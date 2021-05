“En 2022 va haber un nuevu y meyor Muséu”. Asina presentó esti día'l director del Muséu de Belles Artes d'Asturies, Alfonso Palacio, el depósitu por tiempu indefiníu de 34 obres de la colección del novenu conde de Villagonzalo, Juan Andrés Maldonado Chávarri, y de la so vilba, María Luisa Corrado González. Trátase d'obres de tala calidá que la mayor parte va incorporase primero qu'acabe l'añu a la esposición permanente del Muséu, lo que va obligar a reorganizar les sos sales. El depósitu del conde de Villagonzalo, sumáu a la donación Arango, supón “un saltu cualitativu esponencial” pal Muséu de Belles Artes, que según el so director, “nun tien competencia n'arte asturiano y ta perbién dotáu n'arte español”, pero hasta agora flaquiaba na presencia d'artistes internacionales. Enantes, el 24 de xunu, va inaugurase una esposición con una selección de 23 cuadros, titulada “Gustu y tradición”.

Ente toles obres que se van incorporar a les sales del Muséu, toes “de peraltu nivel”, destaca “ún de los meyores dibuxos de Goya”, realizáu pol artista na so última dómina, en Burdeos, p'hacia 1825. Representa a una maja xunto una siniestra Celestina. La pista d'esa obra maxistral piérdese munchos años, hasta principios del sieglu XX, cuando foi recuperada ya integróse na colección del Condáu de Villagonzalo. La so hestoria ye la de “ún de los más bellos realcuentros de la hestoria del arte de los últimos tiempos”, declaró'l director del Muséu.

La obra foi la única que s'amosó esti día y va poder contemplase dientro d'unes selmanes na pinacoteca rexonal. El so afayu constituyó nel so día un feliz acontecimientu, como lo foi tamién la ufierta que María Luisa Corrada fixo en septiembre de 2020 al Muséu de Belles Artes d'Asturies. Al traviés d'una llamada telefónica comunicó la so intención de depositar dalgunos de los sos cuadros nel Muséu “por que pudieren ser vistos y almiraos por tolos asturianos”. Nesi momentu los responsables de la institución nun podíen facese idea de la escepcional colección que guardaba na so casa d'Uviéu, nel áticu de la cai Uría.

Ente les obres en depósitu hailes d'autores inéditos nel Muséu, como Massimo Satanzione, Peter Snayers, Pierre Mignard, Angelo Maria Crivelli, Giovanni Battista Pittoni, Johan Georg Platzer, Louis Michel van Loo, Jacques-Philippe Caresme, Giovanni Battista Lampi, Ernest Hébert. Tamién destacaos trabayos d'artistes que yá tán representaos na pinacoteca, como Mariano Salvador Maella, Vicente López, Ramón Bayeu, Federico de Madrazo y Carlos de Haes.

De les 34 obres depositaes, 23 van poder contemplase dende'l 24 de xunu hasta'l 26 de setiembre nuna esposición que va sirvir de presentación. A la inauguración ta previstu qu'asista María Luisa Corrada, qu'ayeri unvió un comunicáu dende Madrid, onde tien afitada la so residencia dende va munchos años. “Como asturiana que soi, de Santoveña, Amieva, supón pa mi un enorme prestu qu'estos cuadros, que bien poques vegaes enantes fueron espuestos en públicu, puedan ser contemplaos dende agora nesti fantásticu marcu que ye'l Muséu de Belles Artes d'Asturies, al que profeso un gran ciñu”, quixo facer constar.

El depósitu, esplicó, ye un homenaxe a la memoria del so home, Juan Andrés Maldonado Chávarri, “quien dedicó un gran esfuerzu a la custodia y caltenimientu del patrimoniu artísticu familiar”. Les obres depositaes nel Muséu son, según la condesa, “una pequena parte de la colección” que los antepasaos del so home axuntaron dende finales del XIX hasta principios del XX y que toma dende los sieglos XV a XIX. Nos cien años d'hestoria de la colección, añedió, “asocedieron importantes acontecimientos históricos que nun fixeron fácil la xera de procurar salvaguardar esta colección”.

Ente tantes obres escepcionales destaca'l Goya, que por si solo xustificaría l'allegría y l'ambiente de celebración cola que'l depósitu de la familia Villagonzalo se recibió nel Belles Artes. “Non tolos díes entra un Goya nel Muséu”, manifestó Palacio. Cuando apaeció, a principios del XIX, duldóse de la so autoría, comentó Palacio. Finalmente confirmóse y el dibuxu catalogóse como ún de los meyores del artista mañu, “complexu y sofisticáu, tan bonu que podría dicise pintura a la grisalla”. “Nel Muséu teníemos el Goya grabáu, el Goya pintáu y faltábanos el Goya dibuxáu”, comentó'l so director. Esa nun ye la única llaguna que vien cubrir el depósitu de los Villagonzalo. “Ye una de les grandes noticies de los últimos años tocantes a la llegada d'obres d'arte al Muséu, sobremanera no que fai a los sieglos XVI a XIX”, indicó Palacio, y especialmente nos que se refier a artistes internacionales. “El 75 per cientu de los artistes del depósitu son europeos”, sorrayó.

El depósitu de los Villagonzalo empezó a xestase la pasada seronda, dende entós la condesa viuda visitó delles vegaes Uviéu y el Belles Artes. Les obres que confió al Muséu son “una radiografía perfecta de les moliciones como coleccionistes de la familia”, según Alfonso Palacio, y tán en “perfectu estáu de caltenimientu”. Poques precisaron dalguna pequeña restauración, como el “Retrato de la Condesa Sophie de Witt”, de Giovanni Battista Lampi.

Al Muséu llega, con esti depósitu, un dibuxu estraordinariu de Madrazo y ún de los sos meyores autorretratos, que la familia amosaba nuna estancia xunto al célebre autorretratu de Goya, tamién de la so propiedá y agora depositáu na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

A la presentación del depósitu de la colección de Villagonzalo asistió la conseyera de Cultura, Berta Piñán, que lu comparó cola donación de Plácido Arango y destacó la importancia que les donaciones, legaos y depósitos privaos pal Belles Artes.

El conceyal de Cultura d'Uviéu, José Luis Costillas, destacó la significación d'esti depósitu pal Belles Artes y pa la Mazana de los Museos de la capital asturiana.