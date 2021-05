Los alumnos de Segundu de Bachilleratu del institutu Aramo nun tán dispuestos a que tolo que-yos pasó dende l'españíu de la pandemia quede nel olvidu. Vieron cómo munches de les sos ilusiones tarazaben por culpa del coronavirus, pero tamién sacaron coses positives del confinamientu y de toos estos meses de restricciones. Nun pudieron dir de viaxe d'estudios, perdieron competiciones, dexaron de ver a amigos y familiares... Pero de la mesma atoparon el so llau creativu y afayaron facetes d'ellos que taben anubríes. Con éses, por que tou esto “nun se quede nuna anécdota”, pa dexar constancia d'esti periodu de les sos vides, los estudiantes introducieron un oxetu per cabeza nuna “cápsula del tiempu” y un códigu QR que da accesu a un vídeu esplicativu de la razón pola que lo dexaron ende (el vídeu atópase agospiáu na ‘nube’ d'una plataforma dixital).

La “cápsula del tiempu” soterrose'l vienres 7 de mayu ente dos árboles del patiu del institutu Aramo y va abrise dientro de diez años por estes mesmes feches.

El proyectu parte d'una iniciativa de la profesora d'Inglés, Carlota Sánchez. “Quería que m'unviaren vídeos n'inglés pa controlar el so nivel faláu y arriendes d'eso escurrióseme que podíamos facer daqué más. Estos rapazos pasaron el so últimu añu d'institutu con mázcaru, ensin poder rellacionase en condiciones normales y metanes un desastre mundial. Camiento qu'esta iniciativa-yos sirva pa sacar daqué en claro d'esta situación anómala. Dalgunos tamién-y dexen un mensaxe al so ‘yo’ del futuru”, esplica la docente.

Y ye qu'en diez años pueden camudar munches coses. Alba Menéndez, por casu, introdució na “cápsula del tiempu” un exemplar de LA NUEVA ESPAÑA “pa saber qué coses camudaron nel mundu y na sociedá dientro d'una década”. El so compañeru Nicolás Botas, sicasí, decidió guardar un rollu de papel hixénicu como símbolu de los primeros díes de confinamientu, cuando a la población-y dio por atropar esti tipu de productos como si fueren terminase d'un día pa otru. “Yo voi meter unes fueyes con dibuxos y babayaes que fiximos mientres dalguna qu'otra clase'l mio compañeru Lucas (Ruiz de la Peña) y yo. Creo que ye una manera de recordar pa siempres la nuesa amistá y lo bien que lo pasamos xuntos”, diz Guillermo Segovia.

Sara García, pela so parte, quixo guardar una partitura d'un tangu de Piazzolla pa flauta trevesera que tuvo tocando mientres tol confinamientu; Alejandro Martínez, una pieza de Lego “que representa la creatividá que munchos de nós tuvimos tiempu pa desenvolver mientres l'encierre” y Carlos de la Puente, el delegáu de clase, quixo introducir na “cápsula del tiempu” el so PCR positivu del pasáu mes d'avientu. “A mi tocóme pasar el covid como a dalgún más de los mios compañeros. Foi duro y con esto quiero que nun s'escaeza'l dañu que causó esta enfermedá”, diz. L'oxetu de Celia Aguilar ye de los más emotivos: una botella d'agua medio enllena que representa toles llárimes qu'arramó mientres estos meses. “Díbamos dir a Italia de viaxe d'estudios y nun pudimos, diba marchar a Grecia cola mio familia y tamién tuvimos que suspendelo, tampoco pudi facer un viaxe coles mios amigues per Europa... Ta claro que nun foi'l meyor añu”, conclúi.