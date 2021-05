Los osos utilicen señales visuales faciendo marques nos árboles pa comunicase. Una evidencia que demostró per primer vegada un grupu d'investigación formáu principalmente por personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidá d'Uviéu, munchos d'ellos pertenecientes al Grupu d'Investigación del Osu Cantábricu, que pertenez a la Unidá Mista d'Investigación en Biodiversidá (UMIB), con see nel campus de Mieres. Tamién participaron personal de la Guardería del Principáu d'Asturies (Patrulla Osu) y del Fondu pa la Protección de los Animales Selvaxes (Fapas). La investigación acaba de publicase na revista “Scientific Reports”.

L'investigador Vicenzo Penteriani esplica que la mayoría de les investigaciones sobre mamíferos “centráronse casi puramente na señalización química –como los escrementos, orina y secreciones de glándules corporales– y acústica, pasando per alto la comunicación visual”. El grupu d'investigación llevaba tiempu plantegándose la posibilidá de que los osos tamién utilizaren esa vía de comunicación, y va dos años plantegaron l'esperimentu, que s'entamó l'añu pasáu ente abril y agostu. Estes señales visuales facíales l'animal nos tueros de los árboles, pasando hasta agora desapercibíes. Sicasí, los investigadores ataparon dalgunes d'estes marques provocando una respuesta nos osos, que volvíen más sero al mesmu árbol pa desfacer el trabayu de los investigadores y dexar la so marca a la vista, tal que pudo comprobase al traviés de les cámares que se dexaron na zona. Penteriani destaca que “nun ye yá que s'afaye una nueva forma de comunicación de los animales, sinón tamién supón descubrir por qué se porten de determinada manera, eso supón un primer pasu, y ye importante tamién a nivel de caltenimientu”. Nesti puntu, l'investigador señala que “nun se suel rellacionar el comportamientu col caltenimientu, pero si alcuentres los árboles más importantes na rede de comunicación social de los osos, asities los llugares más importantes pa la interacción de los animales, lo que te da claves pal so caltenimientu”.

Tres esta primer fase del esperimentu, los investigadores céntrense agora en realizar un siguimientu de los árboles, que s'atopen allugaos tanto n'Asturies como en Castiella y Llión, a lo llargo d'un añu. L'oxetivu ye “tener más información sobre cuándo y quién tien esti tipu de comportamientu, anque lo más típico ye que sía'l machu adultu pel tiempu de celu”. Tamién van tratar de desvelar otres cuestiones como por qué, si puede marcar a cualquier altor, suelen facese nes partes más altes.