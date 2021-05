Una información fecha por Carlos LAMUÑO (Uviéu), Luján PALACIOS (Xixón), Saúl FERNÁNDEZ (Avilés) y Julio VIVAS (Llangréu)

“Yo quiero quedar equí y xenerar riqueza au vivo, nun me veo emigrando”. La xixonesa Lydia Suárez Platas tien claro que, sacantes casu d'estrema urxencia, va siguir formando parte de les files d'asturianos qu'aguanten na tierrina magar les dificultaes; nuna rexón na que cada vez queden menos mozos, la segunda provincia que más ciudadanos autóctonos perdió de 20 a 39 años no que va de sieglu. Ella conozlo por esperiencies cercanes. “De les mios compañeres d'institutu, asina de memoria sé de cuatro que tán en Londres”, cavilga.

Con 23 años, primero estudió un grau mediu de peluquería col que nun atopó trabayu, porque “n'Asturies hai muncha peluquera, conozse”. Depués apuntóse nuna escuela taller municipal de carpintería: “Tuvo perbién, seis meses de formación y un añu de trabayu”. Hasta setiembre del añu pasáu. Depués, la dura realidá foi que “nun contraten a naide, nun sal trabayu nenyures”, llamenta. Colo que “nun ye raro que la xente marche si nun hai futuru llaboral”. Ella enagora considérase una “superviviente”, una lluchadora qu'inclusive consiguió emancipase gracies al programa municipal d'arriendos pa mozos, pol que puede conseguir una habitación a baxu preciu nun pisu compartíu. “La mio intención ye la de siguir esforciándome por atopar trabayu. Prestaríame que de carpintería, anque si sal de peluquera o de lo que sía, ensin problema”, señala. Eso sí, “dende equí, quiero trabayar na mio ciudá y qu'eso revierta en beneficios pa toos; si tul mundu marcha cada vez va tar peor”.

Itxaso Sánchez Martins, de 23 años, señala que “ensin un respaldu familiar ye imposible aguantar si nun hai trabayu”. La moza xixonesa emnacipóse xunto cola so pareya xusto enantes de la crisis del covid, y reconoz que “si llegamos a saber lo que nos venía enriba, igual facemos otra cosa”. N'estudiando un grau mediu d'alministrativu, pudo trabayar hasta l'entamu del confinamientu. Depués, a la cai y a esperar trabayos esporádicos. “Solo pudi tar una pequena temporada de caxera nun centru comercial, y agora mesmo nun sal nada de nada”, asegura. Por eso ta faciendo un cursu de formación del Serviciu d'Empléu, nel que “la mayoría de los mios compañeros son rapazos que taben fuera d'Asturies, trabayando munchos nel sector turísticu, y col covid tuviéron que volver; agora nun tienen oficiu y solo una d'elles pudo volver trabayar nel hotel nel que taba”. Nel so casu “si tuviera sola tamién pensaría en marchar si nun me saliera nada de trabayu, ye lo más lóxico si equí nun sal nada. Asina nun ye raro qu'Asturies se quede vacía”, señala, consciente de que “el futuru pinta un poco escuru nes condiciones actuales”. Pel momento, “voi aguantar en Xixón, espero que col bon tiempu y el branu salga dalguna cosa, de lo que sía”. Lo de buscar daqué de lo d'ellos pa munchos mozos yá suena casi a utopía.

El mierense Abel González, de 25 años, llegó a Madrid fai casi trés años col enfotu de realizar un cursu d'edición de vídeu y posproducción. Y ellí sigue. “N'Asturies estudié realización en televisión ya inclusive fixi unes práctiques, pero opté por Madrid porque ye onde tengo munches más opciones, más probabilidaes de que me cueyan en daqué de lo mío”, esplica. Asegura que, como él, “somos munchos los qu'acabamos viniendo a Madrid, cuando yo llegué fícelo con otros dos compañeros de clase d'Asturies, y agora conozo a otros seis o siete persones qu'acabaron faciendo lo mesmo, yo creo que cada mes tropiezo con un nuevu asturianu per equí”. Tocantes a tornar a la tierrina, González afirma que “nun m'importaría volver, anque tamién en Madrid se ta bien a gustu, asina qu'hasta que nun vea necesario tornar, nun creo que lo vaiga facer”.

María Jesús López y Jaime Vázquez apuesten (o prestaría-yos apostar) por quedase n'Avilés. Y ye qu'empiecen a saber de qué va'l mundu de los mozos asturianos. “Los mios padres dícenme qu'a la mio edá yá yeren independientes”, sorraya López. “Y, sicasí, lo que tamos faciendo nós ye empezar a ver qué facemos”, añede darréu Vázquez. Los dos tienen 25 años, los dos tienen trabayu (son monitores de l'asociación Abierto Asturias), los dos tienen claro que nun-yos gustaría garrar les maletes, pero los dos saben que “si nun hai remediu…”

Aguanten pel momento. Jaime Vázquez, por casu, acaba de tornar a la ciudá na que nació. “Volví va un añu. Tenía la maleta nel coche cuando decretaron l'Estáu d'alarma y tuvimos que quedar unos meses más en Santiago”, sonri. Finalmente, cuando decayó'l gran confinamientu, pudo tornar. Agora nun vive colos sos padres. Faelo colos sos tíos y proxecta'l so futuru nel mundu de la imaxe y soníu. Tien un grau mediu na especialización, pero tien que terminar les práctiques primero de llanzase a saber de qué va'l mundu qu'escoyó pal so futuru. Enagora, ye'l “community manager” de la organización.

El casu de María Jesús López ye distintu: lleva yá dos años n'Abierto Asturias. Ye diplomada en Maxisteriu y un día una amiga díxo-y que podía trabayar nos campamentos urbanos qu'ufiertaba la organización. “Tuvi nel colexu de San Cristóbal”, señala. “Contratáronme ensin esperiencia, solo col títulu. Tuviera mandando currículos a los colexos de la concertada, pero nun salía nada”, almite primero de reconocer qu'entra dientro de les posibilidaes “ponese coles oposiciones”. Y ye que nun quixera “tener que salir fora”. López vive colos sos padres y ve la independencia como'l deséu más cercanu.

Les uvieines Paula Cárcaba, Beatriz Setién y Cristina Setién, na ventena, fueron pa Madrid a estudiar la carrera. En graduándose atoparon trabayu, pero foi en Madrid. Cárcaba y Cristina Setién dedíquense a la consultoría de banca, mentantu que Beatriz Setién, hermana de Cristina, ye abogada. Les trés comparten pisu desque terminó'l branu, que pasaron n'Asturies. Paula Cárcaba espurrió tou lo que pudo la so estancia na so casa de Ribesella gracies a la posibilidá de teletrabajar por mor de la crisis del covid, pero n'ochobre tuvo que volver ocupar el so puestu de trabayu nel bancu. “Como n'Asturies nun se ta nenyures, pero'l trabayu tiéneslu equí”, esplica Paula Cárcaba. Una realidá a la que s'enfrenten los mozos asturianos cuando-yos llega'l momentu de dar el pasu escontra la so autonomía ya independencia.