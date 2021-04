“El sitiu, de forma preliminar, ta protexíu”, señala l'investigador Fernando Rodríguez del Cueto, al respective de los trabayos d'adecuación fechos recién na redolada del famosu dolmen de La Cobertoria, en Salas. Esta actuación, que tenía l'oxetivu de zarrar la última zona escavada fai yá dos años, ye'l pasu previu pala musealización d'esti enclave singular, que tien a los sos llombos una hestoria constructiva de quinientos años (ente'l 4.000 y el 3.500 enantes de Cristu).

Rodríguez del Cueto ye l'investigador principal del denomináu “Proyectu La Cobertoria”, aniciáu pola Fundación Valdés-Salas pa conocer y espublizar esta ayalga del Neolíticu asturianu. Anguaño, esplica l'espertu, trabayase en delles direcciones: per un llau ta cerrándose la fase d'investigación abierta nel añu 2016 y, per otru, fíxose'l citáu llabor d'afitamientu nel terrén, de la que se trabaya na tramitación alministrativa del so plan de musealización.

La última intervención en La Cobertoria foi dirixida pol arqueólogu Rubén Montes, quien precisa que la idea yera que l'espaciu quedara “vistu pa revista mientres un tiempu, evitando problemes d'estabilidá”. Esplica esti profesional que lo que se fixo ye “garantizar la estabilidá de la estructura por que'l dolmen tea en condiciones con vistes a la so próxima puesta en valor y, tamién, rematar una pequena zona d'escavación al llau del corredor”. Nesta actuación recién recuperáronse amás nuevos fragmentos, en concretu, maderes antigües. Tán pendientes d'estudiu nel llaboratoriu, pos “pueden apurrir bien de información”.

Las fases del proceso constructivo Anillo arcillas Fase II Posible zona central del túmulo de piedras Fase II Bordes identificados del túmulo Zona afectada por la construcción de fases II y III Anillo arcillas Fase II Túmulo de piedras Fase I 0 1 m Fuente: Proyecto La Cobertoria Las fases del proceso constructivo Fuente: Proyecto La Cobertoria Anillo arcillas Fase II Posible zona central del túmulo de piedras Fase II Bordes identificados del túmulo Zona afectada por la construcción de fases II y III Anillo arcillas Fase II Túmulo de piedras Fase I 0 1 m

Rodríguez del Cueto espón que nel túmulu de La Cobertoria, el númberu cinco de la necrópolis megalítica de la Campa de San Xuan, entá queden zones pendientes d'escavación. Sicasí, la información atropada nos postreros cinco años permitió “datalo bien y tener clares les coses sobre cómo se foi construyendo”. D'ende, que la máxima esmolición agora sía “protexelo y facer una primera musealización”, con idea de que cualesquier visitante "pueda percorrelor con facilidá y entendelo”.

Reconoz l'investigador que los trámites son lentos y espera qu'esti añu pueda quedar llista la parte alministrativa de la musealización, que se va concretar a lo llargo de 2022. Confía en que pueda asitiase llueu dalgún panel qu'esplique'l sitiu y unvie a la páxina web de la Fundación Valdés-Salas, onde hai muncha información sobre esti dolmen de corredor qu'apigura trés fases constructives estremaes. “Hai que dalo a conocer pola so relevancia y orixinalidá. Ye un panteón que va variando a lo llargo de quinientos años y eso ye bien singular”, señala. Y añede que son pocos los dólmenes de corredor n'Asturies y pocos tamién los esistentes nel Cantábricu que fueren escavaos con metodoloxía actual.

El coordinador del proyectu sorraya la bona collaboración que reciben, non solo de la Valdés-Salas, sinón del Conceyu, del Principáu y de la mesma comunidá vecinal. Amás de la investigación en La Cobertoria, trabayen na renovación del inventariu de túmulos y megalitos del conceyu de Salas, con idea d'entamar percorríos a los distintos conxuntos. Ente ellos, ta'l túmulu de Penausén, que nel so afitamientu tan trabayando anguaño.