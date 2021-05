Movistar Riders va salir per primer vegada de la capital d'España, onde tienen la so sede, pa desembarcar n'Uviéu con un local d'alcuentru colos fans. L'equipu de deportes electrónicos atopó'l so sitiu n'El Vascu, dientro del espaciu d'entretenimientu del Gran Bulevar. En total, 3.800 metros cuadraos que los promotores camienten abrir en septiembre y que va xestionar la compañía NoGroup. Agora dan pasos de xigante pa facer de la ciudá, en cuatro meses namás, la “punta de llanza del entretenimientu tecnolóxicu” sol nome "MadLab Oviedo". La cai de los Apareyadores va dar pasu a una gran xuguetería d'unos cuatrocientos metros cuadraos que va sirvir d'entrada a la “cai de les esperiencies”. A un llau, un skatepark afatáu por pantalles de realidá virtual, una sala de xuegos del mesmu tipu y locales a esquierda y derecha de les grandes marques del sector: Disney, Marvel, Lego y “escape rooms” de serie Narcos o CSI. Y, a la fin del trayectu, la xoya de la corona, la sede comercial del equipu de deportes electrónicos más importante d'España. Cuatrocientos metros cuadraos que quieren convertise nel templu de los videoxuegos.

Esti día, el fundador de Movistar Riders, Fernando Piquer, visitó per primer vegada'l que va ser l'espaciu del so equipu n'Uviéu. Cuatrocientos metros nos que dende'l club quieren xugar campeonatos, entamar eventos pa los fans, presentar nuevos fichaxes o dar clases pa los mozos aficionaos. Piquer aseguró tres la so visita a les obres del complexu que se trata d'un proyectu “únicu n'Europa” y solo comparable a otros espacios que tán trunfando nel continente asiáticu. La industria de los deportes electrónicos tien n'España una audiencia d'unos trés millones de persones, y les cifres nun dexen de crecer.

El club, que va asitiar na ciudá una suerte d'estensión del centru d'altu rendimientu que tien nel Mataderu de Madrid, facturó l'añu pasáu, magar la pandemia, cerca de trés millones d'euros. La empresa, que ta en manos d'un grupu d'accionistes privaos, cuenta ingresar en 2021 unos cuatro millones d'euros. La pata uvieina del so negociu va ser una de les importantes d'un proyectu nacíu en 2017, la que va significar el so “alcuentru colos fans”. Piquer esplicaba esti día que, magar vivir nun mundu virtual, el contactu “físicu” cola xente ye ún de los oxetivos de la firma. Nel so local dientro de MadLab, el club va tener equipos d'última xeneración pa profesionales y amateurs y una sala vip pa los xugadores.

La idea ye que les distintes instalaciones del complexu puedan arrendase pa celebrar, por casu, cumpleaños. Col espaciu de Movistar Riders, cuando nun haya un eventu del club, podrá facese lo mesmo. En principiu, les sales del club van tar disponibles pa ser contrataes polos xugadores locales o pa la organización de torneos d'aficionaos. Dende'l club, esplicó'l fundador del equipu, márquense l'oxetivu d'entamar un númberu considerable d'actividaes a lo llargo de la temporada.

El proyectu d'ociu tecnolóxicu del Vascu, que va incluyir numberoses esperiencies dientro del so ampliu espaciu, va ser xestionáu por una empresa esperta nel sector del entretenimientu. NoGroup, la firma detrás del proyectu tien delles filiales especializaes en dellos ámbitos. Realidá virtual o la esplotación de les grandes firmes que van traer a la ciudá –como Los Pitufos o Les Tortugas Ninja– y el desenvolvimientu de “escape rooms” temáticos... tou ello concentraráse n'El Vascu. El MadLab d'Uviéu va ser amás d'una esperiencia pal públicu infantil y xuvenil una amuesa del trabayu de la compañía. Espliquen fontes de la empresa que, amás de ser un espaciu d'ociu tecnolóxicu pal públicu infantil y xuvenil, los 3.800 metros del bulevar sirvirán pa presentar el so trabayu a les grandes firmes coles que collaboren y a les que van facer comuñeros del proyectu uvieín. Trabayando con multinacionales como Disney o Marvel, los españoles tienen xuntes periódiques con representantes d'estes empreses, a los que n'ocasiones tienen que llevar a diverses naves pa ver el desenvolvimientu del productu o a llugares como Portugal pa ver sobre'l terrén les sos instalaciones; el MadLab del Vascu sirvirá p'aforrar toos esos costes y centralizar n'Uviéu tola atención que reciben dende l'estranxeru.