Llamábase Alberto Alonso Blanco y el so asesinatu, va 45 años, sigue siendo'l gran misteriu del barriu de Cimavilla. Y de too Xixón. Moteyáu “Rambal” n'homenaxe al apellíu d'un actor bien conocíu na dómina, Enrique Rambal, la lleenda d'esti tresformista, anque enxamás llegó a morrer del tou, foi alicando nos últimos años. En gran parte, fízolo de la mano de les reivindicaciones del colectivu LGTBI, que ve en Rambal un símbolu de la llibertá identitaria. Agora, l'asociación deportiva Faciendo Camín, de recién creación, ta preparando un orixinal homenaxe al pernomáu xixonés: van dedica-y un monte que se va coronar con un buzón de cumes cola forma del antiguu llavaderu del barriu Altu. L'allugamientu esactu del picu, sicasí, nun se va revelar casi hasta'l día del propiu homenaxe en siendo alvertíos los organizadores de que'l xestu podría motivar que la estructura fuera vandalizada, un exemplu de qu'esa llibertá que Rambal escondía cada vez que baxaba de Cimadevilla, cuando amusgaba la cabeza inclusive énte vecinos conocíos por medrana a represalies, inda nun se conquistó del tou.

A xuiciu de David Casal, responsable de l'asociación deportiva, Rambal merez siguir ocupando l'alderique social polo “estraordinario” de la so figura. “Rompió moldes ensin dase cuenta, porque Cimavilla siempres lu abellugó. Foi un símbolu a tolos niveles”, asegura. La idiosincrasia del barriu Altu naquellos años, cola so probeza y la so conciencia de clase, motivó en parte esta aceptación ensin paliativos a aquel vecín que se xubía al escenariu vistíu de muyer. “Fora del barriu despintaba'l so amaneramientu, los sos bailles y los sos folclores porque sabía que corría peligru, pero dientro del barriu podía ser llibre. Daquella protexíense a tolos neños probes, ensin esceición, y eso yera una cuestión de clases. Él nun yera un abanderáu de nenguna llucha, porque la llucha entós nun esistía, pero sí lu mataron por ello”, resume.

Faciendo Camín creóse fai casi un añu buscando esi espaciu de seguridá que Rambal atopó nel so día en Cimavilla. Preba de que sigue faciendo falta ye que l'asociación foi alvertida poles autoridaes pa nun anunciar inda cuálu va ser el picu que coronen col buzón d'homenaxe. Empezaron como un grupu d'amigos amigos del senderismu, y agora yá como asociación imparten tamién clases de yoga y natación. “Nel norte d'España nun había nengún grupu asina, y a la fin siénteste más seguru si practiques deporte con xente de les tos mesmes idees. Hai muncha xente hetero que prefier salir con nós porque saben que van tar más a gustu equí que con un grupu de monte de señores conservadores de 60 años. Yá somos 70 socios”, resume'l responsable.

El de los deportistes nun ye l'únicu homenaxe recién p'hacia'l xixonés. Los artistes Pablo Und Destruktion y Rodrigo Cuevas publicaron nos últimos meses entrambos dos cantares dedicaos a una figura que consideren “clave” na hestoria de la ciudá y que'l so caláu foi adquiriendo importancia conforme foi pasando'l tiempu. A xuiciu de Pablo Und Destruktion, Rambal “yera un símbolu que diba más allá de lo LGTBI”, porque naquella dómina les teoríes identitaries nun formaben parte del imaxinariu colectivu. Rambal nun podía reivindicar daqué qu'a cencielles nun esistía. “Lo qu'él representaba nun tipu de perfil cada vez menos común, que ye'l de la llibertá puro y duro. El mio cantar fala con respetu del movimientu pero entá más pola persona”, asegura.

Na so tema, que se llama “Gijón”, refierse al xixonés como “un héroe nacional” que percorría'l puertu, “por las noches de hembra, por el día de chaval”, y termina el so cantar con una declaración d'intenciones: “Que se muera el civismo y viva Cimavilla”. Bona parte de la trayectoria del cantautor cavilga sobre esta idea: la importancia de reivindicar lo non normativo. “Habría que pensar quiénes ocuparíen agora'l llugar de Rambal. A eso dedico yo'l mio tiempu llibre: al llugar de los escluyíos de la sociedá hexemónica, xente nos marxes que lleva esa esclusión con allegría, ensin tontures, sabiendo lo qu'implica. La sociedá actual sigue apinada d'escluyíos; namás camudamos unos por otros”, xustifica.

Cuevas, pela so parte, considera que la vida de Rambal foi “un exemplu d'una persona que vive la so sexualidá d'una forma bien llibre nun tiempu nel que nun yera normal vivir asina”, nuna dómina na que la identidá y la diversidá sexual yeren términos desconocíos. Yeres normal o yeres “invertíu”, y énte lo segundo teníes que, siquier, despintalo. Rambal sí se despintaba fora del barriu Altu –testimonios de la dómina recuerden que'l xixonés nun saludaba a naide nel restu de la ciudá pola medrana a meter a daquién nun compromisu–, pero Cimavilla aceptólu tal que yera. “Alcordémonos que naquella dómina había hasta campos de concentración pa persones LGTBI. Yera un momentu de la hestoria nel qu'había ser bien valiente pa ser ún mesmu”, recalca'l cantante. Nel so cantar, “Rambalín”, qu'acaba d'estrenar tamién videoclip, Cuevas inclúi'l testimoniu de la hestórica vecina Fredesvinda Sánchez “La Tarabica”, rescatáu de la fonoteca del Muséu del Pueblu d'Asturies. “Toa Cimavilla lu quería”, recordaba la xixonesa.