulu: “Lo que buscamos, de primeres, ye una molécula, que davezu ye una proteína, capaz de llegar a la riega sanguínea y qu'al espresase nos ayude a estremar ente un paciente sanu y otru con cáncer”. ¿Qué molécula ye esa? Un tipu de coláxenu –llamáu coláxenu 11 alfa 1– que foi identificáu en collaboración con un grupu d'investigación del Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA).

“Una vegada que tengo la molécula, faime falta diseñar un métodu que me dexe analizala nel sangre”, prosigue Lorenzo espeñicando la so investigación. Esi métodu son los sensores químicos, a los que se dedica'l grupu d'Electroanálisis, que dirixe la profesora María Jesús Lobo. “El nuesu oxetivu ye simplificar al máximu esi analís”, asegura la investigadora. Un sensor químicu, afonda Ramón Lorenzo, “ye un dispositivu que respuende a cambeos na concentración d'una especie química (compuestu, molécula, ion...) nuna amuesa, al igual qu'un sensor de temperatura respuende a cambeos na temperatura”.

Los sensores colos que trabaya'l químicu gallegu son una especie de pequenes tarxetes –tienen una apariencia asemeyada a les SIM de los teléfonos móviles– sobre les que s'asitia un receptor molecular qu'actúa como “cebu”. Ello ye, un reactivu que ye quien a atrapar la molécula –el coláxenu– qu'estrema ente persones sanes y enfermes. El cebu llámase aptámeru. “Son un análogu a los anticuerpos, pero ensin necesitar un animal pa la so fabricación”, completa Noemí de los Santos. “Esa ye la gran ventaya”, añede Lorenzo.

La combinación de too lo anterior ye lo que va dexar nun futuru detectar el cáncer de páncreas con solo una gota de sangre. “La gotina pósase sobre la tarxeta (el sensor químicu) y cola molécula y el cebu qu'asitiemos sobre ella va danos una señal, nesti casu en forma de corriente eléctrica”, detallen María Jesús Lobo y Noemí de los Santos, creadores d'un sensor de gluten que recibió va meses un premiu de l'Asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten de Madrid. El tipu de coláxenu emplegáu por Ramón Lorenzo esprésase en más tumores qu'el de páncreas, pero l'investigador quixo centrase nesti por dellos motivos: porque “ye malo de ver n'etapes tempranes, nun xenera casi síntomes y tien un mal pronósticu”.

Lorenzo, que ye natural de La Coruña y estudió la carrera de Química en Santiago de Compostela, llegó a la Universidá d'Uviéu atraíu pol so máster en Ciencies Analítiques y Bioanalíticas. “Mientres el máster, propunxéronme solicitar una beca del Ministeriu pa entamar un doctoráu, y empecipié la solicitú ensin tener bien claro que lo diba a facer”, cuenta. Consiguió finalmente'l financiamientu –ye una beca FPU, de formación de profesoráu universitariu, de 1.006 euros al mes– y llanzóse a la carrera investigadora. “Nun ye nada fácil consiguir esta ayuda. Ye la Champions de les beques n'España. Hai que tener un espediente bien bonu”, resalta María Jesús Lobo, que llamenta qu'en trés décades los sueldos nun s'actualizaren. “Ye de los pocos oficios nes qu'esto pasa”, se quexa. Pela so parte, Noemí de los Santos critica que'l papeléu foi a peor: “Yo solicité la beca n'ochobre y en xineru yá la tenía resulta. Y toi falando de finales de los años noventa”. Agora, sicasí, Lorenzo pidióla n'avientu de 2016 y hasta xunetu de 2017 –siete meses– nun-y dixeron que-y la concedíen.

La pandemia mozquetó especialmente al químicu. El confinamientu retrasó la so investigación más de dos meses y dexó-y ensin estancia subvencionada nel estranxeru. “Diba dir a la Universidá d'Ottawa, en Canadá, de marzu a mayu con una beca de 4.500 euros, pero la institución canadiense atayó tou tipu d'estancies pol covid y tuvi que refugar l'ayuda”, llamenta Lorenzo, que finalmente se dirá a Italia trés meses con dineru del so propiu bolsu, una y bones les estancies nel estranxeru son claves pa siguir na ciencia.

Sicasí, el mozu nun tien claro'l so futuru y embaraxa “munches alternatives”. “Ye una decisión complicada. Gustaríame volver a Galicia. Pero tampoco sé si realizar un ‘postdoc’ fora d'España y depués tornar a la mio rexón con una beca de torna de talentu”, comenta. Ramón Lorenzo tampoco refuga sacar el máster de profesor de Secundaria pa dar clases n'institutos ya inclusive realizar el QIR –el MIR de los químicos– pa trabayar nel ámbitu sanitariu. El futuru lo dirá.