“En Chernóbil puedes ver coses que nun ves en Muniellos”, sentencia'l biólogu asturianu Germán Orizaola, ún de los trés españoles que tien como campu de trabayu la zona cero del accidente nuclear. Y non, nun son postales escures d'árboles esfoyaos. El que fora'l llugar más contamináu del mundu ye, trenta y cinco años depués de la catástrofe, un paraísu natural. “Si-y plantegues l'eslogan a un conseyeru de turismu local seguro que te diz que sí”, apunta Orizaola. Nun principiu, pensóse que les cincuenta tonelaes de material radiactivo qu'escaparon del reactor de la central nuclear Vladimir Illich Lenin convertiríen la redolada de la instalación ucraniana nun desiertu. Pero, en pasando más de trés décades, el monte y la fauna reconquistaron la zona. Non solo volvieron al estáu que presentaben el 26 d'abril de 1986, fueron muncho más allá. “Vese cómo avancen los montes y los efectos de la radiación sobre la fauna nun son tan fuertes como s'esperaba”, esplica'l biólogu.

La consecuencia más llamativa qu'atoparon nel so estudiu los investigadores del programa Ramón y Cajal ye'l cambéu de coloración de delles especies. Los investigadores asturianos trabayen especialmente colos ranagüeis (ranina de San Antonio). El mesmu anfibiu, que fora de la zona contaminada ye d'un verde brillosu, dientro de la área presenta tonos más escuros que lleguen, inclusive, al negru. La so hipótesis ye que se trata d'un mecanismu de defensa asemeyáu al que presenta la nuesa piel énte la radiación solar. “Cuando tas moneru tas más protexíu de la radiación, una coloración más escura podría funcionar d'un xeitu asemeyáu”, esplica. Asina, separaríase del imaxinariu colectivu l'asociación de la radiación a los colores fluorescentes. Dientro del reactor nel que se produció la quema viven, inclusive, hongos que tamién son de color negru. Otra manera, esplica'l biólogu, “los niveles de radiación de les nueses xaronques son bastante baxos, bien per debaxo de lo esperao y garrámosles mui cerca del reactor”, rellata.

Lo que yá nun hai, salvando científicos y turistes, son seres humanos. Va trenta y cinco años, la ciudá qu'habitaben los trabayadores de la central nuclear, Prípiat, tenía 43.000 habitantes. Güei ta erma. El día del desastre, les amplies aveníes de la ciudá, arbolaes y decoraes con rosales y el focete y el martiellu, atarraquinaben d'actividá. Güei, ye terrenal reconquistáu pel verde. Salvando les rutes turístiques, que se dispararon tres la miniserie “Chernóbil”, l'antigua ciudá ye una selva. L'accidente llevó a la creación d'una Zona d'Esclusión de 4.700 kilómetros cuadraos ente Ucrania y Bielorrusia. Un total de 350.000 persones fueron evacuaes d'esa área. “Ye similar a lo que sería la zona central d'Asturies”, compara'l biólogu. L'accidente rexistró 49 víctimes de manera inmediata, pero cuéntense por más de 4.000 les que morrieron de forma prematura por causa de la radiación.

Germán Oriazola lleva visitando Chernóbil dende 2016. Y tien ganes de volver. La pandemia supunxo un parón y, sobre la mesa tien una nueva investigación. Va pasar de les xaronques a los caballos selvaxes. Ún de los exemplos de que, tres l'accidente y l'abandonu de la zona pol ser humanu, la vida atarraquina na “zona d'esclusión”. Los caballos de Przewalski, mesmo qu'otres munches especies amenaciaes a nivel européu abelluguen al calor de Chernóbil.

Ye por esto que'l científicu asturianu considera qu'esta zona, anque pueda facese “darréu”, nun se debe volver habitar. A los sos güeyos tienen de coesistir los usos turísticos, como alcordanza de lo qu'asocedió, cola so función actual, la de reserva natural y ámbitu d'estudiu científicu. “Son zones que va haber que siguir estudiando mientres unos años”, indica'l biólogu. Chernóbil ye, güei, una de les reserves naturales más grandes de toa Europa y tien “un potencial de caltenimientu terrible”. Esi ye'l casu del caballu de Przewalski, prácticamente sumíu nes rexones de China y Mongolia, que se recuperó na área afectada pol accidente nuclear. Va unos años soltáronse una trentena d'exemplares na zona y, güei, hai más de cientu cincuenta caballos selvaxes. Con ellos, los investigadores quieren estudiar aspeutos de xenética.

Al par d'Oriazola trabaya un biólogu local, Sergey Gashchak, del que se diz que ye'l que meyor conoz la zona. L'ucranianu collaboró nos llabores de llimpieza tres l'accidente. Solo cuatro meses depués de qu'esplotara'l reactor sobre'l que, dende 2016, llevántase un “sarcófagu” de contención. Sobre la enerxía nuclear, el biólogu nun se pronuncia. “Como investigador nun puedo tar a favor nin en contra. Hai xente con planteamientos bien claros y esto condicionó la so forma de trabayar”. Lo que sí que dexa claro ye que, pa él, ye “un sitiu fantásticu”.

–¿Un paraísu natural?

–Sí. Y nesi nun se maten llobos.