La Quinta de los Selgas n'El Pito, en Cuideiru, empezó siendo una vieya casona rural. Yera propiedá de la familia dende finales del sieglu XVIII y en 1871, al morrer, Juan Selgas y Campo, que fixo dineru col comerciu d'ultramar, dexola a los sos fíos Ezequiel, Fortunato y Francisca. El palaciu, que sirvió de contenedor a la magnífica colección pictórica, escultórica, d'artes decoratives y bibliográfica, que los hermanos varones axuntaron, edificóse ente 1880 y 1895.

A tiempu qu'avanzaba la so construcción, los hermanos Selgas atropaben más y más obres, les más pervalibles hacia la etapa final, cuando l'elegante edificiu yá adquiriera empaque. En 1890 cobraron les dos pieces más precioses, la Inmaculada del Greco –primeramente catalogada como una Asunción– y un Goya, el “Aníbal vencedor, que por primera vez mira Italia desde los Alpes”. Nenguna de los dos tán yá na Quinta. El Goya incorporóse a la colección permanente del Prado, en siendo adquiríu polos Amigos del Muséu. El Greco, que se sepa, permanez depositáu nuna galería d'arte madrilano, depués de que'l Ministeriu de Cultura atayara la so vienta y la so salida d'España.

Nun son, nin tanto, les úniques xoyes artístiques que los Selgas atesoraron. La Conseyería de Cultura del Principáu afirma tener constancia de que delles pieces d'esa magnífica colección salieron d'Asturies, magar qu'ún de los compromisos de la Fundación Selgas-Fagalde, de la que forma parte, ye caltener xuníu'l patrimoniu dexáu pola familia.

Les ayalgues de la Quinta yeren innumberables, pero ente elles había dalgunes obres sobresalientes. Pa la primer planta del so palaciu, Ezequiel Selgas adquirió el “Retrato del General Ricardos”, de Goya, del que se conocen otres dos versiones, una n'El Prado y l'otra na Walters Art Gallery, en Baltimore (Estaos Xuníos). Pa la entrada, escoyó dos cuadros de Peter Snayers, de 1650, “Levantamiento del sitio de Cambrais” y “La toma del Castillo de la Mote d’Abois”. N'El Prado guardense dellos llenzos bien asemeyaos del mesmu autor y cola mesma temática, les campañes de la Guerra de los Trenta Años. Non mui llueñe d'ellí, nel astragal, la familia colgó el “Retrato de Carlos III”, de Carreño Miranda, de 1671. “La Adoración de los Reyes Magos”, de Theodor Van Loon, de la segunda metá del XVII, acabó na alcoba pompeyana, onde dormía Fortunato Selgas.

Na alcoba Leones, que yera la de Ezequiel, agospió un delicáu frontal d'altar, con escenes del Xénesis bordaes, italianu y del sieglu XVI, y na sala Luis XIII, l'antigua sala de xuegos, había una “Diana curada por Endimión”, de Luca Giordano.

Una de les pieces más singulares, na sala Luis XIII, ye'l “Retrato de Felipe II”, una copia d'un cuadru de Tiziano que José Camón Aznar, un destacáu historiador y críticu d'arte qu'asesoraba a los Selgas en cuestiones d'arte, atribuyó a Rubens.

Los Selgas adquirieron dellos bocetos de Vicente Carducho pa la madrilana cartuxa de Santa María del Paular, del sieglu XVII, “Escenas de la vida de San Bruno”, y nel tocador o vestidor que compartíen Ezequiel y la so esposa Faustina colgóse un “Ecce Homo” de Luis de Morales. Pa la sala Luis XV mercóse una obra del retratista italianu Jacomo Amicomi, “Retrato de Marín”.

Tamién acutaron pieces interesantes pa la ilesia, como una Santa Rosa de Lima de la escuela de Murillo, de la segunda metá del XVII; el retablu del Rei Silu, que mercaron n'Asturies; y la escultura de la Virxe de Miguel Ángel Naccherino, pal pórticu.

La Quinta, con tol conxuntu d'edificaciones amiestes y los sos xardinos, ye, nella mesma, la meyor obra de la familia de filántropos asturianos. Les sos sales son una síntesis de les colecciones, de calter historicista y un tanto ecléctiques, que se punxeron tan de moda ente l'alta burguesía nel Madrid de finales del sieglu XIX.

“Escenas de la vida de San Bruno”

“Diana curada por Endimión”

“Ecce Homo”

“Retrato del Infante Carlos III”

“Retrato de Marino”

“Retrato de Felipe II”

“Levantamiento del sitio de Cambrais”

“Retrato del General Ricardos”