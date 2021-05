Empieza a alendar el branu al volver la esquina y el conceyal de Cultura d'Uviéu, José Luis Costillas, nun escuende'l so preste énte la inminente reedición de “eses folixes en La Vega”, esos “nuevos aires que llegaron pa quedase”, un “nuevu modelu cultural n'Uviéu”, resume, que volverá traer a la ciudá'l festival VeSu, la gran cita “indie” del branu que na so segunda edición pega un espurrión internacional y que se va celebrar ente'l 1 y el 4 de xunetu. La cantante Arlo Parks, gloria del postreru R’nB británicu y nomada en trés categoríes a los Brit Awards 2021 –meyor artista femenina, meyor álbum y meyor artista revelación– álzase como una de les cabeces del VeSu d'esti añu. Al par d'ella, el combu nacional “Hinds”, una de les bandes de mayor proyección internacional de les surdíes del nuesu país nos últimos años, ye la segunda confirmación de los entamadores.

L'espurrión del VeSu nun se va traducir solo nesa dimensión transnacional de los grupos y solistes programaos. El festival tamién nagua por esparramase pela ciudá y tener mayor presencia, anque va concentrar el 80% de les sos actividaes na vieya fábrica d'armes de La Vega, llamada a ser, de nuevu, el gran epicentru de la programación cultural del branu uvieín.

José Luis Costillas, como presidente de la Fundación Municipal de Cultura, anunció que “el nuevu branu cultural nun va tener nada qu'envidiar a otres ciudaes” y que la so pretensión ye “consolidar a Uviéu como la meyor opción pa esfrutar de la cultura nel branu de norte”. “Va haber música y otres espresiones artístiques, empezando pol festival del VeSu, que l'añu pasáu tuvo un ésitu ensin precedentes y púnxonos en boca de toos”, concluyó.

De vuelta a les cabeces de cartelu, sobre la sensibilidá pop y el pulsu soul d'Arlo Parks hai que dicir qu'el so trabayu yá fuera reconocíu con un AIM Independent Music Award. A los sos primeres senciellos (“Super Sad Generation” y “Sophie”) sumó en xineru'l so primer llargu, “Collapsed in Sunbeams”. Cantante y poeta, les lletres de Parks caminen pela mesma sienda que les sos producciones: R’n’B empobináu a la introspeición, tonu intimista, sensibilidá estrema y un gustu pop preciosista nos arreglos y los remates. Con tou esi marcu, la so voz fala de la d'enfrentase a la depresión, el cuidu, de la compasión, del arrepentimientu o del dolor.

Paga la pena mentar “Collapsed In Sunbeams”, pieza qu'abre'l album con un recitáu murniu que remata nun “Nun tienes de tener mieu de llorar enfrente mi”.

Bien distintu ye'l tonu vital de les otres protagonistes d'esti adelantu de les cabeces de cartelu del VeSu. Les madrilanes “Hinds” fueron el meyor productu nacional d'esportación fai unos cuatro años.

Actitú arty-punk, ciertu desenfadu y cantares contundentes upáronles con “Leave Me Alone” (2016) y “I Don’t Run” (2018). El so últimu trabayu foi “The Prettiest Curse”, un discu col que teníen que dar la vuelta al mundu pero que coincidió cola pandemia y dexó parcialmente en suspensu'l so regresu a la carretera.

El cuartetu qu'integren Carlotta Cosials, Ana Perrón, Ade Martín y Amber Grimbergen llega, entós, a Uviéu, con más ganes y la sana intención de solmenase esti parón, a base de guitarrazos y ensin nengún tipu de complexos.