Convertir al visitante en ganaderu por unes hores ye la esperiencia cola que Tinéu quier atraer turismu familiar esti branu al conceyu. El Conceyu propunxo a les esplotaciones del conceyu qu'abran les sos puertes a los viaxeros y los empobinen per elles mientres una hora p'averalos al mundu rural y a les xeres diaries de los que producen lleche, carne ya inclusive miel. Dica agora, trés ganaderíes y un apicultor amosaron interés en participar nesta iniciativa cola idea, sobremanera, de promocionar la vida amestada al campu.

Ún d'ellos ye José Manuel Bono, más conocíu como “Lito”, que tien la so ganadería d'asturiana de los valles nel so pueblu natal, Cezures, y comercializa la so carne directamente col consumidor sol nome “Manxar vaqueiro”. Nel so casu, va tiempu que tenía en mente abríse al turismu rural, asina que cuando vio l'interés municipal por desenvolver esti proyectu nun duldó en sofitalu y entrar a formar parte d'él. “En Galicia esti tipu de turismu lleva tiempu abondo funcionando y equí ta tou ensin esplotar”, apunta.

La so idea ye poder amosar la so ganadería percorriendo les finques nes que guarecen les vaques –tien unes 40 cabeces– ya inclusive dexando a los visitantes que s'averen a los animales y-yos dean de comer. Nel intre d'unes dos hores quier tresllada-yos el día a día d'un ganaderu y, al empar, averalos a la hestoria del so pueblu, que ye vaqueiru, y que los plasma namás llegar pola cantidá de construcciones de piedra qu'entá se caltienen. Amás, la zona tamién ufierta una ruta pa llegar al pico Gallo, dende onde puede esfrutase d'una espectacular vista.

“Tenemos que vender el mundu rural, dalu a conocer, porque muncha xente escaez lo que ye y ye importante qu'un neñu sepa d'ónde vien la carne y la lleche y el trabayu que supón”, defende'l ganaderu.

La propuesta apícola vien de la mano de Celedonio Santiago, con un cortín asitiáu nel pueblu de Recorba y 24 truébanos. “El mio oxetivu ye fomentar que se conoza'l pueblu, la xente que vien facer la ruta del picu Mulleiroso queda maraviada coles vistes, amás d'amosar d'ónde vien el miel calidable y la importancia de les abeyes na polinización”, diz.

La so visita planiala con una primer parte más teórica en so casa, onde tien tolos instrumentos y el local pa realizar la estracción del miel. Depués treslladaríase al cortín, asitiáu a unos pocos metros, onde los visitantes vistíos con un traxe de protección van poder entrar y ver de cercar cómo trabayen les abeyes. Ello ye que cunta con dellos truébanos que tienen una tapa de cristal que dexa ver a los animales nas ceras.

Amás, Celedonio Santiago destaca que la visita a Recorba tamién da la oportunidá d'esfrutar de montes d'árboles autóctonos, lo mesmo que d'atopar animales selvaxes como corzos, xabalinos ya inclusive osos.

Amás de les esperiencies en ganaderíes, dende la conceyalía de Turismu tinetense tamién se ta animando a les empreses, especialmente a les dedicaes a la producción agroalimentaria, a que s'axunten a l'actividá turística, p'asina cuntar con una amplia ufierta de propuestes pa los que s'averen a conocer Tinéu.