En Turón cúntense por centenares los costurones que la minería del carbón dexó na tierra y pasen del millar les feríes qu'esgañaron almes. Nesti agora murniu valle mierense llegaron a contabilizase 200 bocamines. Ente los sos esquicios, un simbólicu panteón rinde güei tributu a los mil muertos que dexó la estracción d'hulla nel valle. El venceyu ente les mines y la siniestralidá ta tan enraigonáu como'l mesmu mineral a les sos vetes. L'aciaga conexón vien esmoleciendo n'Asturies dende fai más d'un sieglu. Asina, la que puede considerase la primer campaña de prevención de riesgos llaborales venceyada a la minería rexonal perdura en Bustiello al traviés d'una fascinante colección de cartelos dataos en 1933.

El centru d'interpretación del pobláu de mineru de Bustiello ye un bonable portal que tresporta al visitante a un tiempu d'esplosión industrial. La historiadora del arte María Fernanda Fernández fai de guía. Dende va un tiempu, percibe l'interés qu'amena la colección de cartelos qu'afaten el recibidor del equipamientu cultural. Trátase d'ocho estampes litográficas realizaes fai yá casi 90 años por encargu de Duro Felguera. La obra tien una enorme singularidá. La so guardesa, avezada a tou tipu d'ayalgues industriales, nun dulda en definila como una colección “maraviyosa” y esplica el motivu: “Puede ser considerada la nuesa primer campaña de prevención de riesgos llaborales venceyada a la minería asturiana”.

Les estampes llegaron a Bustiello al traviés d'una donación anónima. Los cartelos tuvieron zarraos nun armariu mientres munches décades. La escaecida celda terminó siendo más bien un abellugu que los fixo perdurar. María Fernanda Fernández destaca que llama l'atención el so increíble estáu de caltenimientu, “frutu de que nun fueren espuestu a la lluz en tou esi tiempu”. Ye casi imposible ver daqué asemeyao n'otru sitiu: “Trátase de les úniques imaxes de la campaña que sobrevivieron y que tán espuestes al públicu. Esiste otra colección, pero ta en manos privaes y nun s'amuesa”. Son consecuencia d'un cambéu lexislativu per parte del Gobiernu de la II República, en 1932.

Los cartelos pretendíen nel so tiempu concenciar a los mineros de la necesidá d'asumir vezos y comportamientos que pudieren evitar accidentes. Nuna de les composiciones sorráyase la importancia d'usar “sombreru protector” y, n'otra, por casu, pídese que nun se dexe'l “hacho” tiráu en suelu o claváu nuna mamposta, de la que se reclama l'usu de calzáu “fuerte”. Nesti últimu trabayu, el conseyu ilústrase cola figura d'un picador mancáu nel pie. “Trátase d'imaxes poderoses”, apunta la guía de Bustiello. Estos reclamos publicitarios son obra del artista vallisoletanu Juan José Moreno, formáu como medallista y escultor. Robla los cuadros como Cheché.

La colección inicial taba compuesta por nueve cartelos. La compilación de Bustiello recueye ocho d'estos pervalibles trabayos. Dieron forma a una campaña pionera que, como yá se reflexó, financió Duro Felguera y na que collaboró un médicu de la compañía. “La finalidá ye identificar los principales focos d'accidentes, que daquella yeren el pan nuesu de caldía nes mines asturianes”, sorraya Fernández. “Vemos redolaes de galeríes, talleres o ferrocarriles, visto que yeren los sitios onde con más frecuencia se daba la siniestralidá. Falamos d'accidentes que, magar munches vegaes nun yeren necesariamente fatales, casi siempres acababen teniendo repercusiones bien graves”.

Sitios estratéxicos

Tou indica que nel so momentu estos cartelos fueron asitiaos estratéxicamente en sitios que tuvieren a la vista de los mineros, como hospitalillos o botiquinos. “Llama l'atención el coloríu. Non yá porque ye vivu, sinón porque, en dellos casos de manera intencional, la paleta recurre a los colores de la bandera republicana. Ye daqué no que munchos visitantes suelen reparar mientres les visites”, indica María Fernanda Fernández.

Recurrir al arte pa intentar trazar una llínea de separación ente la minería y la siniestralidá foi un llogru que sospriende casi nueve décades depués. Equí cueye una reflexón sobre l'usu del llinguaxe artísticu de vanguardia. “Siempres intento esplicar a la xente como l'arte tamién ye un mediu de comunicación”, reclaca María Fernanda Fernández. Nesti casu, l'autor recurre a lo que se conoz como espresionismu figurativu. “Les coses que s'amuesen tán aburuyaes por que se acentúen les traces y resulte entá más claru'l mensaxe. Asina que vemos a homes bien fuertes por que nos quede claro qu'esa fortaleza nun te quita de poder tener dalgún accidente. Vemos compañeros que nun se pueden socorrer ente ellos. Tou ello busca remarcar el mensaxe”.

La campaña preventiva tuvo la so repercusión en 1933. “Sabemos que tuvieron un impactu enorme nel so tiempu. Les hemeroteques de prensa dan testimoniu del ecu que tuvo esti trabayu, que nos dexa reflexones sobre cómo la comunidá minera tuvo históricamente espuesta al peligru y supo combatilu”, señala Fernández.

El 28 d'avientu de 2018 dexó de picase carbón na cuenca del Nalón. Col últimu relevu del pozu Carrio, terminó l'actividá nel valle tres más de dos sieglos d'hestoria. Los accidentes llaborales en Llaviana, un añu depués del zarru de la última esplotación minera nel valle, amenorgaron: de 99 a 70 siniestros. A la fin, la meyor campaña de prevención terminó siendo llamentablemente trancar les mines. Fai 87 años, esa “solución” yera impensable. Hasta l'arte s'uso pa intentar salvar vides.