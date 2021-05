José Luis Suárez guió un alsa per primer vegada na Expo de Sevilla, en xineru de 1992. Depués estrenó buses híbridos, con alcoholímetru, nueves carroceríes y, agora, el d'hidróxenu, un vehículu de Caetano, emisiones cero, que mientres trés meses TUA va caltener operativu per Uviéu.

–¿Ye eléctricu?

–D'hidróxenu.

El “silenciosu” nun dexa indiferentes a los usuarios. El vienres José Luis Suárez sacólu por primer vegada. La fin de selmana tuvieron faciéndo-y axustes y esti día empezó a funcionar de siguío na llínea B, la que va d'Olivares a Fitoria pasando pela cai Uría. Na parada los veceros despístense, almírense y esclamen: “¡Vaya coche que traes güei!”.

Josefina Llamazares lleva trenta y picu años utilizando la llínea. Cuando'l bus pasaba cada hora, cuando cada trés cuartos y agora que de trenta en trenta minutos hai unu. “Ye como un taxi”. El d'hidróxenu, confirma xunto al restu de veceros, ye “una maravía”. Porque ye nuevu y espaciosu (en realidá ye un interurbanu que sufriría cambeos d'aforu si s'incorporara de manera definitiva). El silenciu, aportuna'l so conductor, ye mayor enforma qu'el de los híbridos. Y contra lo que pudiera paecer non solo tira tanto como un diésel, sinón que, inclusive, “si lu apures tien más reprís”. Claro que la potencia de la pila d'hidróxenu y el motor Toyota eléctricu ye casi un camientu, porque en nengún casu pueden superar los 30 kilómetros per hora. Pero la sensación de confort nun-y la quita naide a los vecinos. Un propiu, camín del Naranco, afáyase nel asientu, siente esi rodar cómodu y ensin ruiu –tamién ensin más emisiones qu'un pocu de vapor d'agua– y suelta: “¡Mira que xubir n'avión a Fitoria, quién me lo diba dicir!”.

El “silenciosu” de la llínea B tampoco pasa desapercibíu pa los peatones. Una vecina de la zona rural tira de móvil sol quiciu de la puerta d'entrada pa saca-y una semeya al bichu. Como'l color y les sos dimensiones son distintos, llama l'atención. Amás de los vinilos qu'anuncien tola sostenibilidá del hidróxenu verde y onde figuren los nomes de los socios que dalgún día van producir el combustible (Hunosa, Duro y Nortegas; agora mesmu abastez Carburos Metálicos) hai tamién unos cuarenta centímetros más de techu.

Nesa parte cimera ye onde s'agospien los depósitos pal hidróxenu, y va obligar a tarazar delles cañes na zona rural pa evitar problemes. Na parte delantera atópase la pila, y na de tras, un motor que recuerda al d'una llavadora.

Más allá de la tecnoloxía verde que llogra mover l'autobús con un hidróxenu llográu, teóricamente, ensin combustión dalguna de materiales fósiles, l'autobús del fabricante Caetano incorpora dellos extras tecnolóxicos que José Luis Suárez esfruta pa la so seguridá: ye'l primeru d'esti tipu que nun lleva nengún retrovisor d'espeyu. Nel so llugar, la cabina del conductor ta arrodiada por trés pantalles de distintu formatu que-y amuesen en tiempu real lo que pasa delantre, detrás, a un llau y a otru del vehículu, alternándose les cámares según el sentíu de la marcha y los intermitentes que s'activen. Una visión más, maravía tecnolóxica, dexa ver l'autobús a vista de páxaru, perspectiva cenital con luxu de detalles que suministra un satélite que sigue tolos movimientos del bus de José Luis Suárez peles cais d'Uviéu. Una barbaridá.