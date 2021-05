Pa unos ye un espectáculu visual col qu'esfrutar y un atractivu turísticu a l'alza –siempre que la pandemia lo permita–. Pa otros, ye una señal de si l'añu-yos saldrá bien o non, ello ye, si la collecha de mazana y la posterior sidra van ser bones, males o regulares.

El floriamientu de los pumares ta no más cimero nes pumaraes asturianes y tou apunta, según cómo va, que detrás va venir bona fruta. Esti añu, amás, adelantróse unos diez díes y, por tanto, hai qu'esperar que la collecha o recoyida de la mazana (pa setiembre-ochobre) adelantre tamién n'igual proporción.

Anque, avisa l'inxenieru Jorge García, director técnicu en Campoastur, “flor nun ye mazana. La cosa va bien y vamos por más de la metá del floriamientu, anque equí hai más variedaes tardíes que tempranes y tou ta por ver”.

El mantu blancu yá cubre munches finques del interior d'Asturies, onde'l floriamientu suel adelantrase una selmana o diez díes a los territorios de la mariña. Esti añu vieno un tiempu escepcional qu'aceleró los biltos en los pumares, inclusive en dalgunos la flor yá cuayó y perdieron yá los pétalos. La meteoroloxía ayudó enforma. La temperatura foi la afayadiza, alredor de 15 graos. D'haber más fríu, per debaxo de los diez graos, les abeyes nun trabayen, nun se ponen en marcha.

“Hasta agora tou foi perfecto y el tiempu acompañó'l trabayu primariu de la polinización”, esplica l'inxenieru. “Vieno bien el fríu, más qu'otros años de xineru, depués en marzu tuvo unos díes percima de los 20 graos... Y agora estos díes de bastiazos tormentosos pos son llevaderos, llueve pero bien localizao nel tiempu y poco”, añede García.

Coles mesmes, variedaes tempranes como la verdialona, riega, xuanina, yá espuntaron y tán inclusive superando'l floriamientu. Nunes selmanes va ser la vez d'otres más tardíes, como la blanquina o carrió, qu'en delles zones del interior tán “queriendo empezar” a dar flor. Y yá finalmente, el procesu va completase coles postreres (tresali, regona).

Siendo esti 2021 un añu en que toca collecha, los llagares piensen yá en cómo abastecese y en cómo dar salida a tola sidra que van producir. Porque depués d'un añu de pandemia nel que la hostelería tuvo que cerrar por periodos enllargaos y de forma intermitente en munchos llugares d'Asturies, los escedentes de bébora son considerables. Con tou, les perspectives son bones a midida que pasen los díes y la baxada progresiva d'andaes dexa pensar que va ser un branu bonu pa la hostelería y, poro, pal consumu sidreru.

Ensin programa turísticu

Lo que nun se pudo salvar per segundu añu consecutivu ye la Selmana del Floriamientu na Comarca de la Sidra (Nava, Villaviciosa, Colunga, Bimenes). Diseñada a imaxe y semeyanza de les populares y famoses xornaes del floriamientu de la zrezal nel Valle del Jerte, el coronavirus torgó programar actividá dalguna. Sicasí, na comarca nun quixeron arrenunciar del tou a un recursu turísticu que desque empezó nun fixo otra cosa que dir a más y atraxo un númberu creciente de visitantes cada añu. Hasta poder retomar el programa –xornaes gastronómiques, conferencies, visites a pumares acompañaes d'esplicaciones– diseñóse un percorríu pa que los que quieran esfrutar del paisaxe cubiertu del blanco y rosao de la flor de los pumares sepan per onde dir. La ruta escurre per carreteres secundaries ente Villaviciosa y Bimenes.

El floriamientu de los pumares atrai toles miraes

L'océanu de flores blanques y roses nel qu'estos díes se convierten los valles de la Comarca asturiana de la Sidra foi'l reclamu pol que un gran númberu de medios de comunicación de tou el país se quixeron interesar pol fenómenu natural que representa'l floriamientu de los pumares. Más d'una decena de periódicos, radios, revistes, páxines webs especializaes, o televisiones emitieron distintos reportaxes sobre esti eventu natural que se produz mientres la primavera, ente mediaos d'abril y principios de mayu, nos conceyos asturianos de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariegu y Villaviciosa. Asina entós, revistes como Hola o Condé Nast Traveller, axuntáronse a periódicos como El Mundo o ABC, nel so espardimientu del floriamientu de los pumares. Entá más, la mesma entidá de promoción turística d'España "Turespaña", fíxose ecu nel so perfil de Twitter "Spain.info" de la guapura de los paisaxes del floriar de los pumares. Ún de los postreros medios que visitó estes tierres sidreres, foi'l programa de TVE "España Directo" qu'allegó'l esti día a la pumarada propiedá de Sidra El Gobernador, na localidá de San Xusto del conceyu de Villaviciosa. Ellí Francisco Martinez Sopeña, el so propietariu, empobinó al equipu de rodaxe al traviés d'un impresionante plantíu acoyíu al Conseyu Regulador de la Denominación d'Orixen Sidra d'Asturies, na que se collechen miles de kilos de mazanes de variedaes como Riega, Xuanina, Verdialona o Durona de Tresali, ente otres.