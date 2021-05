Fernando Rabanal Presa defínese como una persona “patolóxicamente curiosa”, sobremanera, “col mundu de los númberos”. Ye científicu de datos en Vodafone y el cursu pasáu decidió “roba-y hores al suañu” pa entamar una tesis doctoral a distancia –vive en Madrid– sobre criptografía personalizada n'entornos de big data. Básicamente, lo que busca Rabanal ye'l valor de los datos y, en función d'ello, protexer, con técniques de cifráu más avanzaes, les informaciones más vulnerables. ¿Por qué? “Porque en grandes conxuntos de datos tien qu'haber un balance ente seguridá y coste”, esclaria per videoconferencia l'inxenieru de telecomunicaciones. Si se protexen al máximu tolos datos pa evitar fugues d'información o ataques de hackers, que tán a la orde del día, entós el coste diba ser “prohibitivu”.

Rabanal quier diseñar, al traviés de la so investigación, un sistema que permita a les alministraciones públiques y a les empreses escoyer ente un esquema criptográficu o otru en función de la sensibilidá del datu. El so director de tesis, el profesor ya investigador, Ignacio Fernández Rúa, pon como exemplu les bases médiques. “Nelles hai un montón de pacientes. Pero les sos informaciones nun son igual de valioses. Ya inclusive dientro de cada paciente puede haber unos datos más sensibles qu'otros”, esplica. Lo mesmo asocede, sigue, colos datos bancarios y les informaciones que remanen cada vez más sectores y empreses de menor tamañu –yá nun ye solo cosa de los xigantes–. El big data ta güei presente “en prácticamente tolos ámbitos de la vida”, y, arriendes d'ello, hai datos personales de tou'l mundu viaxando per internet.

El problema qu'hai, según apunta Fernando Rabanal, ye que munches vegaes toos estos datos masivos tán ensin protexer afechiscamente porque quier tenese accesu fácil a ellos. “Nós queremos les dos coses: que sían accesibles, porque s'amplifica la potencia de los mesmos datos pa tresformar el mundu, y qu'al empar tean protexíos”, cuenta. Pero hai un detalle importante: non tolos datos pueden tar al algame de la mano de tou'l mundu. La entrada a informaciones sensibles hai que ponela “más difícil” pa evitar robos per parte de los hackers. D'ende que la so tesis fale de criptografía personalizada.

Esti inxenieru de telecomunicaciones, de 35 años, ta trabayando con bases de datos de la salú, de diverses patoloxíes, y del ámbitu financieru, col porgüeyu de llograr una solución lo suficientemente variada. “La seguridá absoluta nesta vida nun esiste, pero nun ye lo mesmo aportar a ciertos datos qu'a otros”, incide Fernando Rabanal. Trátase, por tanto, apunta la otra directora de la tesis, la catedrática d'Álxebra Consuelo Martínez, d'aplicar técniques criptográfiques –son una especie de códigos– menos potentes pa la mayoría de los datos y técniques d'un nivel de protección mayor pa informaciones sensibles, al entendese que “un ataque sobre elles podría paralizar inclusive la vida d'un país”. “Pero esi nivel de protección nun puede aplicase a tou”, recalca Martínez. Porque volvemos al so altu coste. ¿Y cuáles son eses técniques más potentes? Les más utilizaes son les de cifráu en bloque, dalgunes d'elles estandarizaes n'Estaos Xuníos, pero, en realidá, non solo se trata de códigos, sinón que puede xugase, y eso pasa davezu, con otros aspeutos, como'l llargor de la clave.

Fernando Rabanal ye natural de Valladolid, anque poles sos venes cuerre tamién sangre asturiano. Los sos padres, y tola so familia, son d'Asturies, más en concretu, de Llangréu, polo que “siempre tuvi una relación bien especial con esta tierra”, apunta. “Cuando surdió la oportunidá d'estudiar el doctoráu n'Uviéu, nun campu tan apasionante como esti y con tutores y miembros del departamentu tan escelentes nel mundu académicu, nun duldé n'aceptala y empezar estos estudios”, comenta. Rabanal ye compañeru de David González Martínez, l'inxenieru asturianu que con 36 años namás ye xefe de big data, analítica avanzada ya intelixencia artificial nel Grupu Vodafone, y qu'apocayá foi escoyíu pa formar parte del grupu d'espertos de big data de la Comisión Europea. González ye fíu, amás, de los catedráticos Santos González y Consuelo Martínez, que lideren el grupu d'investigación d'Álxebra, Codificación y Criptografía del departamentu de Matemátiques, al que pertenez agora Rabanal.

L'inxenieru realiza la so tesis a distancia dende Madrid y concásala col so trabayu en Vodafone, onde ye científicu de datos. “Cuando los datos s'apliquen a un problema concretu, puede llograse conocencia bien valiosa d'ellos ensin arrenunciar a la privacidá de les persones. El mio enfotu ye'l desenvolvimientu de productos y servicios pa los veceros, pa qu'aprovechen esa conocencia y llogren un valor añedíu”, detalla.

Fernando Rabanal confiesa que realizar una tesis al tiempu que se trabaya “nun ye fácil”, pos a la fin “son hores robaes al suañu, a la familia, a los amigos...”. “Ensin la comprensión, paciencia y ayuda de permuncha xente nun podría tener esi tiempu”, almite. Va pel so segundu añu d'investigación y, si tou sale bien, prevé presentala dientro de dos años. Decidióse pola criptografía y el big data porque, amás de tar rellacionaes col so oficiu, asegura que “son campos d'aplicación onde les meyores na ciencia inflúin directamente nes sociedaes y contribúin al so bienestar diariu”.