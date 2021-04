Travesó España entero, dende Lugo a Almería, a un altor de 85 kilómetros y una velocidá de 57.000 kilómetros per hora. Un bólidu que crució'l cielu raspiando l'atmósfera y que tamién se pudo ver n'Asturies la nueche del vienres 6 d'abril. Pa certificalo tán les imaxes grabaes por Faustino García de la Cuesta nel so observatoriu de Muñás d'Arriba, en Valdés. La so cámara grabó trés pequenos vídeos d'esti fenómenu y con ellos va contribuyir al so estudiu. Ye la primer ocasión en que la cámara de García de la Cuesta graba trés vídeos d'un meteoritu o un bólidu celeste. Diz que “porque llevaba una velocidá bien lenta pa esti tipu de bólidos”.

El valdesanu, que ye aficionáu a l'astronomía dende va décades y fundador de l'Asociación Omega, que tien el so observatoriu nel Monte Deva, en Xixón, asitió va añu y mediu una cámara “allSky” na so casa de Muñás, na que tamién tien un gran telescopiu. Esti tipu de cámara déxalu facer fotografíes y vídeos de too lo qu'asocede en cielu.

“Ta programada pa prendese col atapecer y facer fotografíes cada cinco minutos”, esplica'l propietariu. En casu de que detecte daqué fora de lo normal, como'l bólidu d'esti día o'l pasu d'un meteoritu, actívase automáticamente la función de vídeu. Ye cierto que graba y fotografia coses que nun debería, como los rellumos de les lluces d'un coche, pero'l so software refuga darréu esos falsos positivos.

La cámara de Faustino García forma parte d'una rede nacional que coordinen la Universidá de Málaga y l'asociación malagueña d'astronomía. Fueron ellos los qu'animaron al asturianu a instalar en Muñás el telescopiu y la cámara pa cubrir la zona norte d'España. La mayoría de los centros con cámares d'esti tipu tán nel sur y nel centru de la Península.

Al fotografiar y grabar un bólidu dende dellos puntos “permite facer una triangulación ya intentar afitar el puntu d'impactu cola tierra pa recoyer amueses”. El bólidu del vienres 16 d'abril abandonó España pela zona d'Almería y nun s'escentelló escontra la superficie terrestre. Tratábase, esplica García de la Cuesta, d'un fenómenu de los que se conocen como “raspiadores” porque “van raspiando l'atmósfera terrestre, por eso son tan brilloses, siguiendo una trayectoria que finalmente camuda pol efectu de les ondes gravitacionales de la Tierra”. Asina, cuando'l bólidu grabáu esi vienres en toa España devasó la mariña almeriense, taba yá a un altor penriba de los 85 kilómetros dende los que se grabó dende la localidá valdesana de Muñás d'Arriba.

L'aficionáu asturianu a l'astronomía ta a la espera de lo qu'asoceda nos prósimos díes porque agora empieza la dómina de más actividá celeste y tou lo qu'asoceda va quedar grabao dende Asturies.