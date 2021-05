Amúguense-y los güeyos. La cara de Marina Abramovic amuesa lo que tou ser humanu sintió dalguna vegada, la emoción estrema del realcuentru, llenu d'amor pero tamién de crudeza y de dolor. El vídeu del realcuentru ente Marina y Ulay nel atriu del Muséu d'Arte Moderno de Nueva York (MoMA) ye yá un iconu artísticu. Yera la performance “Artist is present” cola que l'artista completaba la retrospectiva que-y dedicaba'l MoMA. Ella sentada énte una persona del públicu. Y apaeció Ulay, del que se separara 22 años enantes.

La separación de la pareya foi otru actu artísticu. Llevaben años percorriendo Europa ensin alpenes dineru y viviendo nuna furgoneta Citroën. En 1988 decidieron caminar caún dende un estremu de la muralla China y atopase nel centru. Trés meses tardaron en volver vese nel puntu alcordáu. Ehí frañó la pareya y, en teoría, nun se volvieron ver hasta 2010.

Son dos de les obres históriques de la premio “Princesa d'Asturies” de les Artes, pero hai munches más. Na serie “Ritmu”, ente 1973 y 1974 l'artista esploró'l so cuerpu hasta la llende; el so cuerpu y les reacciones del públicu, una seña d'identidá en tola so obra.

Cortóse xugando con cuchiellos ente los deos y llantóse nuna sala pa que'l públicu fixera col so cuerpu lo que quixera. Empezó de forma sele y acabó con violencia. Tomó pastilles pa dixebrar cuerpu y mente y metióse metanes una estrella amburando.

En realidá tola vida de Marina ye una obra d'arte.