La casa natal del escritor valdesanu Galo Antonio Fernández (1884-1939), más conocíu por Fernán-Coronas o Padre Galo, va convertíse nun centru cultural de fomentu de la traducción al asturianu. La iniciativa, bautizada “La casina de la traducción”, va ver la lluz nos próximos meses gracies a un conveniu de collaboración robláu ente'l Conceyu de Valdés, propietariu del inmueble, y la Conseyería de Cultura.

“La iniciativa naz cola cuenta de desenvolver acciones que fomenten la traducción asturiana nuna doble dirección: dende l'asturianu a otres llingües, y dende otres llingües, al asturianu”, precisó esti dia'l departamentu que dirixe la escritora Berta Piñán. Sorrayen qu'esta iniciativa pretende ser “un homenaxe” al intelectual valdesanu que, gracies a los sos viaxes y a la so formación eclesiástica, conocía tolos idiomes de la península, amás de llingües estranxeres como l'alemán o l'hebréu. La so “condición de políglota llevólu a traducir al castellán y al asturianu” infinidá de poemes d'autores como Goethe, Heine, Carducci o Verdaguer. Y añeden dende Cultura: “La obra de Fernán-Coronas, entá por afayar nel so conxuntu, destaca pola so contribución a la filoloxía, a la creación poética y a la recoyida de la cultura popular y la so recreación etnográfica”.

La primer actividá que va acoyer “La casina de la traducción” van ser unes xornaes de traducción al asturianu, entá ensin fecha zarrada. Ta previsto desenvolver nesti inmueble alcuentros periódicos, dende talleres a seminarios “nos que s'estudie y analice'l procesu históricu de la traducción al asturianu y la so proyección de futuru, tanto nel ámbitu cultural como nel social”. Tamién nagüen por entamar alcuentros culturales periódicos de calter internacional. “Estos eventos van atender, siempre que sía posible, a la diversidá llingüística y al intercambiu cultural con otros ámbitos y territorios, col fin de fomentar la traducción y la conocencia d'otres llingües y tradiciones”, añeden. Tamién s'afiten como oxetivu promover la traducción d'obres asturianes a otros idiomes, “n'especial al inglés”.

Anque tán entá pendientes de cerrar dellos aspeutos del alcuerdu, el conceyal de Cultura de Valdés, Ismael González, confirmó esti día qu'en “La casina de la traducción” va haber personal trabayando. “Quiciabes non a diario, pero la idea ye que pueda haber profesionales ellí dos o trés díes a la selmana”, precisó, de la qu'emponderaba esta iniciativa que va dar un nuevu usu a la casa natal del Padre Galo y va dexar proxectar turísticamente el conceyu.