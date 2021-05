La donación que l'empresariu ástur-mexicanu Plácido Arango fixo al Muséu de Belles d'Asturies ta compuesta por 33 xoyes de la hestoria del arte español. Amás, nuna suerte de xuegu de matrioskes artístiques, munches d'eses obres inclúin otres xoyes pintaes. Perles, diamantes, corones, aniellos o vistíos que son tamién parte de la hestoria y que, de la mesma, caún d'ellos, tien hasta lleenda propia.

L'Asociación d'Amigos del Muséu de Belles Artes d'Asturies entamó esta selmana una visita aguiada a la esposición de la donación d'Arango pa vela dende otru prisma, p'arreparar más entá nos detalles. Trátase d'analizar la xoyería y la vestimienta qu'aprucen en delles obres como vehículu de la imaxe del poder. Sofía Reglero, miembru de l'asociación y esperta en xoyería y moda de luxu, esplicó a un amenorgáu grupu de visitantes los detalles más destacaos de trés de los cuadros, “San Pedro entronizado entre dos cardenales” y les semeyes de Margarita d'Austria y la princesa Isabel de Borbón. La esperta sumó unu más, “El nacimiento de la Virgen”, la pieza más antigua de la colección, n'otru percorríu con LA NUEVA ESPAÑA.

Una xoya destaca sobre toles demás, ye la famosísima perla conocida como “La Pelegrina”, qu'apaez nes semeyes de Margarita d'Austria ya Isabel de Borbón. Nos dos cuadros apaez al pie d'otra de les pieces que pertenecieron al conocíu “xoyeru real”, ye El 'Estanque”, un diamante de 100 quilates que ta sumíu. Hai intrigues, actores, dives, robos y puyes.

Les xoyes son símbolu de poder y los poderosos posaben con elles énte los retratistes de la Corte. Pero non solo son piedres o metales. Cada pañu, cada capa d'un vistíu o cada corte d'una manga, amuesa'l poder y la superioridá. Les reines retrataes yeren una triba de “influencers” de los Sieglos d'Oru. Marcaben enclín y el que podía copiábalo. Non siempres yera posible. El comerciu de texíos, los colorantes, los filos y los metales yeren tan difíciles de consiguir que solo la nobleza podía tenelos. Y eso reflexen les obres, el poder.

Les xoyes, al detalle

“El Estanque”, un diamante de 100 kilates sumíu Un diamante azuláu de 100 kilates mercáu por Felipe II n'Amberes por 80.000 escudos (8 millones d'euros na actualidá). La piedra tuvo en Francia, América, Inglaterra, Estaos Xuníos ya Italia y na actualidá ta sumida. “La Pelegrina”, la perla de más sonadía Ye “una casualidá de la naturaleza”, una perla en forma de llárima atopada por un esclavu en Panamá en 1515. Na actualidá pertenez a una colección privada. Vendióse nuna puya en 2001 por 9 millones d'euros. El regalu de Richard Burton a Liz Taylor En 1969 Richard Burton compra “La pelegrina” por 37.000 dólares (güei 240.000 euros) pa regala-y a la so esposa. Elisbeth Taylor. Burton algamó la perla nuna puya pública na qu'Alfonso de Borbón, duque de Cádiz, puyó hasta los 20.000 dólares. La garra del Malignu En “El nacimiento de la Virgen”, una de les doncelles qu'asisten a Santa Ana atrapa ente dos platos la garra del malignu. Simboliza'l trunfu del bien sobre'l mal. Destaca el descomanáu tamañu de la mano de la muyer. El maraviyosu brocáu n'oru Santa Ana acaba de dar a lluz a la Virxe. Ta atapada con una colcha y con un brocáu n'oru bien ricu pa la dómina. Ta en contestu cola bayura que se simboliza en tol cuadru. La dama de los paños calientes La dama del vistíu verde español con mangues acuchillaes calez paños pa cubrir a la Virxe. Los paños son de color blancu plomu, un pigmentu que yá describió Plinio el Vieyu. Los pintores d'esta dómina son alquimistes que fabriquen los sos pigmentos. La gorguera La gorguera o puntes de randa, como les que cose la fía de Sancho en “El Quijote”, son encaxes delicadísimos texíos a mano. Dexa tapar l'escote de les dames y resaltar la so cara. El mesmu encaxe apaez nes mangues del vistíu. Manga redonda La manga redonda ye una capa qu'envolubra'l brazu y la manguilla. Na dómina considerábase que l'antebrazu tenía un marcáu calter eróticu y los vistíos llevaben dos mangues pa tapalu. Corona triregnum Ye la tiara papal que simboliza los trés papeles del pontífiz: Padre de reis, gobernador del mundu y vicariu de Cristu. La corona ye d'oru como gran parte del cuadru, lo qu'ayudaba a captar la poca lluz qu'entraba na ilesia onde taría colgáu. Colorao cardenaliciu Col descubrimientu d'América afáyense en México les chinchilles, insectos de los que se llogra'l colorante roxo. Felipe II monopolizó'l so comerciu y disponer de teles d'esti color ye un importante símbolu de poder. Aniellos y xoya pectoral El Papa dispón cuando menos de trés aniellos. El del Papa Francisco fíxose en Barcelona. La xoya pectoral que lluz San Pedro nesta obra fundióla Napoleón pa pagar un rescate.

Sofía Reglero, la gran esperta en luxu

Sofía Reglero, la esperta que sirvió de guía nesti reportaxe, ye avilesina de nacencia y na actualidá vive n'Uviéu. Estudió Económiques y marchó a París pa realizar un máster MBA en productos de luxu. Especializóse en xoyería y moda y mientres años vendió pieces que podíen algamar el preciu de dellos millones d'euros. “Nun soi esperta n'arte, pero trabayé con xoyes perimportantes y toes tienen la so hestoria”, esplica.

D'ehí la so fonda conocencia de los adornos qu'apaecen nos cuadros. Son xoyes reales. Lo mesmo-y pasa colos texíos. Reglero ye una apasionada de la moda, lo que la llevó a investigar y estudiar sobre la hestoria de les teles y los pigmentos. La so formación como economista da-y tamién la necesaria visión xeopolítica p'asitiar les pieces nel contestu históricu y siguir la so trayectoria al traviés de los sieglos. Les xoyes yeren poder y el poder ye dineru.

Cola pandemia, Reglero tornó a la so Asturies natal, onde espera poder siguir desenvolviendo'l so trabayu. “Dacuando nun nos damos cuenta de lo que tenemos cerca”, diz pa destacar la calidá de vida que tien agora n'Uviéu frente a les grandes ciudaes como París.

L'aspiración ye poder llegar a xunir la so actividá profesional col so amor pela tierra na que nació.