L'inxertamientu nel mercáu llaboral puede ser un verdaderu pelegrinaxe. Metafóricu, casi siempre. Lliteral pa los quince beneficiarios del plan “Joven Ocúpate” de la Fundación San Feliz (L.lena). Tán trabayando na meyora d'espacios forestales. Ente ellos, el camín del Salvador (variante del Camín de Santiago) nel conceyu de L.lena.

La entidá San Feliz ufierta esti programa dual de formación y empléu pa mozos con dificultaes pal accesu a los trabayos –por baxa formación académica, na mayoría de los casos–. Sobre'l papel, l'oxetivu ye que consigan un certificáu de profesionalidá d'actividaes auxiliares en caltenimientu y meyora de montes. Lo que de verdá se busca ye la so motivación pa siguir formándose o na busca activa d'empléu.

Ye mediudía. Cristina Muñoz y Jorge García trabayen ensin aparar na roza d'un camín. Fala primero ella, la única moza nesta edición del programa “Joven Ocúpate” de la Fundación San Feliz: “Tengo'l títulu d'ESO. Empecé Bachilleratu, pero dexelo porque nun me sentía motivada”, afirma la moza, de venti años. Piensa que, esta formación sobre cuidu de montes, “va ayudame na posterior busca d'empléu. Creo que va ser bien pervalible pa mi y pal mio futuru”.

El so compañeru de cuadriella tien 26 años. La so hestoria ye asemeyada: “Yo tamién empecé Bachilleratu, pero dexelo porque estudiar nun yera lo mío. Nun se me daba nada bien, la verdá”, reconoz. Fixo otros cursos rellacionaos col sector de la construcción. Diba atopando “trabayinos”, diba tirando. Hasta que llegó la crisis del covid-19: “Nun sé cómo va tar agora, pero les últimes vegaes qu'intenté atopar trabayu nel sector solo dexaben qu'entraren oficiales a la obra. Pola tema del coronavirus, yera”, esplicó. ¿Va camudar de sector cuando termine esti programa de la Fundación San Feliz? “Quiciabes sí, lo que quiero ye atopar empléu. De lo que sía, tengo munches ganes”.

Oxetivu cumplíu. Afirma Paloma Gallego, directora de la Fundación San Feliz, que'l principal fin de los programes “Joven Ocúpate” ye que los rapazos “se motiven y quieran ameyorar les sos posibilidaes d'aportar al mercáu llaboral”. “Ye una segunda oportunidá pa ellos. Porque en dalgún momentu de la so vida, poles razones que seyan, fueron azotaos fuera del sistema educativu”, afirma.

Una segunda oportunidá de les bones. El programa “Joven Ocúpate” cuenta con hores de formación y tamién de trabayu remuneráu. Ente les actividaes que tán realizando ta'l cuidu de los senderos del Camín del Salvador y d'otres zones de L.lena. “Rozamos, utilizamos distinta maquinaria, y tamién facemos llabores fitosanitarios pal correctu cuidu del monte”, apunta Cristina Muñoz.

Tanta motivación y bon facer nun sería posible ensin “los mentores”. Son los encargaos d'ayudar a los rapazos na so formación y en caltener el so interés mientres el proyectu por que nun abandonen. Nesti casu, los encargaos d'esti llabor son Noelia Llorente y José Rivas. “Ye bien gratificante, sobremanera cuando los rapazos respuenden”, señaló la primera. Como ye'l casu. El programa, que dura nueve meses y va rematar en xunetu, ta abiertu a persones con dificultaes d'accesu al mercáu llaboral con una llende d'edá d'hasta trenta años. Nesta edición, la media alpenes algama los venti años: “Munchos nun tienen el certificáu d'ESO, asina qu'ún de los oxetivos ye que s'animen a sacalu al terminar el programa. Les probabilidaes d'atopar empléu aumenten a mayor formación”, espliquen dende'l “Joven Ocúpate” San Feliz.

Ye casi la hora de comer y les máquines yá dexen de sonar na redolada del Camín del Salvador: “Ye un trabayu bien guapu, tamos aprendiendo a valorar más el monte y la nuesa redolada”, aseguren Cristina Muñoz y Jorge García. La primera, reconoz, duélse de dexar el Bachilleratu. Quiciabes vuelva a los llibros.