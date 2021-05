El serviciu de mensaxería WhatsApp tuvo munchu predicamentu ente tou tipu de delincuentes, especialmente narcotraficantes, na idea de que les conversaciones nun se podíen rastrexar poles fuerces de seguridá. Eso ye asina con una condición: que los dispositivos nun cayan en manes de los investigadores, yá que nesi momentu pueden recuperase tolos mensaxes que s'unviaren, inclusive los borraos. Ye lo qu'asocedió apocayá col casu de la muerte de David Carragal. Los axentes aportaron a les conversaciones de WhatsApp borraes polos mozos implicaos, y estes convirtiéronse en parte importante mientres el xuiciu pa demostrar que yeren conscientes de lo que fixeren, y restar importancia a la so entrega voluntaria tardía y la collaboración cola Xusticia a la que se referíen les sos defenses pa rebaxar les sos condenes.

En teoría, WhatsApp ufierta una privacidá cimera a otres aplicaciones gracies al cifráu d'estremu a estremu que codifica los mensaxes p'asegurar que namás los usuarios que se comuniquen puedan lleelos o escuchar les llamaes. Un usuariu de WhatsApp puede aportar a los mensaxes qu'esanició per aciu de la función de copia de seguridá de chat, qu'efectúa a diario duplicaos de seguridá de tolos mensaxes a la dos de la madrugada. Los usuarios de WhatsApp pueden desaniciar un mensaxe col botón “Desaniciar pa toos” hasta una hora depués del unvíu, anque esta midida nun ye infalible. Cualquier persona que recibe'l mensaxe primero que se desanicie puede facer una captura de pantalla. Poro, nun hai forma d'asegurar que nun se prinde, archive o comparta conteníu refugáu. Tamién hai aplicaciones de terceros que pueden recuperar mensaxes desaniciaos compartíos por otros usuarios. Otra posibilidá ye aportar a chats antiguos almacenaos na nube.

“Ensin tener accesu a ún de los móviles, ye difícil que la Policía pueda aportar a los mensaxes de forma forzada”, esplica Joaquín Muñoz, abogáu especialista en protección de datos. Esos mensaxes pueden presentase amás nun xuiciu, anque “tienen que demostrar que nun fueron alteriaos, que se trata de los mensaxes orixinales”, añede. Una de les formes más habituales de caltener los mensaxes ye facer una captura de los mesmos, que puede utilizase a la de denunciar. Muñoz esplica amás que “ye bien senciellu recuperar mensaxes borraos”. WhatsApp caltien lo que se llama “resclavu de chat”, que dexa recuperar los mensaxes de delles maneres; por casu, unviando la conversación por e-mail, indica Muñoz. Tocantes a les llamaes por WhatsApp, son segures nun siendo que “se tenga'l teléfonu interveníu, o se-y instalara un software” pa siguir toles conversaciones, indica Muñoz. Ye'l motivu pol qu'en munchos ambientes delincuenciales tán optando pola aplicación Telegram, que permite un mayor encriptáu.

Que los mensaxes per WhatsApp nun son seguros, nin siquier cuando s'desanicien, tiénenlo comprobao los yá condergaos pola muerte de David Carragal, fináu'l 17 de xunu de 2019 al recibir una patada na cabeza que lu fixo cayer escontra'l suelu cuando marchaba de les fiestes de La Florida n'Uviéu, unos fechos polos que Jorge C. C. foi condergáu a 12 años de cárcel por homicidiu, y los sos dos amigos a fuertes multes por omisión del deber de socorru. Como ye natural en mozos de la so edá (18 años daquella), los implicaos caltuvieron un abondosu fluxu de conversaciones por WhatsApp nos díes posteriores a los fechos. Creyendo que diden poder desaniciales definitivamente, borráronles; pero nun foi abondo. De les primeres coses que-yos pidieron los investigadores cuando los detuvieron, tres la muerte nel HUCA de Carragal, fueron los sos teléfonos móviles. Los axentes d'Investigaciones Tecnolóxiques volquiaron el conteníu de los móviles, incluyendo los mensaxes de WhatsApp, de xeitu que los investigadores de la Policía Xudicial pudieron facese una idea más concreta de lo qu'asocediera.

Tres un primer momentu de desconciertu poles noticies que se taben publicando, y que falaben d'una “brutal paliza” o de “múltiples golpes”, y depués de que se fueren esclariando los fechos, visto que l'agresión foi d'una única patada, los mozos empezaron a mandar mensaxes: “Concuerden la edá y la hostia, llargamos porque cayó de llombu, ye la nuesa, encaxa tou”, llegaron a dicir. Nel xuiciu apaeció un mensaxe de Jorge C. C. en tonu burllón: “A dormir al so chigre, amigu, pa que deprendas a dicinos nada cuando queremos dir pa en casa”. Y depués trataba de xustificase: “Si nun lu duermo, duérmenos a nós”. El día que morrió Carragal, ún de los amigos de Jorge C. C. escribió-y: “El pavu morrió, ven a casa, tienes que declarar”. Unos mensaxes que vieron la lluz nel xuiciu y que sirvieron pa que'l xuráu refugara que los acusaos nun yeren conscientes de lo asocedío hasta que vieron, según ellos, les noticies del fallecimientu de Carragal. Al traviés de los sos mensaxes quedó claro que la víctima recibiera una patada, que lu dexaron inconsciente y que, a lo menos, creíen que'l profesor Carragal, que se cañicaba ente la vida y la muerte nel HUCA, yera al que Jorge C. C. baltara. Formóse asina un casu xudicial nel que quedó claro'l valor acusatoriu del WhatsApp, anque los implicaos borraren mensaxes.